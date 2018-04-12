Басманный суд Москвы 18 апреля рассмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Кирилла Серебренникова
Басманный суд Москвы 18 апреля рассмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова. Следствие просит продлить этот срок до 19 июля.
Между тем, организаторы Каннского кинофестиваля хотят пригласить Серебренникова в Канны, чтобы он лично представил свой новый фильм «Лето». Картина включена в конкурсную программу.
Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов в интервью «Эху Москвы» затруднился рассказать, насколько возможна эта поездка. «Я надеюсь, конечно, что шансы есть, но в любом случае это решает следствие, а как оно решит, я не знаю. Это все во власти следствия, как следствие посчитает, так оно и будет. Это, к сожалению, не в нашей власти», — сказал он.
Каннский фестиваль в этом году пройдет с 8 по 19 мая.
Комментарии3
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mbh_vor_n1 12 апреля 2018 | 16:08
Во-первых продлевать. Во-вторых в сизо. Мошенник же.
motooppic 12 апреля 2018 | 16:15
Надо давно его на зону отправь лет на десять-пянадцать. Ибо горбатого только могила исправит!
sir_charlie 12 апреля 2018 | 16:22
В Канны отправить Малобродского, а Малосольного оставить заложником как члена семьи Малобродского