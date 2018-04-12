Макрон: У Франции есть доказательства использования сирийскими властями химического оружия на прошлой неделе
У Франции есть доказательства использования сирийскими властями химического оружия на прошлой неделе. Об этом президент Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу TF1. Макрон подчеркнул, что химическое оружие было использовано режимом Башара Асада. «Решение по поводу возможного ответа будет принято своевременно, когда мы сочтем это наиболее полезным и эффективным», — добавил президент Франции.
Комментарии27
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jetsam 12 апреля 2018 | 16:40
когда израиль разбомбил ядерный центр ирака -
первой вылезла франция и обещала бесплатно построить новый ираку.
как все изменилось-то...
patrik05 12 апреля 2018 | 16:52
Макрон: У Франции есть доказательства использования сирийскими властями химического оружия на прошлой неделе...
И где эти доказательства, в трусах у Брижит Макрон?
xoxlbizombi 12 апреля 2018 | 17:00
patrik05: Мы вам их не покажем
dataan 12 апреля 2018 | 17:14
Французский истребитель Mirage 2000D по ошибке разбомбил производственные помещения компании Faurecia. Сброшенная бомба, по счастливой случайности не имела боевой части, однако ее падение привело к довольно серьезным последствиям. Часть крыши одного из производственных цехов, расположенных во французском местечке в Лоарейнте Ножан-сюр-Верниссон, была пробита и снаряд рухнул в сборочный цех. В результате происшествия были ранены два человека, которые в настоящий момент находятся в лечебном учреждении.
Короче нормально. Всем понятно как будут воевать французы. :))))))))))))))
kottigr1 12 апреля 2018 | 17:03
patrik05: И где эти доказательства..
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А тут и доказывать ничего не надо.. Те кто с легкостью травят своих детей в Волоколамске и "Норд-Осте", с легкостью отравят и детишек в Сирии.
Кстати.. Подсудимым никогда и ничего суд не доказывает. Суд предъявляет доказательства обществу для обоснованности наказания преступника..
sosiobama 12 апреля 2018 | 17:05
kottigr1: Ну да, именно такие у вас суды в Окраине))
kottigr1 12 апреля 2018 | 17:12
sosiobama: Окраина - это медицинский диагноз твоего больного состояния ?
xoxlbizombi 12 апреля 2018 | 17:17
kottigr1: Два хохлотингера, горьiлки и шмат сала.
sokal123 12 апреля 2018 | 16:40
Диктаторские режимы очень любят отравляющие вещества и хим. оружие - это так близко к их менталитету.
xoxlbizombi 12 апреля 2018 | 17:02
/Решение по поводу возможного ответа будет принято своевременно/
Опять будут жечь котов и морских свинок.
alger 12 апреля 2018 | 17:10
xoxlbizombi: в этот раз мудаков, и по-правде сказать котов и морских свинок жальче
ilich1971 12 апреля 2018 | 17:08
sokal123: диктаторский режим делает все, что ему говорят Российские генералы. Просто трудно понять , зачем Асаду или России травить газом последних два десятка боевиков, да ещё в марте предупреждать об этом весь мир?
protiv777 12 апреля 2018 | 16:42
"У Франции есть доказательства использования сирийскими властями химического оружия " Но мы их ни кому не покажем. В свое время Пауэлл хоть для догадался пробиркой помахать, у вас даже ее нет.
jetsam 12 апреля 2018 | 16:47
protiv777: почитайте историю энигмы и ковентри.
иногда нельзя раскрывать источник.
* и, вообще, может это наш МО им шлет данные, чтобы "чужими руками" каг\штаны таскать...
lion64___3 12 апреля 2018 | 16:43
Вполне возможно, израильская военщина что-то распылила. От этих всё можно ждать.
konvoi 12 апреля 2018 | 17:01
lion64___3: Жидостанская военщина еще в 2003 году кричала что садамка химоружие вывез в сирию. И уже тогда стало ясно к чему начилась эта междусобойная борьба с международным терроризмом.
sedoievgeniy 12 апреля 2018 | 16:44
Это из тай же серии: русские изобрели "новое химическое оружие" - "Виагра газ"! Распыляют его над полем боя и вражеские солдаты не смогу передвигаться ползком!
detul 12 апреля 2018 | 16:45
Французские эксперты поедут в группе ОЗХО в Думу ? Или они там уже побывали? Или по телевизору и постам в закрытых чатах Телеграмм вывод сделали?
ox1 12 апреля 2018 | 17:09
detul: Не поедут, потому что на кой хрен им какие-то пробы и анализы, когда итак все знают.
glotov 12 апреля 2018 | 16:46
Неужели кто-то еще верит в подобный бред? Макарон хоть бы своих сограждан постеснялся. В наше время обвинение в химической атаке скорее компрометирует обвиняющего.
anticolorad 12 апреля 2018 | 16:52
glotov: это только у ваты такое в голове. Так же как и понятия "демократии" и "либерализма" ваши ублюдочные продажные пропагандоны + вы, портянки, превратили в головах у зомбоваты в нечто ужасное и ругательное. У вас белое стало черным. И наоборот.
glotov 12 апреля 2018 | 16:55
anticolorad: Про вату я не могу судить: тут Вам, безусловно, виднее.
prade 12 апреля 2018 | 16:54
glotov: Я скорее поверю Макрону, чем тебе, работнику фабрики лжи.
glotov 12 апреля 2018 | 16:57
prade: Если бы Вы были моей женой, я бы повесился (с).
bobiksdoh 12 апреля 2018 | 17:04
glotov: самое интересное, что им посрать, верит ли им кто-то или не верит. Они будут тупо бомбить, пока Асад и его шобла не свалит оттуда.
timudjin 12 апреля 2018 | 17:10
"У нас есть для вас". Разыгрывается развязывание мировой войны. Радует только то, что результат войны не оправдает надежд чудовищ. Власть демоны потеряют) Информация из 100 % источника
max3446 12 апреля 2018 | 17:14
тут все просто, если есть доказательства, предъявите их миру или это только обычное западное бла бла бла?