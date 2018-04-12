Организаторы Каннского кинофестиваля направят приглашение в Канны российскому режиссеру Кириллу Серебренникову
Его новый фильм «Лето» отобран для участия в основной конкурсной программе. Организаторы хотят, чтобы он представил картину лично, сообщил директор смотра Тьерри Фремо. Серебрянников находится под домашним арестом по делу о хищении бюджетных средств. Следствие ходатайствует о продлении меры пресечения до 19 июля.
В этом году Каннский фестиваль пройдет с 8 по 19 мая.
Комментарии4
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natogrek 12 апреля 2018 | 14:21
Никто не верит, что Серебрянников совершил хищение. Только наши позорные прокуроры по высочайшему приказу гнобят русскую культуру.
grossalexis_032018 12 апреля 2018 | 14:32
natogrek: Насколько я помню - речь идет о не целевом использовании бюджетных средств. А с этой хренью можно за жопу брать любого худрука и финансового директора любого объекта культуры в стране ;)) Будет сидеть, сколько Горлум решит столько и будет.
dataan 12 апреля 2018 | 14:56
Отобрали не потому что "Лето" шедевр. Средняя заурядная картина. А потому что Кирюшеньку "пресует власть". Гы.
tadolg 12 апреля 2018 | 14:30
русская культура многое претерпела -Пастернак когда-то Нобелевскую не смог получить.... спустя десятилетия мы много по этому поводу вздыхали. Как-то с Серебрянниковым поступят?.. Да собственно, все очевидно.