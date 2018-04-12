Басманный суд Москвы 18 апреля рассмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Кирилла Серебренникова

Басманный суд Москвы 18 апреля рассмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова. Следствие просит продлить этот срок до 19 июля.

Между тем, организаторы Каннского кинофестиваля хотят пригласить Серебренникова в Канны, чтобы он лично представил свой новый фильм «Лето». Картина включена в конкурсную программу.

Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов в интервью «Эху Москвы» затруднился рассказать, насколько возможна эта поездка. «Я надеюсь, конечно, что шансы есть, но в любом случае это решает следствие, а как оно решит, я не знаю. Это все во власти следствия, как следствие посчитает, так оно и будет. Это, к сожалению, не в нашей власти», — сказал он.

Каннский фестиваль в этом году пройдет с 8 по 19 мая.