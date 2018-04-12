В Волоколамске проводятся обыски у активистов, протестующих против мусорного полигона

Сегодня в Волоколамске проходят обыски, сообщает Медиазона. Силовики пришли к юристу Юлии Куликовой, которая защищает организатора акций против полигона «Ядрово» Артема Любимова. Кроме того, документы и компьютеры изымают в редакции местного издания «Волоколамская неделя». Полицейские пришли и в спортивный комплекс Moscow Raceway, он принадлежит бизнесмену Рустему Терегулову, который по некоторым данным поддерживает протесты против мусорного полигона.