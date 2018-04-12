Пресс-секретарь Роснефти: Игорь Сечин явился в суд по делу Улюкаева как только появилась такая возможность
Глава Роснефти Игорь Сечин явился в суд по делу Улюкаева как только появилась такая возможность, — сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев. По его словам, для Сечина было принципиально важно явиться в суд, потому что он считает необходимым, чтобы его показания были учтены. Допрос продолжался около полутора часов, он проходил в закрытом режиме. В то же время, адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев утверждает, что Сечин подтвердил в суде, что Улюкаев не мог влиять на приватизацию «Башнефти» – у него не было таких полномочий.
Комментарии14
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kottigr1 12 апреля 2018 | 15:07
Вот оказывается как надо было "узникам по 6 мая" поступать... Являться в суд при первой же возможности...
costs 12 апреля 2018 | 15:09
kottigr1: как только упаковали чувака на 8 лет так сразу и явился /не запылился ))/
prender 12 апреля 2018 | 15:09
игорьиваныч метит на главное кресло, плох тот солдат, который не хочет стать генералом. легализуется по-тихоньку, имидж создает законопослушного, овечка прямо. да и хочет, чтобы его отсутствие на процессе не было дополнением к опротестованию в верхней инстанции.
danko1 12 апреля 2018 | 15:10
Если Улюкаев не мог влиять на приватизацию Башнефти, что действительно факт, т.к. в данном случае сам Сечин повлиял на Путина, заставив его отказаться от своих слов о невозможности приватизации такой, то за ЧТО взятку давал наглый вор Улюкаев, угробивший и разоривший Роснефть?
ansh 12 апреля 2018 | 15:36
danko1: //наглый вор Улюкаев// (с) мог брать по привычке.
Ну, и в конце концов случилось по классикам:
«Я ведь машинально, товарищ Бендер!»
Повязали наглого вора Улюкаева на трамвайной мелочевке.
abuvgrobu 12 апреля 2018 | 15:10
О как....а я думал, что закон обязывает давать показания не зависимо от занимаемой должности...а тут оказывается банальная причина- "появилось время"....
piter_ug 12 апреля 2018 | 15:14
//как только появилась такая возможность...//
Что он, сердяга, себе думает, Гаага тоже будет его смирно дожидаться!?)
ed10075 12 апреля 2018 | 15:18
Упырь добивает жертву. Контрольный выстрел - "изобличающие" показания наветчика в апелляции.
apontiy 12 апреля 2018 | 15:25
ed10075: При этом Сечин сообщил суду, что посадить Улюкаева - это "дело чести"!
ansh 12 апреля 2018 | 15:47
ed10075: Упырь покрупнее технично схарчил упыря поменьше (взят с поличным). Чума на оба их упыриных дома.
ha12raz 12 апреля 2018 | 15:18
В глаза смотреть не надо.....свой среди своих, обслужили.
advokat52 advokat 12 апреля 2018 | 15:20
необходима поправка в УПК: свидетель обязан явится в суд когда у него есть такая возможность
beobachter 12 апреля 2018 | 15:23
Принимать у себя Улюкаева и совать ему корзинку с колбаской у Сечина возможность нашлась давно, а разрешить суду себя послушать ему удалось только сейчас. И суд воспользовался этим разрешением в назначенное время....
m_anuchin 12 апреля 2018 | 15:27
Страна беззакония...