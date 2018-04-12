Сборная России продолжает падение в рейтинге ФИФА
В обновленном списке российская команда потеряла еще три позиции, опустившись на 66 строчку.
В марте сборная России сыграла два товарищеских матча со сборными Бразилии и Франции. Игры собрали аншлаги, болельщики увидели своими глазами сильнейших футболистов планеты, а команда Станислава Черчесова разжилась полезным опытом и двумя поражениями с общим счетом 1-6. Как итог, новое падение в рейтинге ФИФА и обновленный антирекорд. Итого, 63-е место сменилось 66-м. Впереди оказались Словения и Алжир с Эквадором, а Гонудрас, Кабо-Верде и Панама ушли в такой отрыв, что чтобы отыграть его в ближайшее время, сборной России придется выиграть чемпионат мира. Впрочем, куда вероятнее новое падение. И тогда впереди российской команды могут оказаться Мали, Гвинея, Саудовская Аравия и Кюросао, которых россияне пока опережают. Расстраиваться, правда, не стоит. Рейтинг отражает только результаты сборной в последнее время. А они просто не могли быть иными, ведь команда Черчесова в последних матчах играла с лучшими сборными планеты.
Возглавляет обновленный рейтинг ФИФА сборная Германии. Следом за ней идут Бразилия и Бельгия.
Комментарии9
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compare 12 апреля 2018 | 16:10
трудно вставить слово...
avp235 12 апреля 2018 | 16:36
compare:
"Впереди оказались Словения и Алжир с Эквадором, а Гонудрас, Кабо-Верде и Панама..."
Гондурас, Гондурас...
Еще много-много раз.
bozk 12 апреля 2018 | 16:11
Опять русофобство !
dekadik 12 апреля 2018 | 16:15
не сцать из подгруппы выйдем вторыми....
general777 12 апреля 2018 | 16:16
Напоминает анекдот
"Русский тренер по футболу как-то спросил тренера бразильской сборной: - Как вы тренируете своих футболистов, почему они так здорово играют? - Ну, после разминки, ставлю на поле 11 бочек. Ребята вокруг них бегают с мячом, обводят и т. д. Через год они снова встречаются. Бразилец интересуется, как помог его метод. Русский: - Да никак не помог - бочки выигрывают."
bakero 12 апреля 2018 | 16:20
Переутомились на ВыРабах. Доверенные лица и Putin Team... вот евгения медведева стала ведущей телешоу и жиркову с березуцкими найдём какую-то работу, а лучше синекуру!
koshkaedu 12 апреля 2018 | 16:21
Ракетами с ядерными движками эти сборные Словении, Алжира, Эквадора,
Гондураса, Кабо-Верде и Панамы - во как взлетим сразу.
vla7815 12 апреля 2018 | 16:26
Бл.....ть, при вове питерском всё падает !!!!!!!!!!!!!!! Ну, буквально всё, блин !!!!!!!!! Ну, и подарочек, блин, боря-пьяница подсуропил России !!!!!!!!!!!!!!!!
slonosl1 12 апреля 2018 | 16:31
Вы главное не пишите, что бандеро -сионисты на 30-ом..))