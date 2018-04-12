Z Архив новостей новости
5 3 6 108
Эксклюзив Эха 16:01, 12 апреля 2018

Басманный суд Москвы 18 апреля рассмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Кирилла Серебренникова

Басманный суд Москвы 18 апреля рассмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова. Следствие просит продлить этот срок до 19 июля.

Между тем, организаторы Каннского кинофестиваля хотят пригласить Серебренникова в Канны, чтобы он лично представил свой новый фильм «Лето». Картина включена в конкурсную программу.

Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов в интервью «Эху Москвы» затруднился рассказать, насколько возможна эта поездка. «Я надеюсь, конечно, что шансы есть, но в любом случае это решает следствие, а как оно решит, я не знаю. Это все во власти следствия, как следствие посчитает, так оно и будет. Это, к сожалению, не в нашей власти», — сказал он.

Каннский фестиваль в этом году пройдет с 8 по 19 мая.

Комментарии

3

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

mbh_vor_n1 12 апреля 2018 | 16:08

Во-первых продлевать. Во-вторых в сизо. Мошенник же.

motooppic 12 апреля 2018 | 16:15

Надо давно его на зону отправь лет на десять-пянадцать. Ибо горбатого только могила исправит!

sir_charlie 12 апреля 2018 | 16:22

В Канны отправить Малобродского, а Малосольного оставить заложником как члена семьи Малобродского

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 6 апреля Поздравить…

5 434 6 7325 06.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2912474

5 190 6 14883 06.04
#слушать 01:45:48 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Мюнстер: больной, одинокий, убийца В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…

5 196 6 16725 09.04
Kполитика, общество, германия, мнения
Новости

Войска противовоздушной обороны и разведки, а также ударные силы российских вооруженных сил приведены в готовность Это связано с возможным ракетным ударом США по Сирии, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов…

5 154 6 45954
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередная «химия» с российским «привкусом» Обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня. Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов

5 109 6 9652 08.04
Kсша, рф, сирия, политика, события
Блоги

«Текст заявления Юлии Скрипаль составлен так, чтобы подкрепить заявления британских властей» Посольство России усомнилось в подлинности заявления Юлии Скрипаль…

5 117 6 11177 11:30
Kскрипаль, великобритания, рф, происшествия, конфликты, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы «и меня посчитали» Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…

5 310 6 30962 07.04
Kсанкции, сша, рф, мнения
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Не мучайтесь! Говорите по-русски В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…

5 116 6 11977 09.04
Kотношения, литва, грузия, события
Блоги

Илья Яшин политик

Иду на выборы Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…

5 119 6 12402 11.04
8читать ;смотреть
Kмосква, мэр, политика, выборы, видео, мнения
Блоги

+ Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…

5 138 6 14717 06.04
8читать ;смотреть
Kрф, сша, политика, видео, мнения
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

Когда одни колеса затягивают человека в мясорубку, другим колесам это невыгодно. Я не думаю, что Дмитриева по какому-то гуманизму освободили. Просто так выгодно…

5 89 6 16586 05.04
#слушать 34:42 8читать ;смотреть $скачать 7.9 МБ
Kполитика, власть, общество, правозащита, видео, передачи
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Первым праймериз предложил именно я Илья Яшин имеет на это полное право – но при этом еще два месяца назад публично обещал, что не пойдет на выборы против меня. Я искренне считал, что мы находимся в партнерских отношениях…

5 64 6 7007 11.04
Kполитика, общество, власть, навальный, яшин, мнения
Блоги

Дональд Трамп о ракетном ударе по Сирии: Может быть, очень скоро или совсем не скоро! Президент США заявил в «Твиттере», что никогда не говорил о сроках нанесения удара…

5 86 6 10027 13:49
Kсирия, сша, рф, конфликты, трамп, события
Блоги

Генпрокуратура: Березовский был больше всех заинтересован в убийстве Литвиненко Ведомство публикует копии документов по делу о расследовании смерти бывшего офицера ФСБ…

5 100 6 12446 09.04
Kрф, расследования, документы, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Неучи Теперь оказывается не Путин, а российские учёные отравили Скрипалей? Но даже не в этой очередной «оговорке» дело. Дело в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов…

5 304 6 38015 06.04
Kобщество, дипломатия, великобритания, рф, мнения
Блоги

Эксперты ОЗХО подтвердили выводы о составе токсичного вещества, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь Доклад (англ.)...

5 69 6 8904 14:52

Популярное за неделю

Новости

Российские боевые корабли покинули военно-морскую базу в сирийском Тартусе Об этом сообщает компания Image satellite international, которая публикует соответствующие спутниковые снимки…

5 42 6 24801
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой, видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий…

5 168 6 191078 07.04
#слушать 46:56 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Голосование
Вы поддерживаете перемещение Амана Тулеева на пост спикера областного парламента?
5 84 6 29001 06.04
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

Два людоеда в одной упряжке Представим, что Гитлер в начале 41 года оказался чуть более адекватен и — не напал на Советский союз. А напротив — убедил Сталина войти в военную коалицию и вместе раздолбать Великобританию…

5 786 6 274375 06.04
Kсталин, гитлер, общество, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

«РУСАЛ» и русалка Россияне почувствуют что-то и реально что-то поймут, только когда к ним постучат в дверь, буквально залезут в кошелек, выкопают в огороде банку с мятыми купюрами или переворошат шкаф с бельем…

5 297 6 130145 09.04
8читать ;смотреть
Kбизнес, рф, государство, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6878943
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3401807

Сегодня в эфире