Эксперты ОЗХО подтвердили выводы британских властей о составе вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь

Эксперты организации по запрещению химического оружия подтвердили выводы британских властей о составе токсичного вещества, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, — сообщает ФрансПресс. В то же время, организации не удалось установить, где конкретно произведено вещество. Согласно официальной позиции Лондона, Скрипали были отравлены веществом «новичок» российского происхождения. Россия отрицает свою причастность к отравлению. Около месяца Сергей и Юлия Скрипаль находились в коме, сейчас они идут на поправку – Юлию уже выписали из больницы, хотя она продолжит лечение.