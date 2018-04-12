Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в завтрашнем судебном заседании по иску Роскомнадзора к Телеграму

Адвокаты, представляющие Telegram, не будут участвовать в судебном процессе по иску Роскомнадзора, назначенном на 13 апреля. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» представитель международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Колбасин.

«Наши адвокаты завтра в суде участвовать действительно не будут. Суд не привлек Telegram к этому процессу, не предоставил иск Роскомнадзора, материалы дела. Этих документов у адвокатов просто нет», — сказал он.

Д.Колбасин добавил, что суд не дал защите никакой возможности подготовиться. «В суде прекрасно осознают, что Telegram — это иностранная компания, полномочия представителя оформляются не письменной простой доверенностью, там нужен апостиль (перевод), заверение. При такой ситуации мы своим участием не готовы поддерживать завтрашний фарс», — подчеркнул он.

Д.Колбасин добавил, что основатель Telegram Павел Дуров, при таком раскладе дел, не рекомендовал юристам компании участвовать в рассмотрении иска Роскомнадзора о блокировке мессенджера.

«Поведение московского суда наши адвокаты расценивают, как неуважительное отношение к участникам судебного процесса. Это прямо противоречит стандартам судейской этике», — отметил Д.Колбасин.

Юрист считает, что сложно комментировать все будущие шаги защиты. «Обо всех дальнейших шагах мы можем сообщать только по факту. Адвокаты, надеюсь, наконец, получат исковое заявление Роскомнадзора, после этого они могут о чем-то говорить. Сначала им нужно изучить документы», — заключил Д.Колбасин.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор подал исковое заявление к мессенджеру Telegram за непредоставление ФСБ в срок ключей для дешифровки сообщений пользователей. Однако программисты мессенджера утверждают, что это технически невозможно