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15:04, 12 апреля 2018

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство наших сограждан уверены в лидерстве России в космической гонке

Такие представления россиян основаны на достижениях советского времени. Об этом агентству ТАСС заявил старший аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев:

«84% россиян считают, что наша страна занимает лидирующие позиции в сфере освоения космоса, причем 24% говорят, что Россия — это безусловный лидер. Россияне признают, что еще космос активно осваивают США и Китай. Европейский союз и отдельные европейские страны россиянами практически не были названы. Нашумевшая в последние годы частная космонавтика не кажется им эффективной и способной добиться многого отраслью. Только 29% говорят, что, если бы увеличилась доля частных космических компаний в России, то это привело бы к развитию космической отрасли в целом. 49% так не считают».

Сегодня в стране отмечается День космонавтики.

Комментарии

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krypton84 12 апреля 2018 | 15:09

Как тебе такой опрос, Илон Маск? (с)

kottigr1 12 апреля 2018 | 15:12

krypton84: А вот если бы Путин не разбил бы татаро-монгол в Куликовской битве, то и никакого космоса в России бы не было..

vilingrad 12 апреля 2018 | 15:15

kottigr1: И в балете...

zapadnay 12 апреля 2018 | 15:15

krypton84:
Лично для меня - ВЦИОМ - не та организация, результатам опросов которой следует верить. Абсолютно. И это при том, что за последние ....дцать лет народ из образованного превратился в мало образованного.

sensei54 12 апреля 2018 | 15:26

zapadnay: Погоди, скоро по опросу и первый человек на Луне будет наш.
Похоже, недолго ждать осталось.

polba 12 апреля 2018 | 15:25

krypton84: И прорывные достижения Маска... ну, окромя антизомбячих газовых горелок, привести можете?

ostapbey 12 апреля 2018 | 15:27

polba: можете??
Как объяснить человеку, который слаще морковки ФРУКТА не видел, что существуют и БАНАНЫ!!!
А на клюкве иногда вырастают КОКОСЫ!!
Что хрен и укусишь это кокосятину зубами!!! даже..

vgames1 12 апреля 2018 | 15:42

krypton84: Ну что, большинство россиян убеждены, что путин сильный и успешный президент. Страна в ж..е, а президент сильный и успешный. Парадокс! Но когда россиян смущали парадоксы)))

nitsahon 12 апреля 2018 | 15:09

это называется: "Россия- ты сошла с ума..."

vaka257 12 апреля 2018 | 15:09

Когда читаешь твиты "патриотов", складывается впечатление, что за время правления Путина у России было два главных триумфальных достижения: победа в Великой Отечественной войне и полёт Гагарина в космос...

brandfa 12 апреля 2018 | 15:14

vaka257: ...ну, а "чё" .... спутник в космос мы первые запустили? Человека в космос тоже первые? В открытый космос тоже первые? На луне тоже первые? Значит мы теперь вечные лидеры в космической области! Всё, точка! А если хотят нас обогнать, пускай первыми сделают то, что мы уже сделали.

horseraddish 12 апреля 2018 | 15:25

brandfa: Вообще-то на Луне первыми и пока единственным были американцы.

stas_russkiy 12 апреля 2018 | 15:27

brandfa: "...мы..."

"вы" - это кто? вы способны только по клаве щёлкать, пока ваши хозяева страну грабят.

Когда стадо мычит: "мыыы, мыыы" - мне смешно. Это стадо к достижениям их предков не имеет никакого отношения.

srk2658lu 12 апреля 2018 | 15:30

vaka257: Три - воссоединение Крыма с Расеей, бескровное, как сказал Путин.

sprav77 12 апреля 2018 | 15:13

Тупизм в расцвете?

lager23 12 апреля 2018 | 15:13

К сожалению, большинству россиян нужен хороший психотерапевт, но многим и психиатр..
Спасибо Путену за это!

moskow2042 12 апреля 2018 | 15:13

Мы круче Иллона МАссКа ,У него ракеты сами на стол возвращаются....а у нас батут.....

polba 12 апреля 2018 | 15:29

moskow2042: И что, много уже вернулось? И сколько из вернувшихся запущено повторно? А троекратно?

navsegda 12 апреля 2018 | 15:41

polba: На сегодня компания SpaceX осуществила 52 запуска из них в 21 ступени вернулись на Землю и были использованы повторно , в частности при запуске Falcon Heavy
В 2018 планируется 40 запусков , что больше чем собирается запульнуть Россия

polba 12 апреля 2018 | 15:51

navsegda: Вы откуда эту хренотень высосали? ЕДИНСТВЕННАЯ повторно использованная ступень была запущена 30 марта 2017 года и восстанавливали её после первого пуска ажник 11 месяцев (фактически там всё новое).

murad_manapov 12 апреля 2018 | 15:14

спит дремучая русь. проснется, когда остальные земляне покинут планету. тогда 84% россиян скажут, что земля плоская.

yevlaxli 12 апреля 2018 | 15:14

:

"84% россиян считают, что наша страна занимает лидирующие позиции в сфере освоения космоса"-налицо результат безусловного лидерства в мире по части телевизионной пропаганды.

polba 12 апреля 2018 | 15:43

yevlaxli: Количество успешных космических запусков 2010-2017гг

Россия - 180
США - 157 (вместе с Маском и БлюОрижн)
Китай - 139
ЕС - 71
Индия - 32
Япония - 28

В отличие от вас, 84% россиян умеют считать хотя бы на уровне 3 класса.

platonnekafrin 12 апреля 2018 | 15:15

Космоснаш!

krysodav2 12 апреля 2018 | 15:16

Так у нас большинство просто законченных идиотов.. ну 77% точно!

malanoff 12 апреля 2018 | 15:20

В лидерстве уверены только 20 % россиян , а 80 % считают , что Россия в числе лидеров. Даже здесь приврали.

ha12raz 12 апреля 2018 | 15:20

Охваченные телевизором

platonnekafrin 12 апреля 2018 | 15:35

ha12raz: Унесенные, я бы сказал.

ed10075 12 апреля 2018 | 15:21

Ох уж эти 84 процента... Эти несчастные про Илона Маска хоть что-нибудь слышали?
Или они до сих пор полет Гагарина празднуют?

polba 12 апреля 2018 | 15:45

ed10075: Про этого гениальнейшего пиарщика и знатного мошенника, разумеется все слышали. Не все понимают, что он мошенник.

advokat52 advokat 12 апреля 2018 | 15:23

судя по опросам большинство россиян довольны состоянием экономики и верят что вова лучший правитель всех времен и народов

demosua 12 апреля 2018 | 15:24

а земля ваще плоская...

srk2658lu 12 апреля 2018 | 15:28

Откуда 84% получают информацию о лидерстве нашей страны в космосе?
Из Ящика.
Вопросы есть?
Нет!

nikolaitschi 12 апреля 2018 | 15:28

И солнце вращается вокруг земли.

fr_perren 12 апреля 2018 | 15:29

Многие считают что и медицина у нас лучшая.., пока не заболеют.
К слову, в одном женском чате жена дипломата родила в Уганде и размещает фотки больнициы - стерильно, современно, еда как в ресторане-на выбор. Ее спрашивают -больница платная- нет, самая обычная городская отвечает она.

anemon 12 апреля 2018 | 15:32

Какие опросы могут быть в тоталитарной стране? Все эти ФОМы-ВЦИОМЫ всего лишь средство госпропаганды.

jetsam 12 апреля 2018 | 15:33

хотелось бы опроса
"земля вокруг солнца или солнце вокруг земли".
чтобы больше уже не надо было опросов такой аудитории....

wuwer 12 апреля 2018 | 15:37

))) осталось победить чемпионов мира по футболу - КНДРовцев
и круче нас никого небудет

esol 12 апреля 2018 | 15:37



Если представить что пендосы летали на Луну, то и это не побьёт Гагарина.


solonko 12 апреля 2018 | 15:41

esol: Первенство Гагарина никоим образом не оправдывает последовавшей деградации. Гордиться, конечно, можно, особенно где-нибудь в пивбаре на пьяную голову с воплями: "Все козлы!".

(комментарий скрыт)

solonko 12 апреля 2018 | 15:38

Это плохо, когда целая нация неадекватна. По законам Дарвина она не жилец, главное, чтобы она не потянула в могилу и других.

jetsam 12 апреля 2018 | 15:43

solonko: вы плохо изучали теорию дарвина.
именно неадекваты, идиоты, бандиты и выживают - у них нет груза морали на печах, не тонут-с.

solonko 12 апреля 2018 | 15:46

jetsam: Неадекваты и идиоты не выживают, если не находятся под опекой нормальных. Бандиты могут, правда, не всегда. Дарвин мораль в своей теории не рассматривал.

alexander25101977 12 апреля 2018 | 15:40

Каких россиян ВЦИОМ всё время опрашивает?

jetsam 12 апреля 2018 | 15:46

alexander25101977: не важно кого. важно _как_сформулирован_вопрос_ :
----
- алло, вас беспокоит фсб. наш опрос состоит из одного вопроса "вы за путина или нам за вами ехать?"
---

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