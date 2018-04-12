Компания Netflix, производитель фильмов и сериалов, заявила о бойкоте Каннского кинофестиваля из-за правил

Компания Netflix, производитель фильмов и сериалов, распространяемых через интернет, заявила о бойкоте Каннского кинофестиваля из-за правил, которые запрещают ей принимать участие в конкурсной программе.

Согласно регламенту Фестиваля, картины, которые не демонстрируются в ширком прокате во Франции, не могут участвовать в конкурсной программе. Председатель киноконкурса заявил, что поскольку фильмы онлайн-кинотеатрах не показываются во французских кинотеатрах, они могут участвовать только во внеконкурсной программе, сообщает сайт Би-Би-Си. К тому же, по словам организатора этого крупнейшего международного кинофестиваля, Netflix не намерена следовать французскому законодательству , которое требует обеспечит задержку показа фильмов на данной интернет-платформе минимум на три года после их показа в кинотеатрах. Весь прошлый год в Каннах шли дискуссии по поводу фильмов Netflix, которая не выпускает фильмы в широкий прокат, показывая их только своим подписчикам. Представитель компании заявил, что организаторы кинофестиваля решили поставить акцент на прокате фильмов, а не на киноискусстве как таковом, с которым Netflix связывает кино будущего.

Отказавшись от участия в кинофестивале в этом году, Netflix, тем не менее, направит в Канны своего представителя, надеясь приобрести права на некоторые из конкурсных картин.