Новый фильм Серебренникова «Лето», который он снял и смонтировал уже под домашним арестом, включён в программу Каннов
Новый фильм Кирилла Серебренникова «Лето», который он снял и смонтировал уже под домашним арестом, включён в конкурсную программу Каннского кинофестиваля. Режиссёра пригласят представить свою работу.
Главного фигуранта так называемого «театрального дела» ждут на Лазурном берегу Франции. «Мы пригласим господина Серебренникова приехать в Канны, чтобы он мог лично представить свой фильм», объявил сегодня директор кинофестиваля Тьерри Фремо. Он отметил, что российский режиссёр находится в своей стране под домашним арестом. А Канны всегда были местом свободы творчества. Так что мы пригласим Серебренникова». Конец цитаты. Фестиваль в Каннах пройдёт с 8 по 19 мая. На нём покажут фильм режиссёра «Лето» о жизни молодого Виктора Цоя и становлении ленинградской рок-сцены в начале 80х. «Фильм, в котором рассказывается история рока в эпоху Брежнева», — так охарактеризовал работу российского режиссёра Фремо. Картину Серебренников успел почти полностью снять прошлым летом и смонтировал, находясь под домашним арестом. Его обвиняют в хищении в составе группы бюджетных средств, выделенных на театральный проект платформа и постановку спектаклей. Режиссёр и его коллеги говорят что деньги использовались по назначению. Большинство фигурантов дела, включая бывшего директора Гоголь-центра Алексея Малобродского вины не признаёт.
Следствие сегодня ходатайствовало о продлении домашнего ареста Кириллу Серебренникову до 19 июля.
Комментарии11
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anemon 12 апреля 2018 | 15:12
Желаю фильму Серебренникова победы. И чего к нему привязались? На кой черт было фабриковать это дело, польза какая от этого лично солнцеликому? Бред про "борьбу с коррупцией" на фоне записных воров-дружков?
mbh_vor_n1 12 апреля 2018 | 15:19
Получается, Керя не только финансовый мошенник, но и мошенник от кинематографа - "снимать кино", находясь под арестом. Ха-ха, не такие фейки видали ))
splin2 12 апреля 2018 | 15:22
anemon: Сулеймана Керимова отпускали в Россию несколько раз в реальном деле от 500 до 750 млн евро.
А тут дутое дело" не менее 68 млн руб.," и не отпусттят - 100%.
sedoievgeniy 12 апреля 2018 | 15:25
anemon: Вам было бы полезно почитать про этого вора (пример ) : https://ruposters.ru/news/23-08-2017/syt-dela-Serebrennikova
Глупый обнал полученных денег, проверка не следствия а блогера:
1 февраля 2014 года АНО "Седьмая студия", руководителем которой был Серебренников, заключила с Министерством культуры соглашение о выделении субсидий на поддержку развития и популяризации современного искусства в размере 66 500 000 рублей.
Я решил проверить контрагента "Седьмой студии" по различным базам данных....
Во-первых, ООО "Инфостиль" никогда не занималось концертной деятельностью, его видами деятельности это не предусмотрено.Во-вторых, в 2014 году ООО "Инфостиль" было ликвидировано. По версии следствия, получив эти средства, руководство "Седьмой студии" решило их похитить, заключив договора с неким ООО "Инфостиль" на пошив одежды и на услуги по техническому обеспечению концертов. Впоследствии эти документы были представлены в Министерство культуры как отчетные.
В-третьих, генеральный директор ООО "Инфостиль" Овчинников является директором множества ликвидированных предприятий. Все они расположены по адресам массовой регистрации. Проверка налоговой инспекции показала, что на самом деле юридических лиц, возглавляемых Овчинниковым, по указанным адресам нет.
ООО "Инфостиль" по всем признакам — обычная прокладка с подставным генеральным директором, созданная для выведения "черного" нала.
Если мы посмотрим отчетность по юридическому лицу, к которому присоединили ликвидированное ООО "Инфостиль", то есть ООО "Делькон" (оно, по странному совпадению, было также ликвидировано), мы увидим все те же признаки отмывочной конторы (о чем нам сообщает не Следственный Комитет, а беспристрастная база данных Контур-Фокус):
Очень удобно – получать деньги от государства, а затем без конкурса перекладывать их из своего правого кармана в левый.
Всего за три года театр распределил денег по госзакупкам на 700 миллионов рублей.
anemon 12 апреля 2018 | 15:39
sedoievgeniy: А теперь про офшорных миллиардеров так же подробно, которые давно бюджет личным карманом считают, с позволения Самого. Не в курсе?
sedoievgeniy 12 апреля 2018 | 15:51
anemon: Если Вы внимательно посмотрите мои комментарии, я никогда не защищал наших вороватых чиновников, правда иногда писал что и западные не хило воруют. Беда это наша, не знаю правда или нет,что пишут: Заседая в Сенате, Петр I всегда горячо возмущался обилием дел о хищениях. Однажды, когда дел было особенно много, разгневанный император обратился к генерал-прокурору Павлу Ягужинскому: «Пиши указ! Ежели кто-нибудь украдет денег столько, что можно будет купить добрую пеньковую веревку, то его на оной веревке и повесить без сожаления!». Ягужинский замешкался: «Государь, последствия будут ужасными». «Пиши! Или я уже не император», - заорал Петр Алексеевич. На что Ягужинский откровенно ответил: «Вы - император, всемилостивейший государь, - но рискуете после такого указа остаться императором без подданных. Все мы воруем, кто больше, кто меньше». По воспоминаниям самого генерал-прокурора, после этого Петр остыл. Грустно усмехнувшись, лишь махнул рукой: «Пес с вами… Воруйте и дальше».
wasielna 12 апреля 2018 | 16:03
anemon: Честной победы не будет. Когда примешивается политика, о чести забывают.
abuvgrobu 12 апреля 2018 | 15:33
Вор должен сидеть в тюрьме. Точка.
max3446 12 апреля 2018 | 15:35
А я всегда говорил что умственные способности европейцев на уровне обезьян и даже ниже. Фигуранта уголовного дела которому избрана мера пресечения связанная с ограничением свободы куда то приглашать, итак зная что его не отпустят, ибо он может сбежать от следствия и суда, прекрасно зная что виновен в предъявляемых ему обвинениях.
zemljanka 12 апреля 2018 | 15:39
Удачи, Маэстро.
sedoievgeniy 12 апреля 2018 | 15:46
"Седьмая студия" заключала договоры с фирмами-однодневками, деньги по которым «обналичивались и распределялись. Любой толковый адвокат развалил бы это уголовное дело в случае фальсификации, доказательства очень простые: фирмы не однодневки, акты выполненных работ настоящие с подтвердением их выполнения свидетельскими показаниями, отсутствие обнала. Доказательства по делу у следствия простейшие и железные такие дела в провинции ведут рядовые следователи лейтенанты женщины. Изучаются договора и платежки в обнальные конторы и левые акты выполненных работ, соотвественно Росинмониторинг выдаст по запросу следствия путь денег от Седьмой студии до однодневок и далее зачисление на карточки определенных физических лиц или обнал за якобы выполненные работы. Мизер воровской и обнальный ловится элементарно. Ребята жулики просто обнаглели и обленились, кто тронет великого артиста, что даже не захотели использовать более сложные и дорогостоящие способы увода денег. Хотя за любые способы хищения бюджетных денег предусмотрена уголовная ответственность.