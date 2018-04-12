Глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что дача показаний в суде по делу Улюкаева была для него «делом чести». Сечин подтвердил свою позицию: по его словам, Улюкаев требовал незаконное вознаграждение, сам приехал за ним и сам уехал.

Тем временем, адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев сообщил, что Сечин подтвердил в суде, что бывший министр не мог влиять на приватизацию «Башнефти» – у него не было таких полномочий. Сам Улюкаев заявил в суде, что не мог вымогать взятку у Сечина.

Улюкаев приговорен к восьми годам колонии строгого режима, суд признал его виновным в получении 2 миллионов долларов от Сечина. Сегодня Мосгорсуд рассматривал апелляцию на приговор, Сечин явился на заседание. Он давал показания в закрытом режиме.