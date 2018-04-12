В Санкт-Петербурге задержан крупный бизнесмен банкир Владимир Антонов

Его подозревают в хищении 150 миллионов рублей банка «Советский», сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». По данным СМИ, Антонов был главным акционером обанкротившегося литовского банка Snoras. Кроме того, он бывший владелец английского футбольного клуба «Портсмут».