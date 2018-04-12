Руководитель госкорпорации: Роскосмос хочет привлечь частных инвесторов к программе МКС, чтобы окупить расходы

Роскосмос хочет привлечь частных инвесторов к программе МКС, чтобы окупить расходы, сообщил руководитель госкорпорации Игорь Комаров. По его словам, Россия не видит необходимости отделять свой сегмент от Международной космической станции, хотя такая возможность есть.

Комаров добавил также, что Роскосмос намерен сотрудничать с США и Китаем по проекту создания окололунной станции.