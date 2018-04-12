Эксперты ОЗХО подтвердили выводы британских властей о составе вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь
Эксперты организации по запрещению химического оружия подтвердили выводы британских властей о составе токсичного вещества, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, — сообщает ФрансПресс. В то же время, организации не удалось установить, где конкретно произведено вещество. Согласно официальной позиции Лондона, Скрипали были отравлены веществом «новичок» российского происхождения. Россия отрицает свою причастность к отравлению. Около месяца Сергей и Юлия Скрипаль находились в коме, сейчас они идут на поправку – Юлию уже выписали из больницы, хотя она продолжит лечение.
Комментарии15
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neyexo 12 апреля 2018 | 15:38
Можно ли разрабатывать средства защиты от химоружия без самого химоружия?
Ведь антидоты получают введением вещества в организм животного
nns33 12 апреля 2018 | 15:40
Результатам этой организации доверяет Россия. Теперь осталось дождаться мнения спецслужб о месте производства ОВ.
ilyache 12 апреля 2018 | 15:41
вот в голосовой новости этого не было.
"В то же время, организации не удалось установить, где конкретно произведено вещество."
Кажется и текст поправили за пять минут.
idruker 12 апреля 2018 | 15:43
ilyache: Ну извини! К молекулам этой гадости не был пришит геотэг производителя
ilyache 12 апреля 2018 | 15:52
idruker: neyexo:
Ну если есть мозги. прочитайте
https://www.nytimes.com/1999/05/25/world/us-and-uzbeks-agree-on-chemical-arms-plant-cleanup.html
idruker 12 апреля 2018 | 16:02
ilyache: Прочитал. Я просто в шоке. Какое отношение имеет сообщение 19-летней давности о якобы уничтожении химических веществ на узбекских предприятиях к твоему посту о том, что ОЗХО не определила место производства обнаруженной в крови Скрипалей этой ядовитой гадости? Может у тебя и есть мозги, но состоят они из бузины в огороде.
vargor 12 апреля 2018 | 15:56
idruker: Опять наглые выкрутасы и бред. "Новичок" который не убивает, это не "новичок". Неизвестно откуда взялся, кнм произведён, Отказ властей дать слово пострадавшим на прессконференции. Похищение российской гражданки. Это не Великобритания, а бандитское логово.
abuvgrobu 12 апреля 2018 | 15:47
Галиматья какая-то.. столько тянули с определением яда, но антидот нашли мгновенно..Напоминает расследования по малазийскому "бойнгу", да ,его определенно сбили, но кто не скажем
virgenu 12 апреля 2018 | 15:48
Так кто же должен извиняться за враньё- Путин перед миром, или Британия? Вывод ОЗХО однозначен:только Россия имеет повод для отравления людей, читайте текст.Это подтверждает и прошлое и происхождение яда.
mystar 12 апреля 2018 | 15:49
Подтвердили не выводы британских властей а только идентичность всех взятых и предоставленных проб вещества.
А вот что в секретной части доклада есть будем ждать.
maxvin 12 апреля 2018 | 15:52
Самое главное от НОВЕЙШЕГО БОЕВОГО ОТРАВЛЯЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА никто не умер! Котика убили, свинки умерли от обезвоживания, это как так? Это что такое изобрели? Выключает сознание на некоторое время и лечится клизмой. Фуфел для лохов.
ilyache 12 апреля 2018 | 15:55
Earlier this year, the Pentagon informed Congress that it intends to spend up to $6 million under its Cooperative Threat Reduction program to demilitarize the so-called Chemical Research Institute, in Nukus, Uzbekistan. Soviet defectors and American officials say the Nukus plant was the major research and testing site for a new class of secret, highly lethal chemical weapons called ''Novichok,''
NY Times, 1999
glotov 12 апреля 2018 | 15:58
"Эксперты ОЗХО подтвердили выводы британских властей " . Напомнило "Диагноз товарища Саахова явно подтверждается."
vargor 12 апреля 2018 | 15:59
Британские власти бесконечным враньём и наглыми выкрутасами загнали себя в угол. А похищение российской гражданки - откровенное преступление. С рук им это не сойдёт. Мэй настоящая бандитка. А Джонсон просто идиот.
ilyache 12 апреля 2018 | 15:59
для Эха москвы и Терезы Мэй
Ссылка со статьи про новичек из Википедии
https://www.nytimes.com/1999/05/25/world/us-and-uzbeks-agree-on-chemical-arms-plant-cleanup.html