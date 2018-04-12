Игорь Сечин заявил, что дача показаний в суде по делу Улюкаева была для него «делом чести»
Глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что дача показаний в суде по делу Улюкаева была для него «делом чести». Сечин подтвердил свою позицию: по его словам, Улюкаев требовал незаконное вознаграждение, сам приехал за ним и сам уехал.
Тем временем, адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев сообщил, что Сечин подтвердил в суде, что бывший министр не мог влиять на приватизацию «Башнефти» – у него не было таких полномочий. Сам Улюкаев заявил в суде, что не мог вымогать взятку у Сечина.
Улюкаев приговорен к восьми годам колонии строгого режима, суд признал его виновным в получении 2 миллионов долларов от Сечина. Сегодня Мосгорсуд рассматривал апелляцию на приговор, Сечин явился на заседание. Он давал показания в закрытом режиме.
Комментарии19
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sensei54 12 апреля 2018 | 15:32
Сечин: «Дело чести»
……………………………………
Демонстративное пренебрежение элементарными приличиями, как показатель своего нравственного превосходства.
oldcitizen 12 апреля 2018 | 15:42
sensei54: Ну, почему "нравственного"? Нравственность и Сечин "две вещи несовместные". Превосходство у него, конечно, есть. и демонстрирует он его направо и налево. Превосходство в "доступе к телу". Другого нет. Но, видимо, этого вполне достаточно.
zemljanka 12 апреля 2018 | 15:53
Сечин - "самых честных правил" ...
На гибель дружбана отправил.
putinku 12 апреля 2018 | 15:43
sensei54: Сечин и честь понятия не совместимые... видимо он имеил ввиду как честно он всех поимел
cap_ 12 апреля 2018 | 15:33
Нетаньяху, позвонил Пуйлу и предложил уйти из Сирии по хорошему. Последнее предложение. Пуйло призвал Нетаньяху соблюдать суверенитет Сирии. Израиль вместе с США, Великобританией, Францией, Германией теперь могут сказать: мы вас предупреждали.
Вангую: сегодня ещё Эрдоган позвонит с ультиматумом: или Асад пишет заявление по собственному желанию и едет в Ростов или мы с НАТО бомбим его резиденцию в Дамаске и прочие объекты в Сирии вместе с вашими ихтамнетами...
vasya_von_smetankin 12 апреля 2018 | 15:33
Господин Сечин имеет точно такое же отношение к "чести", как господин Жириновский со своей ЛДПР к либерализму и демократии.
opiatnovyi63 12 апреля 2018 | 15:34
И Сечин заговорил о чести??
uhovostro 12 апреля 2018 | 15:39
opiatnovyi63: Он под словом "честь" понимает "бабло"...
luger_max_otto 12 апреля 2018 | 15:54
поскольку деньгами не запахло...
moskow2042 12 апреля 2018 | 15:39
Всё Дело в чести ,это о чём вообще разговор......
sapiens17 12 апреля 2018 | 15:53
moskow2042: Да уж, и ни слова о соблюдении Закона, повестке в суд ...
virgenu 12 апреля 2018 | 15:43
Взяткодатель несёт одинаковую ответственность перед законом с взяточником. Почему же Сечин не сидит рядом с Улюкаевым?И какая честь может быть у доносчика на своего приятеля! Путинское правосудие во всей красе!
platonnekafrin 12 апреля 2018 | 15:44
Блин! Один своей честью считает государственную дачу и место председателя в Думе. Достоинство второго в том, что с третьего раза в суд попал, причем, свидетелем. Другой, вообще, настолько благороден, что только проститутка смогла его изнасиловать, а он ее посадил, но не за это и не в нашу тюрьму. Нет, не все поставки кокса перекрыла нам Америка.
neitral_n 12 апреля 2018 | 15:44
Посидит немного, подумает, отпустят по УДО и забудут! )))))) А своё отношение к суду Сечин давно продемонстрировал!
prender 12 апреля 2018 | 15:45
чо то они все о чести забеспокоились. думаю, что здесь какой то сигнал или скрытый смысл, и несомненно массонский.
gregor 12 апреля 2018 | 15:46
Игорь Сечин заявил, что дача показаний в суде по делу Улюкаева была для него «делом чести»
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сечин и честь ....слова антиподы ,как и Россия и дороги .
abraz 12 апреля 2018 | 15:52
Игорь Сечин заявил, что дача показаний в суде по делу Улюкаева была для него «делом чести»
-------------------------
А не было бы "делом чести", то не пришел бы, конечно. Хочу иду, хочу не иду. В общем лучше бы рот не открывал. Умнее бы выглядел.
ohrjr 12 апреля 2018 | 15:53
Чуть со смеху не обсикался от евойной "чести"!
bossalex 12 апреля 2018 | 15:59
СЕЧИН все на@бал