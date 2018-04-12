РКН попросил суд о немедленной блокировке Telegram за отказ передать ФСБ ключи для шифрования сообщений пользователей

Роскомнадзор попросил суд о немедленной блокировке мессенджера Telegram за отказ передать ФСБ ключи для шифрования сообщений пользователей в случае удовлетворения иска. Об этом представитель ведомства заявил на подготовительном заседании в Таганском суде. На нём же ФСБ привлекли в качестве заинтересованного лица по иску о блокировке мессенжера.

Юристы Telegram в суд сегодня не пришли. Они прислали ходатайство и просили отложить досудебную подготовку по иску Роскомнадзора о блокировке мессенджера, но судья Юлия Смолина отказалась. И назначила заседание, на котором начнут рассматривать претензии ведомства уже на завтрашний день, на 10 утра. К процессу привлекли Федеральную службу безопасности, которая требует от Telegram передать ключи для расшифровки сообщений пользователей. При этом сам мессенджер привлечён не как ответчик, а как заинтересованное лицо. То есть также как и ФСБ. На подготовительном заседании Роскомнадзор попросил суд разрешить немедленную блокировку Telegram если иск будет удовлетворён. Судья Смолина оставила разрешение ходатайства до стадии вынесения решения по существу дела, отмечает РИА. Руководство Telegram отказывается выполнять требование ФСБ, ссылаясь на конституцию, которая гарантирует тайну переписки. В компании также называют это технически невыполнимым. Однако спецслужба продолжает добиваться передачи ключей для шифрования. Роскомнадзор обратился в суд 6 апреля после того как истёк 15-дневней срок, отведённый ведомством администрации Telegram. До этого за отказ предоставить ключи от переписки пользователей мессенджер оштрафовали на 800 тысяч рублей.

Журналисты Александр Плющев и Олег Кашин подали иски в Европейский суд по правам человека в связи с блокировкой, которая грозит мессенджеру. Заявители отмечают, что это нарушает в частности их право на свободу выражения мнения. Мещанский суд ранее отказался рассматривать аналогичный иск Кашина и Плющева, как и коллективный иск в защиту Telegram от 35 российских пользователей.