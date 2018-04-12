Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не обозначал точных сроков нанесения удара по Сирии. «Я никогда не говорил, когда произойдет атака – это может быть очень скоро, а может быть совсем не так скоро», — написал Трамп в Твиттере. В начале этой недели президент пригрозил нанести удар по Сирии в связи с химической атакой в городе Дума под Дамаском, а Вашингтон обвиняет в этом Башара Асада.