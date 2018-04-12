Госдума приняла в первом чтении законопроект против распространения в соцсетях ложных фактов
Российское информационное поле сейчас ничем не защищено, об этом сказал депутат Госдумы Сергей Боярский.
Одновременно с законопроектом в первом чтении были приняты поправки, вводящие штрафы за распространение подобной информации. С нарушителей предлагают взимать до 50 млн рублей.
Комментарии18
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vasyakirin 12 апреля 2018 | 15:35
20 млн. высокотехнологичных рабочих мест.....???
kottigr1 12 апреля 2018 | 15:44
vasyakirin: Вводится госмонополия на ложь и правду.. Ведь любая правда - это недоказанная в Басманом суде ложь.
tvitov66 12 апреля 2018 | 15:51
kottigr1: в честь дня космонавтики ложным фактом будет признано то что Земля круглая ... иначе кривизна мешает ПУбедить
cap_ 12 апреля 2018 | 15:48
Дуров яркий пример того, что любую самую добрую и полезную инициативу, бл*дская российская власть уничтожит, растопчет и запретит.
Создал вконтакте - отобрали.
Создал телеграм- хотят заблокировать.
В этой стране нельзя жить, здесь можно только умирать: мучительно и тяжело...
sensei54 12 апреля 2018 | 15:35
Каких каких фактов?
alexander25101977 12 апреля 2018 | 15:36
Помнится, как Серёжка Боярский в 14 лет глушил водку у нас около Второй гимназии, где он с трудом, но с баблом учился. Вона как поднялся! Лицо и яйцо едроссни.
nns33 12 апреля 2018 | 15:37
Где там памятник Николаю мироточил ? Кто слух пустил.? Вот пусть и платит за заведомо ложную информацию.
josephine 12 апреля 2018 | 15:39
Динозаврик херов...
abuvgrobu 12 апреля 2018 | 15:41
Обиделись. что всех ворами и халявщиками называют..
vaka257 12 апреля 2018 | 15:42
А каналам ТВ врать получается можно!!!
keg 12 апреля 2018 | 15:44
и что теперь путинские обещания,в которых ни капли правды,в интернете печатать не будут...?
rihard 12 апреля 2018 | 15:48
Очередной молодой мудак подрос и сразу законы принимать.
anemon 12 апреля 2018 | 15:53
rihard: Трудовая династия, лижем по наследству.
vvs7651 12 апреля 2018 | 15:56
А наше ТВ является "социальной сетью"?
Ведь там практически всё является ложью. В том числе "факты"...
abraz 12 апреля 2018 | 15:56
Совсем офуели. Ёпнулись совсем. Однако радует, что это все-таки не расстрел.
ohrjr 12 апреля 2018 | 15:57
А вы докажите, что это "ложный факт"! Намек понятен?
abraz 12 апреля 2018 | 15:58
Ложные факты - это совсем по Фрейду. Факты они всегда правдивые. Ложными факты не бывают. В общем опять под Лёшу копают. Видимо совсем им делать там нехер.
guerrilleros 12 апреля 2018 | 16:01
И у Д'Артаньянов рождаются пи - сы (с)