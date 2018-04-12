Основатель Телеграм Павел Дуров запретил своим юристам участвовать в завтрашнем судебном заседании о блокировке мессенджера по иску Роскомнадзора. Дуров не хочет, чтобы юристы легитимизировали своим присутствием откровенный фарс. Об этом сообщает правозащитная группа «Агора».

Напомним, Роскомнадзор потребовал заблокировать мессенджер после того, как Телеграм отказался предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Представители Телеграм пояснили, что не имеют технической возможности выполнить требование спецслужбы.