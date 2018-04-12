Новый фильм Серебренникова «Лето», который он снял и смонтировал уже под домашним арестом, включён в программу Каннов

Новый фильм Кирилла Серебренникова «Лето», который он снял и смонтировал уже под домашним арестом, включён в конкурсную программу Каннского кинофестиваля. Режиссёра пригласят представить свою работу.

Главного фигуранта так называемого «театрального дела» ждут на Лазурном берегу Франции. «Мы пригласим господина Серебренникова приехать в Канны, чтобы он мог лично представить свой фильм», объявил сегодня директор кинофестиваля Тьерри Фремо. Он отметил, что российский режиссёр находится в своей стране под домашним арестом. А Канны всегда были местом свободы творчества. Так что мы пригласим Серебренникова». Конец цитаты. Фестиваль в Каннах пройдёт с 8 по 19 мая. На нём покажут фильм режиссёра «Лето» о жизни молодого Виктора Цоя и становлении ленинградской рок-сцены в начале 80х. «Фильм, в котором рассказывается история рока в эпоху Брежнева», — так охарактеризовал работу российского режиссёра Фремо. Картину Серебренников успел почти полностью снять прошлым летом и смонтировал, находясь под домашним арестом. Его обвиняют в хищении в составе группы бюджетных средств, выделенных на театральный проект платформа и постановку спектаклей. Режиссёр и его коллеги говорят что деньги использовались по назначению. Большинство фигурантов дела, включая бывшего директора Гоголь-центра Алексея Малобродского вины не признаёт.

Следствие сегодня ходатайствовало о продлении домашнего ареста Кириллу Серебренникову до 19 июля.