Двое руководителей управления ФСБ по Самарской области задержаны по подозрениям в получении взятки более 2 с половиной миллионов рублей, сообщает Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия, подчеркнули в СК.