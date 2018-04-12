Согласно опросу ВЦИОМ, большинство наших сограждан уверены в лидерстве России в космической гонке

Такие представления россиян основаны на достижениях советского времени. Об этом агентству ТАСС заявил старший аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев:

«84% россиян считают, что наша страна занимает лидирующие позиции в сфере освоения космоса, причем 24% говорят, что Россия — это безусловный лидер. Россияне признают, что еще космос активно осваивают США и Китай. Европейский союз и отдельные европейские страны россиянами практически не были названы. Нашумевшая в последние годы частная космонавтика не кажется им эффективной и способной добиться многого отраслью. Только 29% говорят, что, если бы увеличилась доля частных космических компаний в России, то это привело бы к развитию космической отрасли в целом. 49% так не считают».

Сегодня в стране отмечается День космонавтики.