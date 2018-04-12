Макрон: У Франции есть доказательства использования сирийскими властями химического оружия на прошлой неделе...

У Франции есть доказательства использования сирийскими властями химического оружия на прошлой неделе. Об этом президент Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу TF1. Макрон подчеркнул, что химическое оружие было использовано режимом Башара Асада. «Решение по поводу возможного ответа будет принято своевременно, когда мы сочтем это наиболее полезным и эффективным», — добавил президент Франции.