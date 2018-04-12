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15:30, 12 апреля 2018

Игорь Сечин заявил, что дача показаний в суде по делу Улюкаева была для него «делом чести»

Глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что дача показаний в суде по делу Улюкаева была для него «делом чести». Сечин подтвердил свою позицию: по его словам, Улюкаев требовал незаконное вознаграждение, сам приехал за ним и сам уехал.
Тем временем, адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев сообщил, что Сечин подтвердил в суде, что бывший министр не мог влиять на приватизацию «Башнефти» – у него не было таких полномочий. Сам Улюкаев заявил в суде, что не мог вымогать взятку у Сечина.

Улюкаев приговорен к восьми годам колонии строгого режима, суд признал его виновным в получении 2 миллионов долларов от Сечина. Сегодня Мосгорсуд рассматривал апелляцию на приговор, Сечин явился на заседание. Он давал показания в закрытом режиме.

Комментарии

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sensei54 12 апреля 2018 | 15:32

Сечин: «Дело чести»
……………………………………
Демонстративное пренебрежение элементарными приличиями, как показатель своего нравственного превосходства.

oldcitizen 12 апреля 2018 | 15:42

sensei54: Ну, почему "нравственного"? Нравственность и Сечин "две вещи несовместные". Превосходство у него, конечно, есть. и демонстрирует он его направо и налево. Превосходство в "доступе к телу". Другого нет. Но, видимо, этого вполне достаточно.

zemljanka 12 апреля 2018 | 15:53

Сечин - "самых честных правил" ...
На гибель дружбана отправил.

putinku 12 апреля 2018 | 15:43

sensei54: Сечин и честь понятия не совместимые... видимо он имеил ввиду как честно он всех поимел

cap_ 12 апреля 2018 | 15:33

Нетаньяху, позвонил Пуйлу и предложил уйти из Сирии по хорошему. Последнее предложение. Пуйло призвал Нетаньяху соблюдать суверенитет Сирии. Израиль вместе с США, Великобританией, Францией, Германией теперь могут сказать: мы вас предупреждали.

Вангую: сегодня ещё Эрдоган позвонит с ультиматумом: или Асад пишет заявление по собственному желанию и едет в Ростов или мы с НАТО бомбим его резиденцию в Дамаске и прочие объекты в Сирии вместе с вашими ихтамнетами...

vasya_von_smetankin 12 апреля 2018 | 15:33

Господин Сечин имеет точно такое же отношение к "чести", как господин Жириновский со своей ЛДПР к либерализму и демократии.

opiatnovyi63 12 апреля 2018 | 15:34

И Сечин заговорил о чести??

uhovostro 12 апреля 2018 | 15:39

opiatnovyi63: Он под словом "честь" понимает "бабло"...

luger_max_otto 12 апреля 2018 | 15:54

поскольку деньгами не запахло...

(комментарий скрыт)

moskow2042 12 апреля 2018 | 15:39

Всё Дело в чести ,это о чём вообще разговор......

sapiens17 12 апреля 2018 | 15:53

moskow2042: Да уж, и ни слова о соблюдении Закона, повестке в суд ...

virgenu 12 апреля 2018 | 15:43

Взяткодатель несёт одинаковую ответственность перед законом с взяточником. Почему же Сечин не сидит рядом с Улюкаевым?И какая честь может быть у доносчика на своего приятеля! Путинское правосудие во всей красе!

platonnekafrin 12 апреля 2018 | 15:44

Блин! Один своей честью считает государственную дачу и место председателя в Думе. Достоинство второго в том, что с третьего раза в суд попал, причем, свидетелем. Другой, вообще, настолько благороден, что только проститутка смогла его изнасиловать, а он ее посадил, но не за это и не в нашу тюрьму. Нет, не все поставки кокса перекрыла нам Америка.

neitral_n 12 апреля 2018 | 15:44

Посидит немного, подумает, отпустят по УДО и забудут! )))))) А своё отношение к суду Сечин давно продемонстрировал!

prender 12 апреля 2018 | 15:45

чо то они все о чести забеспокоились. думаю, что здесь какой то сигнал или скрытый смысл, и несомненно массонский.

gregor 12 апреля 2018 | 15:46

Игорь Сечин заявил, что дача показаний в суде по делу Улюкаева была для него «делом чести»
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Сечин и честь ....слова антиподы ,как и Россия и дороги .

abraz 12 апреля 2018 | 15:52

Игорь Сечин заявил, что дача показаний в суде по делу Улюкаева была для него «делом чести»
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А не было бы "делом чести", то не пришел бы, конечно. Хочу иду, хочу не иду. В общем лучше бы рот не открывал. Умнее бы выглядел.

ohrjr 12 апреля 2018 | 15:53

Чуть со смеху не обсикался от евойной "чести"!

bossalex 12 апреля 2018 | 15:59

СЕЧИН все на@бал

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