Павел Дуров запретил своим юристам участвовать в завтрашнем судебном заседании о блокировке мессенджера
Основатель Телеграм Павел Дуров запретил своим юристам участвовать в завтрашнем судебном заседании о блокировке мессенджера по иску Роскомнадзора. Дуров не хочет, чтобы юристы легитимизировали своим присутствием откровенный фарс. Об этом сообщает правозащитная группа «Агора».
Напомним, Роскомнадзор потребовал заблокировать мессенджер после того, как Телеграм отказался предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Представители Телеграм пояснили, что не имеют технической возможности выполнить требование спецслужбы.
Комментарии7
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kokapu 12 апреля 2018 | 16:41
Красава! Не нужно участвовать ни в одном из российских симулякров.
kottigr1 12 апреля 2018 | 16:57
kokapu: Действительно.. Зачем тратить своё время на воровские суды жуликов и воров ?
cap_ 12 апреля 2018 | 17:00
12 апреля 1961 года прогресс победил: Гагарин первым в мире полетел в космос.
12 апреля 2018 года Роскомнадзор потребовал немедленно заблокировать лучшее, что создал русский в 21 веке - Телеграм, которым пользуется весь мир.
День национальной гордости и День национального позора.
Это твоя родина, сынок.
evgolius7 12 апреля 2018 | 17:07
Дуров умный мужик...
Дураки нами правят...жадные сволочи... и трусливые.
vikwlad 12 апреля 2018 | 17:00
Правильно, Павел! Зачем идти на поводу у идиотов.
plidurok Андрей Филимонов 12 апреля 2018 | 16:51
Тотальный бойкот псевдогосударству!
kotoff123 12 апреля 2018 | 17:03
Пусть сами играются в свою игрушки