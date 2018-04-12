Эксперты ОЗХО подтвердили, что Скрипаль был отравлен «Новичком»
Эксперты организации по запрещению химического оружия подтвердили выводы британских властей о составе токсичного вещества, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, — сообщает ФрансПресс. В то же время, организации не удалось установить, где конкретно произведено вещество. Согласно официальной позиции Лондона, Скрипали были отравлены веществом «новичок» российского происхождения. Россия отрицает свою причастность к отравлению. Около месяца Сергей и Юлия Скрипаль находились в коме, сейчас они идут на поправку – Юлию уже выписали из больницы, хотя она продолжит лечение.
Комментарии60
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kripto2018 12 апреля 2018 | 14:23
Манька сейчас докажет что все эти ОЗХО куплены западом...
dataan 12 апреля 2018 | 14:26
Странный этот "Новичек". Его считают самым знойным ядом, а все живы и здоровы. :)))
А ОЗХО подтвердит всё что скажут подпиндосники.
sandro_007 12 апреля 2018 | 14:27
dataan:
Морские свинки и кот погибли.
vezdehod 12 апреля 2018 | 14:38
Россия сумела спрятать концы "Новичка" в глубинах озеро Байкал - хрен достанешь.
gs1112 12 апреля 2018 | 14:44
Требование России к экспертам ОЗХО: установить
1. Страну происхождения вещества.
2. Район производственных мощностей.
3. Дату производства.
4. Смену.
5. Начальника смены.
6. Номер партии.
Без ответа на поставленные вопросы, всякая экспертиза считается полной лажой.
splin2 12 апреля 2018 | 14:58
gs1112: Россия заплатила руководству Международного союза биатлонистов за право проведения чемпионата мира 2021-года в Тюмени, которого позднее лишилась из-за череды допинг-скандалов.
Пазл относительно гос поддержки применения допинга в РФ сложился.
Скрпали, придя в себя, дадут показания и пазл в деле их отравления также сложется, несмотря на все потуги официальной и неофициальной пропаганды РФ.
zor 12 апреля 2018 | 15:15
А если и предоставят все эти данные,то Россия заявит ,что с территории завода, 10 лет тому назад,рабочие Илларионов и Кутько вынесли через проходную бутыль "Новичка".
Несуны через некоторое время были задержаны и понесли суровое наказание,но бутыль с "Новичок" так и не нашли....
Илларионов и Кутько дали показания,что обменяли бутыль с "Новичком" на бутыль самогона "Первач" у заезжего англицкого шпиена....
gs1112:
nnnmmm 12 апреля 2018 | 14:50
sandro_007: представляю, произойди подобное в России, какой бы вой на всю планету подняли все эти общества по защите животных, а тут молчок, даже Бриджит Бардо, которая бьётся в конвульсиях по поводу каждой прибитой мышки, тут залегла в схроне.
liquidsky__ 12 апреля 2018 | 14:51
sandro_007: Конечно, если животных неделю не кормить.
aisterh 12 апреля 2018 | 14:30
dataan: Новичок разрабатывали совковые химики. А Скрипалей лечили медициной 21 века в районной лондонской больнице. Сам ты подпиндосник раз виндовс или андроидом пользуешься. :) Дибил ты
kadetkl 12 апреля 2018 | 14:46
aisterh: Совковые химики-это достоинство, а не негатив, как у Вас. Что-то с ЕГЭ резко уровень знаний упал выпускников школ и Вузов. А Новичок у Вас с тройным одеколоном ассоциируется( Дыши не хочу, через неделю выпишут из стационара? Дибил - это Ваше имя.
hermannhesse456 12 апреля 2018 | 14:46
aisterh: дегенратыч, совковая химия у тебя в штанах, а в твоей башке просто дерьмо. Ты ещё насри на стол, если считаешь себя истинным либерастом. Вам в туалет ходить не положено.
dataan 12 апреля 2018 | 14:46
Дебил похоже ты. Руководство больницы где лежали Скрипали, сообщило что к ним ни с каким отравлением никто не поступал в те дни. Но такому даyну как ты важнее что пропищит пиндосня в сми.
Готовится нужно тщательно, убогий. А то клоуном выглядишь. Хотя, кому я это говорю. :)))
rampa 12 апреля 2018 | 14:55
dataan: прямо лично вам доложило?
А вы кто?
dataan 12 апреля 2018 | 14:58
rampa: Да ты хоть иногда свой нос от Эха то отрывай. Увидишь сколько новых удивительных вещей вокруг. :)
putinku 12 апреля 2018 | 14:57
dataan: имбецил это тебе первый канал сказал? Ничего другого от вас тогда никто и не ожидал
ukov 12 апреля 2018 | 14:52
aisterh:
Дибил ты
______________________________________
полоний разрабатывали совковые ядерщики,
А Литвиненко лечили медициной 21 века в лучших клиниках Лондона.
Но лечили Литвиненко чудо-врачи примерно неделю антибиотиком ципрофлоксацином.(у нас стоит 43 руб. за 10 таблеток).
Ты не поверишь!
splin2 12 апреля 2018 | 15:05
ukov: В деле Литвиненко роль сыграли не чудо врачи, а чудо аппаратура.
А в деле Скрипалей роль сыграли два фактора : чудо врачи и мудо отравители.
ukov 12 апреля 2018 | 16:01
splin2:
таки не понял в Англии чудо-врачи?
или вы мне запудрили все мозги...
honduras_on_kolima 12 апреля 2018 | 14:30
dataan: Ампутант мозговой, ты когда-нить слышал слово "доза"?
Спроси у взрослых, что оно значит.
Для эксперимента сегодня выпей стопку боярки, а завтра литр.
Далее сравни. Ну, если ласты не склеишь.
nanaryfive: // Чудны дела твои хоспади... ЖИВОЙ! //
Пыхни ещё пару раз - и просто вид Солнца или Луны будет пробивать ещё не на такое хихи.
kottigr1 12 апреля 2018 | 14:33
dataan: Поздно !.. Кот- перебежчик Скрипаля, бежавший на Родину в Россию, уже дал признательные показания ФСБ. Это была - несвежая рыба !!!!
diximania1948 12 апреля 2018 | 14:33
dataan: Так и не все заложники Дубровки умерли от газа, а ФСБ так надеялась.
dorin1987 12 апреля 2018 | 14:36
___: /Странный этот "Новичек". Его считают самым знойным ядом, а все живы и здоровы. :))) / - Что лишний раз подтверждает катастрофически низкую квалификацию фсбилов режима царька РФ...
glotov 12 апреля 2018 | 14:39
dataan: Новость ни о чем. Дали неизвестному БОВ условное название - и все. Для вброса подойдет, для улик - нет.
idshoohov 12 апреля 2018 | 14:45
dataan:
ОЗХО. А Путин вроде бы доверяет этой организации (в отношении Сирии)
dataan 12 апреля 2018 | 15:02
idshoohov: Ну так в Сирии они будут под нашим наблюдением пробы брать. А в этом случае подтасовать можно конечно, но гораздо труднее.
Никто и не сомневался что по Скрипалям будет такой ответ от ОЗХО. Наших то туда не допустили.
И потом, даже если они подтвердили Новичёк, но кто его им подкинул, когда, и главный вопрос - зачем.
anticolorad 12 апреля 2018 | 15:25
dataan: тупое портяночное овно, его в военторге на каждом углу продают. ога.. Звизда вам, за вас сейчас ОЧЕНЬ конкретно возьмутся. И ничего твой карлик никому не сделает. кишка у гопника тонка. Его табакеркой, если что, все бабло и дети ваших ублюдков на западе.
dataan 12 апреля 2018 | 15:32
anticolorad: :))))))))))))))))) Хи-хи-хи-хи :)))))))
polba 12 апреля 2018 | 15:05
idshoohov: Этой организации доверяет даже Нобелевский комитет.
lager23 12 апреля 2018 | 14:58
Кремлеботы, в бой!
prade 12 апреля 2018 | 15:35
dataan: Найди эксперта Карлоса. Пусть подтвердить, что Новичок производили британцы.
slesar_ev 12 апреля 2018 | 14:26
не верю как ОЗХО вычислила что "НОВИЧКИ" из МИ6
nanaryfive 12 апреля 2018 | 14:30
kripto2018: хаа... в рашкегавняшке даже новичёк не могут нормальный сделать...просроченный подсунули...
sheremet1801 12 апреля 2018 | 14:42
nanaryfive:
hardbone 12 апреля 2018 | 15:14
kripto2018: Зачем? Вывод ОЗХО не добавляет аргументов. Вина России по-прежнему не доказана, и возможно сознательно сфальсифицирована Западом.
nanaryfive 12 апреля 2018 | 14:24
Чудны дела твои хоспади... ЖИВОЙ!
vasya_von_smetankin 12 апреля 2018 | 14:24
Маня, фас!
neitral_n 12 апреля 2018 | 14:27
Это не новость - это старость. Настоящая новость следующая - эксперт, по данным нашей пропаганды, был ненастоящий! Теперь смакуйте!
vlabumur 12 апреля 2018 | 14:27
Да что-то неясно только пропагандистам ТВ и МИДа, им за это получку платят.
vvs7651 12 апреля 2018 | 14:29
Сейчас наши деятели завопят о том, что необходимо представить неопровержимые доказательства, что это - независимые эксперты.
vitek61 12 апреля 2018 | 14:35
Эксперты ОЗХО, кстати, никаких образцов сами не брали. Они получили уже готовые образцы крови и проб окружающей среды от англичан...
andre_klimov 12 апреля 2018 | 14:39
vitek61:
Да ну? А почитать коммюнике ОЗХО о направлении экспертов?
vitek61 12 апреля 2018 | 14:44
andre_klimov: https://news.sky.com/
"The team requested and received spits of samples taken by British authorities..."
vitek61 12 апреля 2018 | 14:52
andre_klimov: Нет, оба правы. Брали сами, но и получали от англичан. Там часть доклада обрезана.
sg80g 12 апреля 2018 | 14:38
Получилось что то вроде "Потерпевшая была изнасилована членом. Чьим именно выяснить не удалось, но с большой долей вероятности это сделал россиянин."
yazva_sibirskaya 12 апреля 2018 | 14:41
Походу он, этот новичок, нарисованный. Точно так же, как и ракеты. А если и сделанный, то наполовину разбодяженный. А как без распила-то...
murad_manapov 12 апреля 2018 | 14:43
отпечатки пальцев Путина нашли там? если нет, то идите на фиг.
sasass 12 апреля 2018 | 14:43
Самое главное тут русское слово "Новичок"- как известно слово убивает....)))
alexgen 12 апреля 2018 | 14:45
Англичане выкрали российский яд и воспользовались им , что бы свалить на Путина.
sg80g 12 апреля 2018 | 14:54
alexgen:
чо там красть было? Их заокеанским хозяеваз достался и завод по производству Новичка и разработчики.. Делай не хочу сколько надо..
Ладно, порешали назначить ручку двери источником яда. Как они после этого еще часами гуляли по городу - хз, но ладно.. Но ведь нет никаких свидетельств того, что ручку намазали российские агенты. Могла уборжщица перепутать флаконы, когда протирала. Подрабатывает на соседней химической фабрике, взяла домой немного, чтобы тараканов и мужа травануть - и перепутала.. Это дело об убийстве, тут должен быть конкретный подозеваемый, а не "кто то из толпы"..
physik 12 апреля 2018 | 15:08
sg80g: И вы знаете фамилию трупа этой уборщицы?
Если человек, который покрыл этим "Новичком" ручку двери, не принял специальных мер защиты, то гарантированно должен получиться еще один мертвец.
Вам напомнить дело Кивелиди?
Так что жду от вас новых откровений.
aluksejsilver 12 апреля 2018 | 14:54
Они ещё подтвердят что "Новичком" были отравлены Иван Грозный, Наполеон, а так же г-жа Бонасье.
salut__521 12 апреля 2018 | 14:54
Окончен путриотический бал, загорелись свечи в фюрерской жопе...
abuvgrobu 12 апреля 2018 | 14:59
Слайды, загадки и ребусы вот и все доказательства
vor1986 12 апреля 2018 | 14:59
Смазал ручку, больше не скрипит (шифровка).
polba 12 апреля 2018 | 15:08
vor1986: Подпись "кот Новичок".
apels 12 апреля 2018 | 15:04
Ну и где Захарова? Настамнет не прокатило.
hardbone 12 апреля 2018 | 15:11
Учитывая, что произвести могли много где, это заявление ОЗХО не добавляет никакой новой аргументации в данный вопрос.
Вина России по-прежнему не доказана и является "подозрением" (возможно срежиссированным) Запада.
venya_duplo 12 апреля 2018 | 15:11
...а ещё старичком, пятачком и гейропейским дурачком БОрисом Джонсом.
rktq 12 апреля 2018 | 15:35
Все таки! кто установил. что энтон "новичок" российского происхождения?
-Филлип.. мне сегодня приснился странный сон..Знаешь новичок...
-Лиза.. ну что ты.. встань..посмотри на восход солнца и скажи три раза- "куда солнце туда и сон".. Так я в Трампа попаду.
-Дорогая солнце встает с другой стороны..
-Да.. а Боря Джонсом с Мэй говорят, что....!!!!