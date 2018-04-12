Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в завтрашнем судебном заседании по иску Роскомнадзора к Телеграму
Адвокаты, представляющие Telegram, не будут участвовать в судебном процессе по иску Роскомнадзора, назначенном на 13 апреля. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» представитель международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Колбасин.
«Наши адвокаты завтра в суде участвовать действительно не будут. Суд не привлек Telegram к этому процессу, не предоставил иск Роскомнадзора, материалы дела. Этих документов у адвокатов просто нет», — сказал он.
Д.Колбасин добавил, что суд не дал защите никакой возможности подготовиться. «В суде прекрасно осознают, что Telegram — это иностранная компания, полномочия представителя оформляются не письменной простой доверенностью, там нужен апостиль (перевод), заверение. При такой ситуации мы своим участием не готовы поддерживать завтрашний фарс», — подчеркнул он.
Д.Колбасин добавил, что основатель Telegram Павел Дуров, при таком раскладе дел, не рекомендовал юристам компании участвовать в рассмотрении иска Роскомнадзора о блокировке мессенджера.
«Поведение московского суда наши адвокаты расценивают, как неуважительное отношение к участникам судебного процесса. Это прямо противоречит стандартам судейской этике», — отметил Д.Колбасин.
Юрист считает, что сложно комментировать все будущие шаги защиты. «Обо всех дальнейших шагах мы можем сообщать только по факту. Адвокаты, надеюсь, наконец, получат исковое заявление Роскомнадзора, после этого они могут о чем-то говорить. Сначала им нужно изучить документы», — заключил Д.Колбасин.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор подал исковое заявление к мессенджеру Telegram за непредоставление ФСБ в срок ключей для дешифровки сообщений пользователей. Однако программисты мессенджера утверждают, что это технически невозможно
Комментарии6
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kindman_a 12 апреля 2018 | 16:08
Фарс - исчерпывающий термин.
vezdehod 12 апреля 2018 | 16:16
Зачем принимать участие в этом Басманном Шоу - пусть выносят решение между собой.
laits 12 апреля 2018 | 16:22
kindman_a: вот будет круто, если юристы отымеют в суде ФСБ, за их нездоровый и противозаконный интерес к чужой частной переписке, а потом Роскомнадзор тупо не сможет заблокировать telegram ))
eric_cartman1 12 апреля 2018 | 16:28
laits: ...будет круто, если юристы отымеют в суде ФСБ...
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Это не суд, а официальное исполнение хотелки ФСБ. Отыметь ФСБ может только Кадыров.
mystar 12 апреля 2018 | 16:30
Ну приток пользователей для Дурова важнее чем жертвы от террорстических атак. Известно что Телеграмм использовался джихадистами для подготовки атак не в одной России.
http://www.bbc.com/news/technology-39743252
aglow 12 апреля 2018 | 16:58
mystar: В Новосибирской области на неделе несколько поножовщин.
Странно, что ножи до сих пор не запретили. Шифровать можно простые СМС,
Без всякого Телеграмма