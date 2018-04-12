РКН попросил суд о немедленной блокировке Telegram за отказ передать ФСБ ключи для шифрования сообщений пользователей
Роскомнадзор попросил суд о немедленной блокировке мессенджера Telegram за отказ передать ФСБ ключи для шифрования сообщений пользователей в случае удовлетворения иска. Об этом представитель ведомства заявил на подготовительном заседании в Таганском суде. На нём же ФСБ привлекли в качестве заинтересованного лица по иску о блокировке мессенжера.
Юристы Telegram в суд сегодня не пришли. Они прислали ходатайство и просили отложить досудебную подготовку по иску Роскомнадзора о блокировке мессенджера, но судья Юлия Смолина отказалась. И назначила заседание, на котором начнут рассматривать претензии ведомства уже на завтрашний день, на 10 утра. К процессу привлекли Федеральную службу безопасности, которая требует от Telegram передать ключи для расшифровки сообщений пользователей. При этом сам мессенджер привлечён не как ответчик, а как заинтересованное лицо. То есть также как и ФСБ. На подготовительном заседании Роскомнадзор попросил суд разрешить немедленную блокировку Telegram если иск будет удовлетворён. Судья Смолина оставила разрешение ходатайства до стадии вынесения решения по существу дела, отмечает РИА. Руководство Telegram отказывается выполнять требование ФСБ, ссылаясь на конституцию, которая гарантирует тайну переписки. В компании также называют это технически невыполнимым. Однако спецслужба продолжает добиваться передачи ключей для шифрования. Роскомнадзор обратился в суд 6 апреля после того как истёк 15-дневней срок, отведённый ведомством администрации Telegram. До этого за отказ предоставить ключи от переписки пользователей мессенджер оштрафовали на 800 тысяч рублей.
Журналисты Александр Плющев и Олег Кашин подали иски в Европейский суд по правам человека в связи с блокировкой, которая грозит мессенджеру. Заявители отмечают, что это нарушает в частности их право на свободу выражения мнения. Мещанский суд ранее отказался рассматривать аналогичный иск Кашина и Плющева, как и коллективный иск в защиту Telegram от 35 российских пользователей.
Комментарии11
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olegleon 12 апреля 2018 | 14:18
"Мещанский суд ранее отказался рассматривать аналогичный иск"
ну так судья же не самоубийца, чтобы рассматривать такой иск.
nikitin43 12 апреля 2018 | 14:19
дави телеграм , русским походу нравится что их власть называет быдлом , обоснованно поди.
serjo1977 12 апреля 2018 | 14:19
От мёртвого Путина уши им, а не ключи.
nata_roo 12 апреля 2018 | 14:20
Интересно, Кремль обеляет чекистский Телеграм только в глазах хомячков, или и "наших западных партнеров" тоже?
murad_manapov 12 апреля 2018 | 14:21
роскомнадзор на фсб работает?
svirepyi_gary 12 апреля 2018 | 14:27
Гы.... Тупоголовые фсбшники не могут вскрыть коды телеграммы...
Уровень упал до путина.
Вот раньше бывалоча... Лаврентий Палыч Берия лично вскрыл коды немецкой Энигмы...
а эти лохи ни хрена не могут...
henry52 12 апреля 2018 | 14:37
Совковый долбоебизм во всей красе...
fr_perren 12 апреля 2018 | 14:42
Спутниковый кодированый канал вскрыть не просто, там постоянно меняющийся код, а уж телеграм! Я правда не знаю как это устроено, но думаю что это коммерческая тайна! Имея ключи(если они есть) можно и свой мессенджер сделать.
ludvig14 12 апреля 2018 | 14:42
Раз уж Паша так сопротивляется, с ключами, давайте, Россияне, поможем ему! У каждого в семье найдется пара-тройка ключей, которые уже не подходят ник одному замку. Вышлем их в ФСБ! Пусть проверяют, может найдется и от телеграмма?
donez 12 апреля 2018 | 14:43
Возглавлявший до 2009 года Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности (ЦИБ ФСБ) генерал-лейтенант Владимир Скорик вышел на работу в должности советника генерального директора «дочки» немецкой IT-компании SAP....
...генерал-майор Подольский был откомандирован из ФСБ в (ФГУП) "Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации", где лавры Чичикова не дали ему спокойно спать и он пошел так же по пути обналичивания «мертвых душ». 17 тысяч человек получали регулярно зарплату на карточки, не подозревая о своем трудоустройстве...
Кто бы сомневался для чего работничкам из ФСБ «ключи от квартиры, где деньги лежат»...
rom8883 12 апреля 2018 | 15:12
А сразу нельзя. Международный суд такой штраф вчинит! Последнее отнимут. Украина арестовывает российские суда, а пожаловаться не получается. Хамить можно только дома.