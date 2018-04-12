Платежная система МИР не смогла договориться с Google и Apple о подключении своих карт к их телефонным кошелькам
Российская платежная система МИР не смогла договориться с Google и Apple о подключении своих карт к их телефонным кошелькам, поэтому она начала разработку собственного решения для мобильных устройств, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» гендиректор компании Владимир Комлев. Сервис получил условное название «МИР-Pay». Пользователи смогут загрузить образ карты в свой мобильный телефон и расплачиваться бесконтактно. Проект планируется запустить до конца этого года. Сейчас картами МИР пользуется около 35 миллионов человек, — добавил Комлев.
Комментарии8
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vasyakirin 12 апреля 2018 | 15:37
Зря не подключили, Касперский очень надеялся на доступ к системе....
hastings 12 апреля 2018 | 15:58
vasyakirin: И хорошо что не допустили. Вот разработаем свою систему, а эппл и гугл выбросим с российского рынка.
jsullen 12 апреля 2018 | 15:44
Только для внутреннего пользования.
allasc 12 апреля 2018 | 15:49
не видел этой карты
hihi2raza 12 апреля 2018 | 15:50
Ха ха. Можете подтереться своей недокартой мир.
dsa_dsf 12 апреля 2018 | 15:53
аха ха ха, да её в магазинах то непринимают толком, недокарта
ha12raz 12 апреля 2018 | 15:57
Гораздо интереснее, что гундяй договорился с грефом о создании банка РПЦ, будут выдавать кредиты.
Итак, реванш состоялся.........выгнали Христа из храма.
andre_klimov 12 апреля 2018 | 16:02
ha12raz:
Нешто Греф теперь свечками торговать начнёт?