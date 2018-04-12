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15:05, 12 апреля 2018

Ученые обнаружили рекордное ослабление течения Гольфстрима

По мнению некоторых из них, это может быть вызвано влиянием человека.

Так медленно теплую воду в Северную Америку и Европу Гольфстрим не переносил более полутора тысяч лет. По крайней мере, об этом говорят ученые Университетского колледжа Лондона. Как пишет газета «Guardian», для своего исследования они взяли отложения на побережье Атлантического океана в Северной Каролине. По мнению ученых, первое резкое ослабление Гольфстрима произошло еще 150 лет назад из-за естественных изменений климата, а второе началось совсем недавно в результате глобального потепления. Косвенно на это влияет таяние ледников в Арктике и Гренландии. Между тем ученые Потсдамского университета, напротив, считают, что причиной замедления Гольфстрима стало сжигание человеком ископаемого топлива. Впрочем, исследователи уверены: если не остановить глобальное потепление, Гольфстрим будет продолжать замедляться, и это может привести в будущем к катастрофическим последствиям.

В среднем скорость течения Гольфстрима составляет около 4-5 км/ч.

Комментарии

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nnnmmm 12 апреля 2018 | 15:10

Это, как я понимаю, приведёт к похолоданию в Европе и увеличению ими потребления нашего газа, тем более, что при всех санкциях объём потребляемого газа из России европейцами только растёт.

murad_manapov 12 апреля 2018 | 15:17

nnnmmm: вы миллер?

r88w556xl4 12 апреля 2018 | 15:20

Готовься, Европа, к сибирским морозам. Если при -10 изнеженные европейцы массово обмораживаются и умирают, то что их ждёт при -30. Картонные дома южной Европы тоже явно не для сурового климата.

platonnekafrin 12 апреля 2018 | 15:24

r88w556xl4: Когда в картоной Европе будет - 30, в наших панельных высотках будет - 70. Закаляйся!

dataan 12 апреля 2018 | 15:26

Вот она причина всех притязаний к России. Им нужна наша территория, ибо их приходит в негодность. А то придумают Новичек какой то, химатаки, допинги, ... и прочую лабуду. :)

demosua 12 апреля 2018 | 15:33

r88w556xl4: а ты знаешь, к чему надо будет готовиться в Зап. Сибири и европейской части России? К наводнениям. Потому как океан замерзнет и сток крупных рек, текущих в северном направлении, прекратится. Половина суши станет морем (точнее озером).

kottigr1 12 апреля 2018 | 15:36

r88w556xl4: Итак, предположим Гольфстрим встал, теплая вода в Арктику не поступает, и Арктика все больше и больше затягивается льдом. В конце концов вдоль северного побережья России образуется огромная ледяная дамба. Дамба, в которую упираются мощнейшие сибирские реки: Енисей, Лена, Обь и так далее. В конце XX века разлив Лены, не успевшей вовремя вскрыться ото льда, привел к настоящей катастрофе и фактически уничтожил город Ленск. После образования Сибирской ледяной дамбы такого "вовремя" уже не будет.
Уровень воды в новом море будет подниматься, пока не достигнет отметки 130 метров. После этого она через Тургайскую ложбину, расположенную в восточной части Уральских гор, начнет стекать в Европу. Образовавшийся поток смоет 40-метровый слой почвы и обнажит гранитное дно ложбины. По мере расширения и углубления протока уровень молодого моря упадет, в конце концов, до 90 метров. Излишки воды заполнят Туранскую низменность, Аральское море сольется с Каспием, а уровень последнего поднимется более чем на 80 метров. Дальше вода по Кумо-Манычской впадине прольется в Дон. Уровень Азовского моря вырастет настолько, что оно затопит Крымский полуостров и сольется с Черным морем. Дальше вода через Босфор пойдет в море Средиземное.

mymymy 12 апреля 2018 | 15:57

kottigr1: Вот сразу видно потомка древнего укра... По ходу, изучение географии и физики у вас уже давно отменили, даже не при Януковиче, а при Ющенко или Кучме.

platonnekafrin 12 апреля 2018 | 15:22

murad_manapov: Берите выше.

eniro 12 апреля 2018 | 15:40

platonnekafrin: Посмеялсо. Нахрен ОН им нужен? Просто хотели бы не исключать богатейшую территорию с 145 млн. "белого" народа из "производственной сферы". И до сих пор надеются что это дойдет, если не для одних, то для других. Ничего личного,-только бизнес (но по правилам).

sg80g 12 апреля 2018 | 15:11

Срать меньше надо в Мексиканском заливе...
Янкели тут на СевМорПуть губу уже раскатали. Мол он всеобщее достояние.. Как бы куй вам. уроды..

(комментарий скрыт)

ts 12 апреля 2018 | 15:12

Это сделали российские хакеры? Что бомбить будут?

anticolorad 12 апреля 2018 | 15:15

ts: воронеж, портян, воронеж.

from_russia_with_boyaryshnik 12 апреля 2018 | 15:17

ts: Бомбить ничего не надо , сами сдохнете от изменений свойств биосферы. Чему я , признаюсь, только рад ;)))

polba 12 апреля 2018 | 15:19

Про это давно говорят. Как только Гольфстрим, обогревающий Европу, превратится из современной "восьмёрки" в два замкнутых колечка, в этой самой Европе климат установится примерно как в Чите и Иркутске. Пока не понятно скоро ли это случится, но как только процесс начнётся, всё произойдёт очень-очень быстро.

anticolorad 12 апреля 2018 | 15:32

polba: портки,я смотрю, спецы во всем: еще и по климату!

polba 12 апреля 2018 | 16:01

anticolorad: Образованные люди, в отличие от вашего скачущего стада, стараются много читать и владеть базовой информацией по многим вопросам.

lisitsa1962 12 апреля 2018 | 15:54

polba: А что в это время будет на северном побережье РФ? "Улыбаемся и машем" :)

polba 12 апреля 2018 | 15:58

lisitsa1962: В Мурманске станет как в Норильске. В Москве на 5-10 градусов похолодает. Климат восточнее Урала вообще никак не поменяется... есть мнение что на ДВ (как и на Аляске) станет существенно теплее.

maverick60089 12 апреля 2018 | 15:19

Во-первых, никакого глобального потепления нет и в помине, во-вторых, человечество не в состоянии влиять на климат, потому что, очень мощный конкурент -Солнце. Температура воды в Карибском море несколько снизилась из-за снижения солнечной активности, вот и скорость течения Гольфстрима упала. Кроме того, увеличение ледяного покрова в проливе Дэвиса тормозит Гольфстрим.

dunai10 12 апреля 2018 | 15:30

maverick60089: Температура воды в Карибском море несколько снизилась из-за снижения солнечной активности, вот и скорость течения Гольфстрима упала.
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А какая между ними может быть связь?

putin_itogy 12 апреля 2018 | 15:21

Труба.
Всем.

dari_vari 12 апреля 2018 | 15:30

Все более и более непонятно - потепление на нашей планетушке или похолодание? Ледники тают, а Гольфстрим замерзает))))

srk2658lu 12 апреля 2018 | 15:32

Катастрофические последствия надвигаются неумолимо, что из-за Гольфстрима, что из-за идиотизма политиков.

platonnekafrin 12 апреля 2018 | 15:32

Два, три хороших ядерных удара и Гольфстрим затечет к нам Воронеж.

curhatuy6 12 апреля 2018 | 15:36

Ох, люди, люди... У планеты свои ритмы, своя жизнь, свои всплески, свои падения.
И ей плевать, что за микроорганизмы шебуршатся на ней. Не ее проблемы:)))

curhatuy6 12 апреля 2018 | 15:40

curhatuy6: Можем устроить серию атомных взрывов. Солнышко затянет пеплом. Наступит похолодание. Сдохнем, даже если обрастем шерстью как носороги:(((

lisitsa1962 12 апреля 2018 | 15:56

Встречаются две планеты. Одна другой говорит: «Болею я. Кто-то на мне завелся. Все время роют, бурят, сверлят - житья нет никакого». Другая отвечает: «А, знаю. Это люди. На мне тоже как-то были, потом сами вывелись…».

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