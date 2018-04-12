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15:00, 12 апреля 2018

Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в завтрашнем судебном заседании по иску Роскомнадзора к Телеграм

Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в завтрашнем судебном заседании по иску Роскомнадзора к Телеграм. Об этом сообщил его адвокат.

Комментарии

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starok 12 апреля 2018 | 15:05

Похоже Дурову западло участвовать в российском суде. А также нет смысла.

brandfa 12 апреля 2018 | 15:06

starok: в "суде" будут участвовать не адвокаты, а программисты Дурова :)

gordy 12 апреля 2018 | 15:44

Ни грамма от Телеграма?

ansh 12 апреля 2018 | 15:07

Достойное решение. Правосудия в России нет. Так что, нет смысла легитимизировать то, чего нет.
Если можешь, а Дуров, видимо может, относись к такому «правосудию» с презрением.

lager23 12 апреля 2018 | 15:11

Талантливый человек, талантлив во всём....даже в циничных издевательствах над путинской фемидой!
Продолжайте, Павел!

sandeni 12 апреля 2018 | 15:25

lager23: Реальной пользы от этого талантливого потребителя денег дураков для народа России нет!
У нас есть обычная эл. почта и нам нечего скрывать. А все террористы и др. сектанты, ворье и прочая нечисть все рячут тайны, долдонят про частную жизнь, а на самом деле это обыкновенные подонки - враги народа!

lager23 12 апреля 2018 | 15:40

sandeni: вы излишне эмоциональны и архаичны во взглядах, нельзя исходить из того, что кругом враги и доверять никому не надо, но это не так... необходимо верить в добро и бороться за это, но не путём повального регулирования.и запретов! У нас и так президент параноик..
Берите пример с передовых стран, иначе будем плестись в конце цивилизации.

serjo1977 12 апреля 2018 | 15:41

sandeni: Он-то, хотя бы, талантливый "потребитель". А пригожинский бордель - потребители крайне бездарные (ты тому живой пример) и, в отличии от Дурова, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не нужные России.

mbh_vor_n1 12 апреля 2018 | 15:37

Эх, дуров-дуров.

Говорящая фамилия. Дуров - и есть дуров.

anemon 12 апреля 2018 | 15:43

mbh_vor_n1: Знаменитая, надо сказать, русская фамилия. Стыдно патриоту не знать.

marineru 12 апреля 2018 | 15:51

anemon: да чего вы с гнусностью и провокатором общаетесь, у меня давно этот портяныч в игнорах ходит

suburban 12 апреля 2018 | 15:22

starok: а в России есть суд?

oneoretwo 12 апреля 2018 | 15:05

вот это - правильно: от невменяемых и бандитов следует держаться подальше.

prender 12 апреля 2018 | 15:05

правильно, все бесполезно. захотят закроют, они только в клозете используют кодекс и конституцию.

sandeni 12 апреля 2018 | 15:29

prender: 11% населения России пользователей Телеграмм! Это в основном жулики и авантюристы, которым есть что скрывать. Никакой реальной пользы телеграмм не приносит, подменяет эл. почту и SMS.
Гнать его на х.., Россия будет чище от террористов.

isnowanaarene 12 апреля 2018 | 15:39

sandeni: Не показывал бы дурь свою, смешно ведь.

punyoshohlai 12 апреля 2018 | 15:40

sandeni:
Что террористам мешает использовать эл. почту и SMS? Они так же зашифрованы

anemon 12 апреля 2018 | 15:05

Правильная позиция.

moskow2042 12 апреля 2018 | 15:06

А ,зачем им ключи ,ведь ключи отдали ЦРУ,тут ЦРУ за всё отвечает за прослушки ....а Бени нужно обращаться к ЦРУ за ключами....

abuvgrobu 12 апреля 2018 | 15:07

Это Дурову за то развлечение с выбрасыванием денег из окна, чтобы люди за них внизу дрались на потеху этому чудаку на букву м.

serjo1977 12 апреля 2018 | 15:55

abuvgrobu: Это не Дурову, это ВСЕМ гражданам России... Впрочем, тебе объяснять - только портить...

venya_duplo 12 апреля 2018 | 15:09

Нам насрать на Пашку Дурака - мы перекроем ему кислород по России это уже точно, а в дальнейшем вообще вышвырнем его из пределов российских!

suburban 12 апреля 2018 | 15:20

venya_duplo: дурачок ты. он уже давно не в России. Все что ему могли сделать уже сделали - вконтакте отжали, из страны он после этого уехал. Telegram - международный мессенджер. Ну запретят его в Путлостане и что? Клал он на тебя и другую вату.

(комментарий скрыт)

serjo1977 12 апреля 2018 | 15:52

venya_duplo: Конечно, властям нужен ты, а не Дуров. Путину, если он не хочет повторить судьбу Каддафи, просто необходимо, чтобы вся Россия была заселена твоими клонами: биомусор - его единственная надежда и опора.

vasya_von_smetankin 12 апреля 2018 | 15:10

И правильно.
Пусть лучше депутата какого-нибудь пригласят на секретарские лобки.

ed10075 12 апреля 2018 | 15:16

Разумное решение. Доверие к судебной системе упало до "ниженуля".
А если истцом выступает государство, - проигрыш дела ответчику гарантирован на 100%.

(комментарий скрыт)

razval74 12 апреля 2018 | 15:28

А ведь все эти цирковые лошади-судьи официально прописаны.

motooppic 12 апреля 2018 | 15:31

Да нам, по ×××, будут они участвовать или нет. Главное, пусть валят отсюда на ××× со свом Телеграфом и не тявкают. Хотят прикрывать бандитов и террортстов-тогда им на Запад. Европомойка таких всегда ждёт!

serjo1977 12 апреля 2018 | 15:37

Браво, Павел! Положим Тор на их "суды", и пусть поцелуют нас в VPN.

hihi2raza 12 апреля 2018 | 15:54

Все правильно, участвовать в этом плядском цирке под названием российский суд, себя на уважать.

zhrv 12 апреля 2018 | 16:00

Юристам там делать нечего, а клоунов - жалко

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