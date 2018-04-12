Трамп заявил, что никогда не обозначал точных сроков нанесения удара по Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не обозначал точных сроков нанесения удара по Сирии. «Я никогда не говорил, когда произойдет атака – это может быть очень скоро, а может быть совсем не так скоро», — написал Трамп в Твиттере. В начале этой недели президент пригрозил нанести удар по Сирии в связи с химической атакой в городе Дума под Дамаском, а Вашингтон обвиняет в этом Башара Асада.
Комментарии25
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jetsam 12 апреля 2018 | 14:37
правильно.
пусть при каждом шорохе вздрагивают.
на памперсах асад разорится...
vezdehod 12 апреля 2018 | 14:41
Метод Владимира Владимировича...Проснулся, потянулся и - Жахнул.
zapadnay 12 апреля 2018 | 15:03
Иногда пауза важнее силы.
porvana_v_klochya 12 апреля 2018 | 15:47
"Может быть очень скоро, а может быть и не так скоро"... Может быть по Сирии, а может быть и не по Сирии... Короче, а может быть корова, а может быть собака... очередная.
vbgolub 12 апреля 2018 | 14:37
Интересно, как Путин объяснит своему народу, что он ввязался в войну с США и западными странами из-за Сирии? Это ведь даже не Крым.
sensei54 12 апреля 2018 | 14:51
vbgolub: А зачем? Народ у нас сейчас Лаврову, Примакову, Громыко сто очков вперед даст!
Всё знают!
Вот только. при этом задницу забывают подтирать.
vsehporvem 12 апреля 2018 | 14:52
vbgolub: А ещё интереснее, как Трамп объяснит своему народу, что он ввязался в войну с Россией из-за Сирии?
rom8883 12 апреля 2018 | 15:15
vsehporvem: Путина возят фейсом по столу. Американцы гордятся.
max3446 12 апреля 2018 | 14:56
vbgolub: Зачем объяснять то, что очевидно всеми мировому сообществу, что США и Запад в целом зло в чистом виде, мордор 21 века, язва на теле человечества, от которой все равно придется когда-нибудь избавиться. Все прекрасно видят что все войны, преступления, негатив и все зло идет исключительно оттуда
kmamonov_2 12 апреля 2018 | 14:59
vbgolub:
Володя из Москвы просит передать Дональду из Вашингтона песню:
"Что ж ты, фраер, сдал назад
Не по масти я тебе..."
from_russia_with_boyaryshnik 12 апреля 2018 | 15:03
vbgolub: Да легко , такую узколобую биомассу убедить можно в чём угодно.
elena_prestar 12 апреля 2018 | 14:45
А мы уже из Тартуса технику отгнали....
jetsam 12 апреля 2018 | 14:54
elena_prestar: это вы рано.
главком еще команды не давал.
venya_duplo 12 апреля 2018 | 15:05
elena_prestar: Так это ты оттуда технику отогнала, а мы свои подводные лодки и ВКС направили на пиндоские и гейропейские катерки и самолётики - гореть им в огне ядерного оружия!
jestro 12 апреля 2018 | 14:53
Зачетно Доник весь мир троллит !
max3446 12 апреля 2018 | 14:53
США пытались вывезти из Сирии трупы «жертв химатаки»
Соединенные Штаты хотели для этого проехать по используемым контрабандистами маршрутам, ведущим на территорию Иордании.
maxvin 12 апреля 2018 | 14:54
Что-то у Трампа очко жим-жим. Потерять один или пару эсминцев можно, а ради чего? Чтобы оппозиция Асаду в европейских кафешках хлопала и радовалась? Реальной поддержкой они не обладают, организовать очередную бойню всех со всеми?
agamasat 12 апреля 2018 | 14:55
Сегодня вечером ждем удар!
venya_duplo 12 апреля 2018 | 15:03
Гейропейские и пиндоские шакалы дуреют от предчувствия крови, не думая о том, что им придётся гореть в ядерном огне!
from_russia_with_boyaryshnik 12 апреля 2018 | 15:08
venya_duplo: Размахивает ядерной дубинкой твой повелитель карлик , дурной от безнаказанности гопник. А не доверчивые пиндосы и гейропейцы
ermakda 12 апреля 2018 | 15:08
У Трампа в голове видать пуля застряла, вот и ворочается.
piter_ug 12 апреля 2018 | 15:12
Не, ну в натуре, пиво выдыхается!
piterjanis 12 апреля 2018 | 15:13
Щютка ©
good_dobrai 12 апреля 2018 | 15:18
piterjanis: АНЕКДОТ №-9997760
- "Поезд на Воркутю уходит со второго путю".
Все идут на второй путь.
- "Шутю, поезд на Воркутю уходит с третего путю".
Все бегут на третий путь.
- "Шутю, поезд на Воркутю уходит с пятого путю".
Все бегут на пятый путь.
- "Шутю, поезд на Воркутю уже давно ту-ту, со второго путю".
krysodav2 12 апреля 2018 | 15:21
Ну что ж ,будем посмотреть! Узнаем железные у Трампа яйца или фуфельные!