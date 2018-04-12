В Санкт-Петербурге задержан крупный бизнесмен банкир Владимир Антонов
Его подозревают в хищении 150 миллионов рублей банка «Советский», сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». По данным СМИ, Антонов был главным акционером обанкротившегося литовского банка Snoras. Кроме того, он бывший владелец английского футбольного клуба «Портсмут».
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
oneoretwo 12 апреля 2018 | 14:46
друг друга сжирать стали - уже неплохо...
motooppic 12 апреля 2018 | 14:51
Скорее этот банкир окажется выдающимся оппозиционером и ярким демократом требует отпустить на свободу для встреч о своими оппозиционными коллегами в Лондоне!
maxvin 12 апреля 2018 | 15:06
Пора раскулачивать жуликов. Америка помогает, счета по всему миру закрывает, Если судебные приставы займутся делом, не должников с алиментщиками отлавливать, а десяток другой беглых банкиров, министров, прочих деятелей с мешками на головах привезут из-за границы в Лефортово, сразу инвестиционный климат изменится в лучшую сторону.
platonnekafrin 12 апреля 2018 | 15:27
"Змеи от испуга скушали друг друга"