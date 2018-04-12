Председатель Совета директоров компании «Силовые машины» попросил Медведева о поддержке на зарубежных рынках

Председатель Совета директоров компании «Силовые машины» Алексей Мордашов попросил премьер-министра Медведева о поддержке на зарубежных рынках, в частности госгарантиями, когда этого требуют заказчики. Мордашов подчеркнул, что необходимость такой поддержки нужна компаниям, оказавшимся под санкциями. Об этом он заявил на заседании правительственной комиссии по импортозамещению.