В Волоколамске проводятся обыски у активистов, протестующих против мусорного полигона
Сегодня в Волоколамске проходят обыски, сообщает Медиазона. Силовики пришли к юристу Юлии Куликовой, которая защищает организатора акций против полигона «Ядрово» Артема Любимова. Кроме того, документы и компьютеры изымают в редакции местного издания «Волоколамская неделя». Полицейские пришли и в спортивный комплекс Moscow Raceway, он принадлежит бизнесмену Рустему Терегулову, который по некоторым данным поддерживает протесты против мусорного полигона.
Комментарии35
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cap_ 12 апреля 2018 | 16:02
Русский патриотизм — это чёткое, ясное, хорошо аргументированное объяснение того, что мы должны жить хуже других.
Михаил Жванецкий
evgolius7 12 апреля 2018 | 16:06
А чего хотят найти?
Со свалкой воевать это вам не какой-то там Трамп.
Тут мужество и отвага патриотов....в борьбе За свалку.
mbh_vor_n1 12 апреля 2018 | 16:16
Зачем протестовать против мусора? Это глупо.
ПРОСТО НЕ МУСОРЬТЕ !!!
gs1112 12 апреля 2018 | 16:23
mbh_vor_n1:
От Москвы до самых до окраин
С южных гор до северных морей
Я другой такой страны не знаю
Где так много гадит человек
evgolius7 12 апреля 2018 | 16:58
mbh_vor_n1: ПРОСТО НЕ МУСОРЬТЕ !!!
Просто не какай!!!!
luger_max_otto 12 апреля 2018 | 16:17
Чего подбросят- то и найдут. Просто эта власть увидела, что протесты притихли и бурно взялась отвоевывать все возможное.
ivfn 12 апреля 2018 | 17:00
evgolius7:
//А чего хотят найти? //
,// он принадлежит бизнесмену Рустему Терегулову, который по некоторым данным поддерживает протесты против мусорного полигона.//
//защищает организатора акций против полигона «Ядрово» Артема Любимова. //
На этом революционере Любимове клейма негде ставить,отморозок полнейший.
pyccokokc 12 апреля 2018 | 16:06
Сильно заметно, что жопа, в которую погружается Россия, россиянам не очень нравится.
Но это всего лишь частичное восстановление Справедливости в Природе. Для полной-то на них нужно бы авиабомбы покидать с пятикилометровой высоты.
compare 12 апреля 2018 | 16:08
cap_: гениально!
vezdehod 12 апреля 2018 | 16:13
Правильно делают...Это же чистое вредительство - бороться против закрытия Мусорного полигона по выработке Стратегического газа "Ядрычок"
alextheterrible 12 апреля 2018 | 17:06
cap_: Патриотизм - это такое чувство, когда мусорная свалка под Волоколамском кажется милее, чем клумба с цветами в немецком или американском парке!
rampa 12 апреля 2018 | 16:04
ищут мусор, который активисты с полигона себе в квартиру перетащили?
fleischwolf 12 апреля 2018 | 16:40
rampa: визитки Яроша..
bozk 12 апреля 2018 | 16:04
Гестапо разберётся
persona_non_grata 12 апреля 2018 | 16:06
Кремлеящеры оскалились
ihtamnet 12 апреля 2018 | 16:09
persona_non_grata: Кремлеящеры, хи хи хи )))
blindpew_33 12 апреля 2018 | 16:06
Понятно.
Крокодил не ходит назад.
Система тупа, негибка, и неспособна к адаптации.
Такие звери не живут долго.
romana 12 апреля 2018 | 16:07
каждый раз так стыдно, такой это позор. Государство наше полицейское, народ ... (молчу, что тут скажешь)
jetsam 12 апреля 2018 | 16:08
обычно, революции начинаются от голода.
в россии же - от слишком хорошо живущих, много-отходных...
да, свой уникальный путь - царапать берестой задницу.
dekadik 12 апреля 2018 | 16:10
у Дмитриева нашли берданку и тут найдут пару патронов вот вам и статья...
ivfn 12 апреля 2018 | 17:07
dekadik:
Любимов не только был активным участником евромайдана, но и после госпереворота решил продолжить помогать новой власти в борьбе с «российской агрессией». Например, он встречался с Михаилом Саакашвили, с которым разрабатывал стратегию по возврату Крыма Украине. А в благодарность за это даже получил заверения в возможности своего назначения в администрацию Одесского губернатора. (Мишико верен своему плану переманить всех предателей из России в свою команду, а нам в общем-то не жалко). Хозяин же и спонсор оппозиционной деятельности Любимова Рустем Терегулов финансирует строительство жилья для добровольных убийц мирного населения Донбасса
Ну ИТД и ИТД и ИТД
stas_russkiy 12 апреля 2018 | 16:16
Озёрной банде очень нравится и очень выгодно, когда страна превращается в помойку...
echo_fil 12 апреля 2018 | 16:16
Неужели у них ищут неучтенный мусор?
sir_charlie 12 апреля 2018 | 16:17
Мусор изымают?
vla7815 12 апреля 2018 | 16:18
Чё ищут ???????? Мусор ?????????????? Не там ищут.
zemljanka 12 апреля 2018 | 16:21
Не желаете травиться молча - задушат страхом... кэгэбэшники у руля ... и на коне...
Нет суда - как института
Нет свободы слова - в кущевской - как в кущевской...
sergs_sergs 12 апреля 2018 | 16:22
Все протестующие госдеповские подстилки! Патриотам должен нравится истинный запах Руси!
kileloop 12 апреля 2018 | 16:24
Hahah classic
victoro 12 апреля 2018 | 16:26
На повестке стоит простая задача - зачистить поле от бузотёров ко дню инаугурации. А опричники уж постараются и сделают всё как надо.
wertor 12 апреля 2018 | 16:28
Как хорошо, что в стране столько полицейских, прокуроров, депутатов, учителей и бизнесменом от гос кормушки) Будет где потом разгуляться, когда народ пойдёт грабить, насиловать и убивать тех, кто служил Путинскому режиму. "Патриоты" старайтесь лучше! Ведь только не сменяемость нынешнего политического режима в стране, пока, обеспечивает вам жизнь!
rash 12 апреля 2018 | 16:30
Кто-то удивлён? Дружно выбрали держиморд, теперь хлебайте.
bratec_kot 12 апреля 2018 | 16:35
В 2011 я не успел свой "хариус" обмыть как "протестантский", участковый уже приперся с профилактикой!! Откуда он все узнал?? Меня даже не задерживали, и в соцсетях я не светился(((((
ugas 12 апреля 2018 | 16:36
Протестующие мусор по домам растаскивали?
kb2 12 апреля 2018 | 16:56
Полигоны Воробьева и ко неприкосновенны. Если бы их не было то на этом месте были бы базы НАТО
annacrimea 12 апреля 2018 | 17:01
В следующей серии активистам будут предъявлены обвинения в педофилии (чего это они именно о детях так беспокоятся?), распространении наркотиков и хранении оружия.