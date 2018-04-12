Госдума приняла в первом чтении законопроект против распространения в соцсетях ложных фактов

Российское информационное поле сейчас ничем не защищено, об этом сказал депутат Госдумы Сергей Боярский.

Одновременно с законопроектом в первом чтении были приняты поправки, вводящие штрафы за распространение подобной информации. С нарушителей предлагают взимать до 50 млн рублей.