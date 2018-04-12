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14:31, 12 апреля 2018

Председатель Совета директоров компании «Силовые машины» попросил Медведева о поддержке на зарубежных рынках

Председатель Совета директоров компании «Силовые машины» Алексей Мордашов попросил премьер-министра Медведева о поддержке на зарубежных рынках, в частности госгарантиями, когда этого требуют заказчики. Мордашов подчеркнул, что необходимость такой поддержки нужна компаниям, оказавшимся под санкциями. Об этом он заявил на заседании правительственной комиссии по импортозамещению.

Комментарии

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ansh 12 апреля 2018 | 14:35

Народ и жулики едины. Россияне, поддержали Путина? Поддержите клептократию. А то ведь пропадёте.
По крайней мере, жулики так вам внушают.

danko1 12 апреля 2018 | 14:51

ansh: Своими миллиардами путинское ворьё гарантию давать не желает.
Мало того. что народ грабят, так желают еще за счет его дальнейшего обнищания гарантии давать.

lager23 12 апреля 2018 | 14:55

Денег нет, но вы держитесь..... не забывая платить налоги!

demokrat62 12 апреля 2018 | 14:38

Как обосралась российская экономика от одной подписи Трампа. Ну и "великая" страна.А скоро эмбарго на продажу русской нефти и отключение от SWIFT. Тут уж никакой Медведев не поможет.

punyoshohlai 12 апреля 2018 | 15:08

demokrat62: Тут уж никакой Медведев не поможет.

Да он и сейчас-то не потентен

donez 12 апреля 2018 | 15:29

demokrat62: Ну, отключение может и выдержим, а вот не поставку узловой комплектации, оборудования, запчастей и прочего для продолжения сборки прродукции Тошиба, Сименс в России не выдержим. Или вы думаете "Силовые машины" это российская продукция? Не-а... Там даже заточных станков российских нет... а могли бы быть. Заточные мы еще делаем.
И усугубляя, усугублю... Даже та продукция, которая выдается за Силовые Машины, имеет только шильдики российские. Это китайская сборка например высоковольтный трансформаторов Тошиба. Мы только шильдики ставим по договоренности с китайцами. А китайцы сейчас не хотят заворачиваться с этой темой, по причине санкций, вот и прикрутили поставки того, что подавалось как «мейд ин раша». А то чего Мордашов так засуетился...

Сейчас многое посыплется из аналогичного, «производимого» в России.

oneoretwo 12 апреля 2018 | 14:39

мардашоф, дело в том, что гарантии плешивого и митька апосля, в том числе, турбин сименс стоят ровно дырку от бублика.
ну, вы там держитесь (С).

bakero 12 апреля 2018 | 14:44

oneoretwo: мардашоф, дело в том, что гарантии плешивого и митька апосля, в том числе, турбин сименс стоят ровно дырку от бублика. 
ну, вы там держитесь (С).
=====
Рыбку от бублика! Рыбка=дырка?!

chapavas 12 апреля 2018 | 14:44

У Медведева и Путина денег нет, они всегда лазят за деньгами в твой карман. А ты рад этому?

prender 12 апреля 2018 | 14:48

Мордашов в свое время прошел по трупам и захватил предприятие не пожалев человека, который его привел туда за руку. Существо без принципов и чести. Теперь просит помощи и у кого?
У жалкого, которому самому в пору помощи просить.
Истинное наслаждение от картины маслом написанной самими подопытными человекоподобными с ядерной гранатой и возможностью создавать муьтики и проблемы для себя любимых.

ha12raz 12 апреля 2018 | 14:55

И этот к корыту лезет........а чо, рыжий, разве не такая же свинья ?

student_ru_ru 12 апреля 2018 | 14:56

Нам не нужны внешние рынки. У нас свой необъятной ёмкости. Когда бы ещё смогли его завоевать, если б не санкции? А Мордашов - паникёр.

donez 12 апреля 2018 | 15:40

student_ru_ru:
А что мы производим для того, что бы называться рынком? Дружище вы видимо путаете рынок и магазин. Потребить то мы потребим, но нужно еще что то и создать, произвести... А что мы можем произвести? Даже калькулятор уже не можем, не умеем уже...

Россия, к сожалению, только копирует с все ухудшающимся качеством созданное в СССР, причем не все, а только то что еще умеет. Класс точности в России, это СССР 1967-1970 г.

student_ru_ru 12 апреля 2018 | 15:56

donez: То была шутка юмора. Сарказм вроде называется такой приём.)

max3446 12 апреля 2018 | 14:58

В правительстве Украины решили переписать правила, по которым в стране хоронят умерших, чтобы хоть как-то решить проблему дефицита мест на кладбищах.

Проект закона № 8248, который правительство подало в Верховную Раду 5 апреля, призван стимулировать украинцев отдавать предпочтение кремации, а также вводит понятие биозахоронения.

Под последним в Кабмине понимают захоронение тела с использованием биоразлагаемых (в течение 5 лет) материалов, при котором не предусмотрена установка могильных плит, памятников и других надгробий. В этом случае будет возможна лишь установка «информационной таблички».


Причем хоронить по такой «технологии» можно будет не только на кладбищах, но и в лесопарках и даже парках культуры и отдыха.

Бу-га-га, майданутых кастрюлеголовых собственное правительство признало биотходами.

ostapbey 12 апреля 2018 | 15:10

max3446: ты соскреб остатки биоотходов от АН 148??
А в остальном весна на тебя подействовала обострением даже??

ostapbey 12 апреля 2018 | 15:18

Родственники погибших в катастрофе Ан-148 в Подмосковье обнаружили на месте крушения фрагменты тел и обломки самолета 09.04.2018 14:31)

в Орске следователи и психологи из Москвы работают с родственниками погибших в авиакатастрофе Ан-148, об этом «Эху» рассказали участники таких встреч. Следователи просили подписать согласие на проведение окончательной экспертизы. При этом в документах не были обозначены сроки. На словах родственникам сообщили, что для этого потребуется еще от четырех до шести месяцев, рассказала «Эху» Лариса Кощенко, у которой погибла сестра. Следственные действия, связанные с уголовным делом, будут продолжаться еще около года. На данный момент проведена экспертиза 25% останков, рассказала «Эху» Людмила Синицина, у которой при крушении погибла мама. По ее словам, следователи поставили им другие сроки — от шести до 12 месяцев, хотя ранее обещали выдать тела в течение трех месяцев!!!

from_russia_with_boyaryshnik 12 апреля 2018 | 15:00

Ну орки дают , сначала создают кучи проблем , потом героически их преодолевают. Под псевдопатриотическое улюлюкание :)))

murad_manapov 12 апреля 2018 | 15:08

на этих госгарантиях немало деньжат распилено и ещё распилят.

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