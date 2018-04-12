Двое руководителей управления ФСБ по Самарской области задержаны по подозрениям в получении взятки
Двое руководителей управления ФСБ по Самарской области задержаны по подозрениям в получении взятки более 2 с половиной миллионов рублей, сообщает Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия, подчеркнули в СК.
Комментарии6
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abuvgrobu 12 апреля 2018 | 15:39
"Парни боевые", и "украсть и покараулить" - один спец по барыгам, второй в снабжении жизни не щадил, лозунг у них один: "Сидеть у ручья, да не напиться?".
eniro 12 апреля 2018 | 15:46
Так, глядишь и до Москвы доберутся...
varangian2011 12 апреля 2018 | 15:49
Разве только в Самаре они такие. Каждого второго бери - точно не ошибешься.
sapiens17 12 апреля 2018 | 15:50
Кто их задержал???
СК, Прокурорские, собственная служба...?
stas_russkiy 12 апреля 2018 | 15:55
Уже заметно дно корыта, не всем хватает места рядом с ним...
anemon 12 апреля 2018 | 15:55
Видно, взяли не по чину. И поделиться забыли.