Адвокат Серебренникова затруднился сказать, возможно ли участие режиссера в представлении его фильма «Лето» в Каннах

Адвокат Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов затруднился сказать, насколько возможно участие режиссера в представлении его фильма «Лето» на 71-м Каннском кинофестивале. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я надеюсь, конечно, что шансы есть, но в любом случае это решает следствие, а как оно решит, я не знаю. Это все во власти следствия, как следствие посчитает, так оно и будет. Это, к сожалению, не в нашей власти», — сказал он.

Ранее стало известно, что фильм К.Серебренникова «Лето» включен в основной конкурс Каннского кинофестиваля, который пройдет 8-19 мая.

Сейчас Кирилл Серебреников находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии». Следствие просит продлить его арест до 19 июля.