Ученые обнаружили рекордное ослабление течения Гольфстрима

По мнению некоторых из них, это может быть вызвано влиянием человека.

Так медленно теплую воду в Северную Америку и Европу Гольфстрим не переносил более полутора тысяч лет. По крайней мере, об этом говорят ученые Университетского колледжа Лондона. Как пишет газета «Guardian», для своего исследования они взяли отложения на побережье Атлантического океана в Северной Каролине. По мнению ученых, первое резкое ослабление Гольфстрима произошло еще 150 лет назад из-за естественных изменений климата, а второе началось совсем недавно в результате глобального потепления. Косвенно на это влияет таяние ледников в Арктике и Гренландии. Между тем ученые Потсдамского университета, напротив, считают, что причиной замедления Гольфстрима стало сжигание человеком ископаемого топлива. Впрочем, исследователи уверены: если не остановить глобальное потепление, Гольфстрим будет продолжать замедляться, и это может привести в будущем к катастрофическим последствиям.

В среднем скорость течения Гольфстрима составляет около 4-5 км/ч.