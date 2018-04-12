Меркель заявила, что ее страна не присоединится к военным ударам по Сирии
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна не присоединится к военным ударам по Сирии, — сообщает агентство Рейтер. Она сказала об этом после встречи с премьер-министром Дании, которая прошла в Берлине. При этом Меркель подчеркнула, что поддерживает усилия Запада с целью показать, что использование химического оружия неприемлемо.
Накануне президент США объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии, но не уточнил его сроки. К военной операции против президента Асада могут присоединиться Великобритания и Франция. Британские СМИ сообщили, что премьер-министр Тереза Мэй готова поддержать американский военный удар по Сирии, не дожидаясь одобрения парламента.
Комментарии11
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doorin 12 апреля 2018 | 16:33
Меркель готова предоставить морги Германии
для складирования убитых американцев в сирийской
войне с русскими. Также Германия готова оказать помощь
тяжелораненным американцем по подбору протезов
ног, рук и т.д.
\ Suddeutsche Zeitung \
pyccokokc 12 апреля 2018 | 16:37
Хочется ей дождаться пока у руссошвайнов повторять зачешется. А у них золотого запасу нема. Да и атаман хуйлический ссыклив больно.
nanaryfive 12 апреля 2018 | 16:49
pyccokokc: Порошенко готов направить 20 тысяч хохлов от 18 ти до 60 ти на помощь США в Сирию.
evgolius7 12 апреля 2018 | 17:01
nanaryfive:
Трясись дурашка, что бы Пригожин не отправил тебя к вагнеровцам.
gardaratat 12 апреля 2018 | 16:42
doorin:
сдрейфила старушка.
glotov 12 апреля 2018 | 16:35
Правильно меркуешь, Меркель!
nikitin43 12 апреля 2018 | 16:35
меркель как и прежде считает себя переговорщиком с питерским недоноском .
jetsam 12 апреля 2018 | 16:37
дойчланд юбер аллес.
меркель правильный национальный политик.
бюргеры за - но стрелять не будут. дорого.
sokal123 12 апреля 2018 | 16:42
Фрау Меркель мудрая женщина.
protiv777 12 апреля 2018 | 16:44
"Меркель заявила, что ее страна не присоединится к военным ударам по Сирии"
Перед глазами стоял май 45-го.
jetsam 12 апреля 2018 | 16:52
protiv777: сводка Ставки потерь за май 45 опубликована.
почитайте, на досуге...
какое там отношение смертей ру:нем?
громче, вас не слышно...