Z Архив новостей новости
5 35 6 3952
16:00, 12 апреля 2018

В Волоколамске проводятся обыски у активистов, протестующих против мусорного полигона

Сегодня в Волоколамске проходят обыски, сообщает Медиазона. Силовики пришли к юристу Юлии Куликовой, которая защищает организатора акций против полигона «Ядрово» Артема Любимова. Кроме того, документы и компьютеры изымают в редакции местного издания «Волоколамская неделя». Полицейские пришли и в спортивный комплекс Moscow Raceway, он принадлежит бизнесмену Рустему Терегулову, который по некоторым данным поддерживает протесты против мусорного полигона.

Комментарии

35

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

cap_ 12 апреля 2018 | 16:02

Русский патриотизм — это чёткое, ясное, хорошо аргументированное объяснение того, что мы должны жить хуже других.

Михаил Жванецкий

evgolius7 12 апреля 2018 | 16:06

А чего хотят найти?
Со свалкой воевать это вам не какой-то там Трамп.
Тут мужество и отвага патриотов....в борьбе За свалку.

mbh_vor_n1 12 апреля 2018 | 16:16

Зачем протестовать против мусора? Это глупо.

ПРОСТО НЕ МУСОРЬТЕ !!!

gs1112 12 апреля 2018 | 16:23

mbh_vor_n1:
От Москвы до самых до окраин
С южных гор до северных морей
Я другой такой страны не знаю
Где так много гадит человек

evgolius7 12 апреля 2018 | 16:58

mbh_vor_n1: ПРОСТО НЕ МУСОРЬТЕ !!!

Просто не какай!!!!

luger_max_otto 12 апреля 2018 | 16:17

Чего подбросят- то и найдут. Просто эта власть увидела, что протесты притихли и бурно взялась отвоевывать все возможное.

ivfn 12 апреля 2018 | 17:00

evgolius7:
//А чего хотят найти? //
,// он принадлежит бизнесмену Рустему Терегулову, который по некоторым данным поддерживает протесты против мусорного полигона.//

//защищает организатора акций против полигона «Ядрово» Артема Любимова. //
На этом революционере Любимове клейма негде ставить,отморозок полнейший.

pyccokokc 12 апреля 2018 | 16:06

Сильно заметно, что жопа, в которую погружается Россия, россиянам не очень нравится.
Но это всего лишь частичное восстановление Справедливости в Природе. Для полной-то на них нужно бы авиабомбы покидать с пятикилометровой высоты.

compare 12 апреля 2018 | 16:08

cap_: гениально!

vezdehod 12 апреля 2018 | 16:13

Правильно делают...Это же чистое вредительство - бороться против закрытия Мусорного полигона по выработке Стратегического газа "Ядрычок"

alextheterrible 12 апреля 2018 | 17:06

cap_: Патриотизм - это такое чувство, когда мусорная свалка под Волоколамском кажется милее, чем клумба с цветами в немецком или американском парке!

rampa 12 апреля 2018 | 16:04

ищут мусор, который активисты с полигона себе в квартиру перетащили?

fleischwolf 12 апреля 2018 | 16:40

rampa: визитки Яроша..

bozk 12 апреля 2018 | 16:04

Гестапо разберётся

persona_non_grata 12 апреля 2018 | 16:06

Кремлеящеры оскалились

ihtamnet 12 апреля 2018 | 16:09

persona_non_grata: Кремлеящеры, хи хи хи )))

blindpew_33 12 апреля 2018 | 16:06

Понятно.
Крокодил не ходит назад.
Система тупа, негибка, и неспособна к адаптации.
Такие звери не живут долго.

romana 12 апреля 2018 | 16:07

каждый раз так стыдно, такой это позор. Государство наше полицейское, народ ... (молчу, что тут скажешь)

jetsam 12 апреля 2018 | 16:08

обычно, революции начинаются от голода.
в россии же - от слишком хорошо живущих, много-отходных...
да, свой уникальный путь - царапать берестой задницу.

dekadik 12 апреля 2018 | 16:10

у Дмитриева нашли берданку и тут найдут пару патронов вот вам и статья...

ivfn 12 апреля 2018 | 17:07

dekadik:
Любимов не только был активным участником евромайдана, но и после госпереворота решил продолжить помогать новой власти в борьбе с «российской агрессией». Например, он встречался с Михаилом Саакашвили, с которым разрабатывал стратегию по возврату Крыма Украине. А в благодарность за это даже получил заверения в возможности своего назначения в администрацию Одесского губернатора. (Мишико верен своему плану переманить всех предателей из России в свою команду, а нам в общем-то не жалко). Хозяин же и спонсор оппозиционной деятельности Любимова Рустем Терегулов финансирует строительство жилья для добровольных убийц мирного населения Донбасса
Ну ИТД и ИТД и ИТД

stas_russkiy 12 апреля 2018 | 16:16

Озёрной банде очень нравится и очень выгодно, когда страна превращается в помойку...

echo_fil 12 апреля 2018 | 16:16

Неужели у них ищут неучтенный мусор?

sir_charlie 12 апреля 2018 | 16:17

Мусор изымают?

vla7815 12 апреля 2018 | 16:18

Чё ищут ???????? Мусор ?????????????? Не там ищут.

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

zemljanka 12 апреля 2018 | 16:21

Не желаете травиться молча - задушат страхом... кэгэбэшники у руля ... и на коне...
Нет суда - как института
Нет свободы слова - в кущевской - как в кущевской...

sergs_sergs 12 апреля 2018 | 16:22

Все протестующие госдеповские подстилки! Патриотам должен нравится истинный запах Руси!

kileloop 12 апреля 2018 | 16:24

Hahah classic

victoro 12 апреля 2018 | 16:26

На повестке стоит простая задача - зачистить поле от бузотёров ко дню инаугурации. А опричники уж постараются и сделают всё как надо.

wertor 12 апреля 2018 | 16:28

Как хорошо, что в стране столько полицейских, прокуроров, депутатов, учителей и бизнесменом от гос кормушки) Будет где потом разгуляться, когда народ пойдёт грабить, насиловать и убивать тех, кто служил Путинскому режиму. "Патриоты" старайтесь лучше! Ведь только не сменяемость нынешнего политического режима в стране, пока, обеспечивает вам жизнь!

rash 12 апреля 2018 | 16:30

Кто-то удивлён? Дружно выбрали держиморд, теперь хлебайте.

bratec_kot 12 апреля 2018 | 16:35

В 2011 я не успел свой "хариус" обмыть как "протестантский", участковый уже приперся с профилактикой!! Откуда он все узнал?? Меня даже не задерживали, и в соцсетях я не светился(((((

ugas 12 апреля 2018 | 16:36

Протестующие мусор по домам растаскивали?

kb2 12 апреля 2018 | 16:56

Полигоны Воробьева и ко неприкосновенны. Если бы их не было то на этом месте были бы базы НАТО

annacrimea 12 апреля 2018 | 17:01

В следующей серии активистам будут предъявлены обвинения в педофилии (чего это они именно о детях так беспокоятся?), распространении наркотиков и хранении оружия.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 6 апреля Поздравить…

5 434 6 7325 06.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2912474

5 190 6 14883 06.04
#слушать 01:45:48 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Мюнстер: больной, одинокий, убийца В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…

5 196 6 16725 09.04
Kполитика, общество, германия, мнения
Новости

Войска противовоздушной обороны и разведки, а также ударные силы российских вооруженных сил приведены в готовность Это связано с возможным ракетным ударом США по Сирии, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов…

5 154 6 45954
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередная «химия» с российским «привкусом» Обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня. Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов

5 109 6 9652 08.04
Kсша, рф, сирия, политика, события
Блоги

«Текст заявления Юлии Скрипаль составлен так, чтобы подкрепить заявления британских властей» Посольство России усомнилось в подлинности заявления Юлии Скрипаль…

5 117 6 11177 11:30
Kскрипаль, великобритания, рф, происшествия, конфликты, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы «и меня посчитали» Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…

5 310 6 30962 07.04
Kсанкции, сша, рф, мнения
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Не мучайтесь! Говорите по-русски В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…

5 116 6 11977 09.04
Kотношения, литва, грузия, события
Блоги

Илья Яшин политик

Иду на выборы Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…

5 119 6 12402 11.04
8читать ;смотреть
Kмосква, мэр, политика, выборы, видео, мнения
Блоги

+ Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…

5 138 6 14717 06.04
8читать ;смотреть
Kрф, сша, политика, видео, мнения
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

Когда одни колеса затягивают человека в мясорубку, другим колесам это невыгодно. Я не думаю, что Дмитриева по какому-то гуманизму освободили. Просто так выгодно…

5 89 6 16586 05.04
#слушать 34:42 8читать ;смотреть $скачать 7.9 МБ
Kполитика, власть, общество, правозащита, видео, передачи
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Первым праймериз предложил именно я Илья Яшин имеет на это полное право – но при этом еще два месяца назад публично обещал, что не пойдет на выборы против меня. Я искренне считал, что мы находимся в партнерских отношениях…

5 64 6 7007 11.04
Kполитика, общество, власть, навальный, яшин, мнения
Блоги

Дональд Трамп о ракетном ударе по Сирии: Может быть, очень скоро или совсем не скоро! Президент США заявил в «Твиттере», что никогда не говорил о сроках нанесения удара…

5 86 6 10027 13:49
Kсирия, сша, рф, конфликты, трамп, события
Блоги

Генпрокуратура: Березовский был больше всех заинтересован в убийстве Литвиненко Ведомство публикует копии документов по делу о расследовании смерти бывшего офицера ФСБ…

5 100 6 12446 09.04
Kрф, расследования, документы, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Неучи Теперь оказывается не Путин, а российские учёные отравили Скрипалей? Но даже не в этой очередной «оговорке» дело. Дело в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов…

5 304 6 38015 06.04
Kобщество, дипломатия, великобритания, рф, мнения
Блоги

Эксперты ОЗХО подтвердили выводы о составе токсичного вещества, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь Доклад (англ.)...

5 69 6 8904 14:52

Популярное за неделю

Новости

Российские боевые корабли покинули военно-морскую базу в сирийском Тартусе Об этом сообщает компания Image satellite international, которая публикует соответствующие спутниковые снимки…

5 42 6 24801
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой, видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий…

5 168 6 191078 07.04
#слушать 46:56 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Голосование
Вы поддерживаете перемещение Амана Тулеева на пост спикера областного парламента?
5 84 6 29001 06.04
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

Два людоеда в одной упряжке Представим, что Гитлер в начале 41 года оказался чуть более адекватен и — не напал на Советский союз. А напротив — убедил Сталина войти в военную коалицию и вместе раздолбать Великобританию…

5 786 6 274375 06.04
Kсталин, гитлер, общество, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

«РУСАЛ» и русалка Россияне почувствуют что-то и реально что-то поймут, только когда к ним постучат в дверь, буквально залезут в кошелек, выкопают в огороде банку с мятыми купюрами или переворошат шкаф с бельем…

5 297 6 130145 09.04
8читать ;смотреть
Kбизнес, рф, государство, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6878943
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3401807

Сегодня в эфире