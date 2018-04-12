Пресс-секретарь Роснефти: Игорь Сечин явился в суд по делу Улюкаева как только появилась такая возможность

Глава Роснефти Игорь Сечин явился в суд по делу Улюкаева как только появилась такая возможность, — сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев. По его словам, для Сечина было принципиально важно явиться в суд, потому что он считает необходимым, чтобы его показания были учтены. Допрос продолжался около полутора часов, он проходил в закрытом режиме. В то же время, адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев утверждает, что Сечин подтвердил в суде, что Улюкаев не мог влиять на приватизацию «Башнефти» – у него не было таких полномочий.