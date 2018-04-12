Сборная России продолжает падение в рейтинге ФИФА

В обновленном списке российская команда потеряла еще три позиции, опустившись на 66 строчку.

В марте сборная России сыграла два товарищеских матча со сборными Бразилии и Франции. Игры собрали аншлаги, болельщики увидели своими глазами сильнейших футболистов планеты, а команда Станислава Черчесова разжилась полезным опытом и двумя поражениями с общим счетом 1-6. Как итог, новое падение в рейтинге ФИФА и обновленный антирекорд. Итого, 63-е место сменилось 66-м. Впереди оказались Словения и Алжир с Эквадором, а Гонудрас, Кабо-Верде и Панама ушли в такой отрыв, что чтобы отыграть его в ближайшее время, сборной России придется выиграть чемпионат мира. Впрочем, куда вероятнее новое падение. И тогда впереди российской команды могут оказаться Мали, Гвинея, Саудовская Аравия и Кюросао, которых россияне пока опережают. Расстраиваться, правда, не стоит. Рейтинг отражает только результаты сборной в последнее время. А они просто не могли быть иными, ведь команда Черчесова в последних матчах играла с лучшими сборными планеты.

Возглавляет обновленный рейтинг ФИФА сборная Германии. Следом за ней идут Бразилия и Бельгия.