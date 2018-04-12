Российская платежная система МИР не смогла договориться с Google и Apple о подключении своих карт к их телефонным кошелькам, поэтому она начала разработку собственного решения для мобильных устройств, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» гендиректор компании Владимир Комлев. Сервис получил условное название «МИР-Pay». Пользователи смогут загрузить образ карты в свой мобильный телефон и расплачиваться бесконтактно. Проект планируется запустить до конца этого года. Сейчас картами МИР пользуется около 35 миллионов человек, — добавил Комлев.