Руководитель госкорпорации: Роскосмос хочет привлечь частных инвесторов к программе МКС, чтобы окупить расходы
Роскосмос хочет привлечь частных инвесторов к программе МКС, чтобы окупить расходы, сообщил руководитель госкорпорации Игорь Комаров. По его словам, Россия не видит необходимости отделять свой сегмент от Международной космической станции, хотя такая возможность есть.
Комаров добавил также, что Роскосмос намерен сотрудничать с США и Китаем по проекту создания окололунной станции.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikhail_spb_ 12 апреля 2018 | 14:38
Видимо, бабутчик-рагозин украл и распилил всё государственное бабло, а теперь хочет обокрасть частников-лохов?
murad_manapov 12 апреля 2018 | 14:39
расскажите это золотой рыбке по прозвищу настя
gvs 12 апреля 2018 | 14:41
Жрать меньше надо! ))) Или таджиков на МКС отправить )))
oneoretwo 12 апреля 2018 | 14:44
на луну с ВАМИ - это навряд ли...
может... может, лучше на батуте, как всегда ?
и отвинтитесь от международной станции - покажите, что у ВАС СВОЙ путь...
yevlaxli 12 апреля 2018 | 14:48
"привлечь частных инвесторов к программе МКС, чтобы окупить расходы"-это что, первоапрельская шутка?
oneoretwo 12 апреля 2018 | 14:58
yevlaxli: какие там шуточки ?
приходит условный банкир - потенциальный инвестор - и говорит, что у него есть банк, завод,..., и сколько то свободных денег.
далее - по накатанной: статья за терроризм и отжатие всех активов лоха, "чтобы окупить расходы"...
ivar1964 12 апреля 2018 | 14:49
Кого привлекут? Пострадавших "неолигархов"? Для компенсации?
mvc 12 апреля 2018 | 14:51
а что частники с этого иметь будут?
rom8883 12 апреля 2018 | 15:06
mvc: Телескоп подарят. Будут видеть звёздочку в небе.
ha12raz 12 апреля 2018 | 14:52
Сечина с Роттенбергами и пр. шайку.
sensei54 12 апреля 2018 | 14:56
А как инженер Лось из "Аэлиты" - бумажки по Питеру расклеил, на ракету быстро собрали.
jetsam 12 апреля 2018 | 14:56
#по проекту создания окололунной станции. #
на околоземную денег нет, на окололунную - есть.
значит на марсианскую - завались?
а на альфу-центавру слабо ярды выкинуть?
sg80g 12 апреля 2018 | 14:57
Американский астронавт сказал что ни в коем случае нельзя кого то начинать бомбить в Сирии. Чего не скажешь в шутейном разговоре, когда стоишь без скафандра перед открываемым люком )))
bratec_kot 12 апреля 2018 | 15:02
Упряжка вседышащих такс способна дотянуть до МКС любые нарты, с любым грузом!! Маск со своими идеями - полный отстой!!
fotinia00 12 апреля 2018 | 15:06
Воровать надо меньше.
brandfa 12 апреля 2018 | 15:19
Роскосмос хочет привлечь частных инвесторов к программе МКС
----
Нахрена частным инвесторам МКС? Как они инвестиции отбивать будут? Разве что космический диснейЛэнд из него сделать ...
andre_klimov 12 апреля 2018 | 15:22
"Россия не видит необходимости отделять свой сегмент от Международной космической станции"
:)))))))))))))))))))
А этот Комаров схему компоновки МКС вобще знает? Чего будет стоить российский сегмент без транков энергообеспечения?
И, кстати - маленькая пикантная подробность: все российские модули присоединены через функционально-грузовой модуль "Заря" - самый первый модуль этого сегмента. А вот он, как раз - прнадлежит американцам, поскольку был заказан ими и полностью оплачен ими же.
alexander25101977 12 апреля 2018 | 15:31
Я - ЧИ. Зачем мне вкладывать средства в убыточную компанию? Если я вложусь, то увижу только ожирение рогозина в геометрической прогрессии.