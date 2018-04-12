Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна не присоединится к военным ударам по Сирии, — сообщает агентство Рейтер. Она сказала об этом после встречи с премьер-министром Дании, которая прошла в Берлине. При этом Меркель подчеркнула, что поддерживает усилия Запада с целью показать, что использование химического оружия неприемлемо.

Накануне президент США объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии, но не уточнил его сроки. К военной операции против президента Асада могут присоединиться Великобритания и Франция. Британские СМИ сообщили, что премьер-министр Тереза Мэй готова поддержать американский военный удар по Сирии, не дожидаясь одобрения парламента.