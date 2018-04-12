Эксперты ОЗХО подтвердили, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом

Эксперты ОЗХО подтвердили, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом. Его название содержится в закрытой части доклада, между тем в Лондоне просят обнародовать основные факты и выводы расследования.

Выводы доклада, как говорится в его открытой части, полностью подтверждают позицию Великобритании. Она считает, что Сергей и Юлия Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок». Эксперты отметили его высокую степень чистоты, но сказать, где оно было произведено, они не смогли. Более подробные результаты расследования в открытой части доклада не приводятся, но полная его версия направлена странам-членам Организации по запрещению химического оружия. Глава британского МИД Борис Джонсон уже отреагировал на доклад, сказав, что альтернативной версии, кроме российского следа, по итогам расследования не остается. По мнению министра, только у Москвы были средства и мотивы для отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Джонсон добавил, что Лондон будет требовать публикации полной версии доклада, поскольку Великобритании «скрывать нечего».

Россия отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей и настаивает, что у Лондона нет никаких доказательств своим заявлениям..