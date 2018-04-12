Организаторы Каннского кинофестиваля направят приглашение в Канны российскому режиссеру Кириллу Серебренникову

Его новый фильм «Лето» отобран для участия в основной конкурсной программе. Организаторы хотят, чтобы он представил картину лично, сообщил директор смотра Тьерри Фремо. Серебрянников находится под домашним арестом по делу о хищении бюджетных средств. Следствие ходатайствует о продлении меры пресечения до 19 июля.

В этом году Каннский фестиваль пройдет с 8 по 19 мая.