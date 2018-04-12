Эксперты ОЗХО подтвердили, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом
Эксперты ОЗХО подтвердили, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом. Его название содержится в закрытой части доклада, между тем в Лондоне просят обнародовать основные факты и выводы расследования.
Выводы доклада, как говорится в его открытой части, полностью подтверждают позицию Великобритании. Она считает, что Сергей и Юлия Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок». Эксперты отметили его высокую степень чистоты, но сказать, где оно было произведено, они не смогли. Более подробные результаты расследования в открытой части доклада не приводятся, но полная его версия направлена странам-членам Организации по запрещению химического оружия. Глава британского МИД Борис Джонсон уже отреагировал на доклад, сказав, что альтернативной версии, кроме российского следа, по итогам расследования не остается. По мнению министра, только у Москвы были средства и мотивы для отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Джонсон добавил, что Лондон будет требовать публикации полной версии доклада, поскольку Великобритании «скрывать нечего».
Россия отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей и настаивает, что у Лондона нет никаких доказательств своим заявлениям..
Комментарии24
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snikkersnepper 12 апреля 2018 | 16:08
Если ОЗХО что и подтвердило, так это мой прогноз месячной давности. Все по пунктам: 1) происхождения вещества нет, 2) названия вещества нет, 3) никого ни в чем не убедит и истерику не прекратит. Заявления пойманного на прямом вренье Бори Джонсона тому порукой.
Продолжаем наблюдать.
mbh_vor_n1 12 апреля 2018 | 16:11
Врут как дышут.
mymymy 12 апреля 2018 | 16:22
mbh_vor_n1: Ну почему врут... у британцев или их подельников было полно времени размазать свою отраву по месту следования Скрипалей.
А потом пустили ОЗХО, и те старательно собрали эту британскую или еще чью бяку.
orlov_a_v 12 апреля 2018 | 17:20
mymymy: неужели дихлофос?
accyapa 12 апреля 2018 | 16:19
Средства изготовить эту дрянь были по меньшей мере у десятка стран. И мотивов, провести хим. атаку в Англии, тоже можно придумать с десяток.
А следователи, надо заметить откровенные подонки. Зашли в дом, увидели домашних животных, и оставили подыхать их от жажды.
Верить таким, себя не уважать.
Вспомнилась комедия "Тупой ещё тупее": Мафиози отрывает голову попугайчику в клетке. А тупые думают, что голова у птички оторвалась из-за болезни.
Юля и её папа надеюсь не тупые намёк поняли, и не захотят разделить судьбу персидской кошки; и на следствии будут говорить, то, что надо.
kryymsdyk 12 апреля 2018 | 16:26
accyapa: все кругом гады, одна Раша белая и пушыздая
zhvure 12 апреля 2018 | 17:02
kryymsdyk: Ты прав зеленоушастый непоймикто
kottigr1 12 апреля 2018 | 16:31
accyapa: Средства изготовить эту дрянь были по меньшей мере у десятка стран.
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А кого есть средства травить мусорным газом российских детей в Волоколамске ?
haldey 12 апреля 2018 | 16:08
Не пойму, зачем дискредитировать ОЗХО так явно... Отравлены "Новичком", осталось разъяснить, как выжили... Антидота у бритов нет! Либо это не БОВ, либо сливают ОЗХО...
detul 12 апреля 2018 | 16:39
haldey: Как раз в этом и кроется ответ, от которого Джонсон заерзал. .... Воздействие БОВ можно ослабить, если использовать антидот. Раз Скрипали выжили, значит был использован антидот. А это могло быть только в одном случае. Отравители и доктора - одни и те же лица. классический прием американских боевиков - яд и антидот у Иниданы-Джонса.
andy_dufresne_1 12 апреля 2018 | 17:12
haldey: Помнится, портянки орали, что Британия не обращается к ОЗХО. Когда обратились и путинскую Россию, как подозреваемую в отравлении Скрипалей, ОЗХО не допустила к расследованию, мой прогноз был однозначным - если ОЗХО подтвердит, что было использовано нервно-паралитическое вещество, то портянки тут же начнут орать о дискредитации ОЗХО.
cypher 12 апреля 2018 | 16:14
кремлеботы, замершие в ожидании новой методички к публикации полных данных по отравлению, пишут полную ересь.
Ну состряпайте им эту методичку побыстрее, сил нет видеть это самодеятельное весеннее мироточение!
glotov 12 апреля 2018 | 16:14
Дело Скрипалей идет со скрипом.
ilyache 12 апреля 2018 | 16:21
Видимо меня кремлеботом назовут за репост статьи из Нью-Йорк Таймс от 1999 года
https://www.nytimes.com/1999/05/25/world/us-and-uzbeks-agree-on-chemical-arms-plant-cleanup.html
Soviet defectors and American officials say the Nukus plant was the major research and testing site for a new class of secret, highly lethal chemical weapons called ''Novichok,''
В Узбекистане завод был.
kottigr1 12 апреля 2018 | 16:34
ilyache: A-232, "Новичок-5" - испытания боеприпасов с этими ОВ завершились лишь в 1991-1992 гг. уже после появления РФ.
"Новичок-5" — бинарное ОВ на основе A-232. По токсичности в пять-восемь раз превосходит VX. Ведущие разработчики — И. Васильев и А. Железняков (ГНИИОХТ, Москва).
"Новичок-7" — бинарное ОВ на основе А-230 с летучестью, как у зомана, но в десять раз токсичнее. Ведущий разработчик — Г. И. Дрозд (ГНИИОХТ, Москва).
Производился в Новочебоксарске, в Волгограде, в Шиханах.
Около Нукуса (Узбекистан) располагался лишь испытательный полигон и там он не производился..
Мирзаянов Вил Султанович известен только тем, что впервые рассказал об этом ОВ и в числе его разработчиков никогда не значился. Мирзаянов в течение 26 лет проработал в ГосНИИОХТе (Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии) - главном военном центре Советского Союза по производству химоружия. Он возглавлял подразделение контрразведки, которое вело наблюдение за прилегающей территорией, чтобы не допустить утечки..
kara 12 апреля 2018 | 16:21
Формулу, давайте формулу! А то нервно паралитический газ, их сотни.
Да, если он был без примесей, то как они выжили, ведь достаточно времени прошло что бы погибли. Или антидот был принят до?(если такое возможно)
kryymsdyk 12 апреля 2018 | 16:27
kara: кому дайте формулу? тебе? а ты кто?
а то, что даже отраву в Раше готовить разучились (по Жванецкому - формула та же, но не берёт), так это давно.
profi1962 12 апреля 2018 | 16:26
Что и следовало доказать, но нашим по...., не мы и все, докажите. И таким принципом пользуются во всех спорных вопросах.
yakuleb 12 апреля 2018 | 16:32
Очень важное значение имеет фраза "вещество высокой степени чистоты"(с).
Поскольку Россия страна с отсталыми технологиями и низким уровнем технологического развития, то это практически со 100% вероятностью подтверждает, что это возможно, может быть, скорее всего и наиболее вероятно яд британского происхождения. Так же, поскольку не исключено, то вполне логично, а значит возможно гарантированно яд скорее всего до этого мог находиться в перстне королевы Великобритании и был возможно всыпан, влит или введен ректально.
Поскольку это наверняка, вполне вероятно и возможно была диверсия со стороны Великобритании в отношении российских граждан, необходимо введение бесполетной зоны над Британскими островами.
abuvgrobu 12 апреля 2018 | 16:33
Декабрь 2016 года.
В Иркутске (Россия) от отравления "Боярышником" пострадало 123 человека. 78 из них не удалось спасти.
Март 2018 года.
В Солсбери (Великобритания) от отравления боевым отравляющим веществом "Новичок" пострадало 3 человека. Всех удалось спасти.
Похоже ,"Боярышник" по всем боевым показателям круче пресловутого "Новичка".
ugas 12 апреля 2018 | 16:42
abuvgrobu: Да еще и медицина в России отсутствует полностью.
detul 12 апреля 2018 | 16:42
abuvgrobu: От Боярышника антидота нет. Это раз. А во-вторых, у отравителя в левой руке был Новичок, а в правой средство от отравления.
zhvure 12 апреля 2018 | 17:07
Эксперты ОЗХО ничего не подтверждали, они сделали свои выводы. А позиция Великобритании это бред.
andy_dufresne_1 12 апреля 2018 | 17:19
12 марта британский премьер-министр Тереза Мэй на основе выводов экспертов военной лаборатории в Портон-Дауне заявила, что Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом из семейства "Новичок", которое произведено в России. Однако в Москве эти выводы назвали преждевременными, а обвинения Лондона - "русофобской провокацией".
3 апреля президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что ОЗХО "поставит окончательную точку" в расследовании отравления Скрипалей.
Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовали 12 апреля резюме своего отчета по итогам анализа отравляющего вещества, которое использовалось при покушении на убийство экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери. В публикации вещество не называется, но отмечается, что эксперты ОЗХО подтвердили выводы британских специалистов.
ОЗХО отмечает, что название и структура идентифицированного вещества раскрыты в полном отчете, который организация предоставит государствам-участникам организации. Великобритания свою копию отчета уже получила.
Гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю ранее сообщил о планах организации обнародовать отчет по "делу Скрипаля" на этой неделе. Он отметил, что расследование экспертов ОЗХО проводится независимо от позиции какой-либо страны. Глава организации сообщил, что другие страны смогут получить доклад только с согласия Лондона.