Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в завтрашнем судебном заседании по иску Роскомнадзора к Телеграм
Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в завтрашнем судебном заседании по иску Роскомнадзора к Телеграм. Об этом сообщил его адвокат.
Комментарии31
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starok 12 апреля 2018 | 15:05
Похоже Дурову западло участвовать в российском суде. А также нет смысла.
brandfa 12 апреля 2018 | 15:06
starok: в "суде" будут участвовать не адвокаты, а программисты Дурова :)
gordy 12 апреля 2018 | 15:44
Ни грамма от Телеграма?
ansh 12 апреля 2018 | 15:07
Достойное решение. Правосудия в России нет. Так что, нет смысла легитимизировать то, чего нет.
Если можешь, а Дуров, видимо может, относись к такому «правосудию» с презрением.
lager23 12 апреля 2018 | 15:11
Талантливый человек, талантлив во всём....даже в циничных издевательствах над путинской фемидой!
Продолжайте, Павел!
sandeni 12 апреля 2018 | 15:25
lager23: Реальной пользы от этого талантливого потребителя денег дураков для народа России нет!
У нас есть обычная эл. почта и нам нечего скрывать. А все террористы и др. сектанты, ворье и прочая нечисть все рячут тайны, долдонят про частную жизнь, а на самом деле это обыкновенные подонки - враги народа!
lager23 12 апреля 2018 | 15:40
sandeni: вы излишне эмоциональны и архаичны во взглядах, нельзя исходить из того, что кругом враги и доверять никому не надо, но это не так... необходимо верить в добро и бороться за это, но не путём повального регулирования.и запретов! У нас и так президент параноик..
Берите пример с передовых стран, иначе будем плестись в конце цивилизации.
serjo1977 12 апреля 2018 | 15:41
sandeni: Он-то, хотя бы, талантливый "потребитель". А пригожинский бордель - потребители крайне бездарные (ты тому живой пример) и, в отличии от Дурова, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не нужные России.
mbh_vor_n1 12 апреля 2018 | 15:37
Эх, дуров-дуров.
Говорящая фамилия. Дуров - и есть дуров.
anemon 12 апреля 2018 | 15:43
mbh_vor_n1: Знаменитая, надо сказать, русская фамилия. Стыдно патриоту не знать.
marineru 12 апреля 2018 | 15:51
anemon: да чего вы с гнусностью и провокатором общаетесь, у меня давно этот портяныч в игнорах ходит
suburban 12 апреля 2018 | 15:22
starok: а в России есть суд?
oneoretwo 12 апреля 2018 | 15:05
вот это - правильно: от невменяемых и бандитов следует держаться подальше.
prender 12 апреля 2018 | 15:05
правильно, все бесполезно. захотят закроют, они только в клозете используют кодекс и конституцию.
sandeni 12 апреля 2018 | 15:29
prender: 11% населения России пользователей Телеграмм! Это в основном жулики и авантюристы, которым есть что скрывать. Никакой реальной пользы телеграмм не приносит, подменяет эл. почту и SMS.
Гнать его на х.., Россия будет чище от террористов.
isnowanaarene 12 апреля 2018 | 15:39
sandeni: Не показывал бы дурь свою, смешно ведь.
punyoshohlai 12 апреля 2018 | 15:40
sandeni:
Что террористам мешает использовать эл. почту и SMS? Они так же зашифрованы
anemon 12 апреля 2018 | 15:05
Правильная позиция.
moskow2042 12 апреля 2018 | 15:06
А ,зачем им ключи ,ведь ключи отдали ЦРУ,тут ЦРУ за всё отвечает за прослушки ....а Бени нужно обращаться к ЦРУ за ключами....
abuvgrobu 12 апреля 2018 | 15:07
Это Дурову за то развлечение с выбрасыванием денег из окна, чтобы люди за них внизу дрались на потеху этому чудаку на букву м.
serjo1977 12 апреля 2018 | 15:55
abuvgrobu: Это не Дурову, это ВСЕМ гражданам России... Впрочем, тебе объяснять - только портить...
venya_duplo 12 апреля 2018 | 15:09
Нам насрать на Пашку Дурака - мы перекроем ему кислород по России это уже точно, а в дальнейшем вообще вышвырнем его из пределов российских!
suburban 12 апреля 2018 | 15:20
venya_duplo: дурачок ты. он уже давно не в России. Все что ему могли сделать уже сделали - вконтакте отжали, из страны он после этого уехал. Telegram - международный мессенджер. Ну запретят его в Путлостане и что? Клал он на тебя и другую вату.
serjo1977 12 апреля 2018 | 15:52
venya_duplo: Конечно, властям нужен ты, а не Дуров. Путину, если он не хочет повторить судьбу Каддафи, просто необходимо, чтобы вся Россия была заселена твоими клонами: биомусор - его единственная надежда и опора.
vasya_von_smetankin 12 апреля 2018 | 15:10
И правильно.
Пусть лучше депутата какого-нибудь пригласят на секретарские лобки.
ed10075 12 апреля 2018 | 15:16
Разумное решение. Доверие к судебной системе упало до "ниженуля".
А если истцом выступает государство, - проигрыш дела ответчику гарантирован на 100%.
razval74 12 апреля 2018 | 15:28
А ведь все эти цирковые лошади-судьи официально прописаны.
motooppic 12 апреля 2018 | 15:31
Да нам, по ×××, будут они участвовать или нет. Главное, пусть валят отсюда на ××× со свом Телеграфом и не тявкают. Хотят прикрывать бандитов и террортстов-тогда им на Запад. Европомойка таких всегда ждёт!
serjo1977 12 апреля 2018 | 15:37
Браво, Павел! Положим Тор на их "суды", и пусть поцелуют нас в VPN.
hihi2raza 12 апреля 2018 | 15:54
Все правильно, участвовать в этом плядском цирке под названием российский суд, себя на уважать.
zhrv 12 апреля 2018 | 16:00
Юристам там делать нечего, а клоунов - жалко