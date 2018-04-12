Президент Международного союза биатлонистов за 7 лет скрыл 65 случаев применения допинга спортсменами из РФ
Президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг за последние 7 лет скрыл 65 случаев применения допинга российскими спортсменами. Австрийская полиция и их норвежские коллеги уже начали расследование по этому поводу.
Как утверждает норвежский портал VG со ссылкой на собственные источники, 17 из 22 российских спортсменов, принимавших участие в гонках на Кубке мира по биатлону и Кубке IBU в прошлом сезоне, связаны с «доказанными случаями» применения допинга.
Накануне французская газета Le Monde раскрыла подробности внутреннего доклада Всемирного антидопингового агентства о коррупции в Международном союзе биатлонистов. Издание сообщила о том, что Россия заплатила руководству Международного союза биатлонистов за право проведения чемпионата мира 2021-года в Тюмени, которого позднее лишилась из-за череды допинг-скандалов. Также было заявлено, что Россия якобы пыталась купить молчание руководства IBU в попытке скрыть применение российскими спортсменами допинга. В штаб-квартире Союза уже были проведены обыски, а генеральный секретарь была временно отстранена от должности. Глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг опроверг обвинения в свой адрес. Однако пообещал покинуть свой пост еще до завершения расследования.
Добавим, что информатор ВАДА и бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков принимает самое активное участие в расследовании коррупции в мировом биатлоне.
Комментарии24
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xoxlbizombi 12 апреля 2018 | 14:08
А если он заговорит и все расскажет про астматиков? Они точно все просчитали?
duch_nic 12 апреля 2018 | 14:11
//Добавим, что информатор ВАДА и бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков принимает самое активное участие в расследовании коррупции в мировом биатлоне.//
Ну раз в этом участвует Родченков, нет сомнений, что найдётся миллион российских спортсменов, принимающих допинг. Родченков врать не станет! Он почти как Джонсон - джентльмен, мельдона мать !...
danko1 12 апреля 2018 | 14:33
Понятно почему тогда наши в этом году всё провалили и ходом по 2 трамвайных остановки отставали.
xoxlbizombi 12 апреля 2018 | 14:48
danko1: Ты "нашими" кого называешь, американцев или еще пока русских?
anatolr 12 апреля 2018 | 15:06
xoxlbizombi: Привет, рашко-говняшковец (#цитата) из Рашки-говняшки (#цитата), она же "Русь смердящая".
Ваши - это любители принимать мельдоний и запивать его "Боярышником". Ну как на Олинпиаде в Южной Корее!
Правда смешно, у Вошьдя облом по всем направлениям!!!
Anatoлий - сосед Госдепа
snikkersnepper 12 апреля 2018 | 15:44
duch_nic:
Тут пару недель назад совершенно незамеченным прошел запоздавший вердикт комиссии Освальда по делу бобслеиста Белугина. Это был единственный российский спортсмен, который после отстранения не подавал в арбитраж. Поскольку у него допинг как раз-таки нашли. Проблема в том, что а) нашли два компонента «дюшеса», а третьего не нашли, б) допинг был найден в ПОЦАРАПАННОЙ (то есть «подмененной» коварными эфэсбэшниками) пробирке. То есть в нормальном мире после этого вся теория с подменой полетела бы вверх тормашками (зачем подменять грязную пробу на такую же грязную?). Но моковцы просто так не сдались и с помощью Родченкова за три месяца(!!) таки выкрутились из этой ситуации. В общем, им Гриня сказал, что ПО ЕГО НАБЛЮДЕНИЯМ, а) третий компонент «дюшеса» выводится из организма быстрее двух других, б) поскольку оборудование в Москве и Сочи «более хуже», чем в Лозанне, эту пробу приняли за чистую.
К чему я клоню: комиссия даже не задалась вопросом, соответствует ли это действительности и никаким образом не проверило этих утверждений. Просто взяло и проштамповало. Все.
Бессеберг один из последних, кто еще как-то сопротивлялся этому беспредело. За то его и будут мочить. Ради этого ВАДА даже плюнула на обычные процедуры и обратилась напрямик к австрийской полиции. «Дивный новый спорт» во всем своем великолепии.
vikwlad 12 апреля 2018 | 14:55
"Россия якобы пыталась купить молчание руководства IBU в попытке скрыть применение российскими спортсменами допинга."
Слово "якобы" здесь явно лишнее, т. к. можно подумать, что президент Международного союза биатлонистов скрыл 65 случаев применения допинга российскими спортсменами из любви к Путину.
demokrat62 12 апреля 2018 | 14:11
Россия уже так обосралась за последние годы,что не исключаю и расследования как Путин купил чемп мира по футболу.Скоро и там выявят русские подлости.
duch_nic 12 апреля 2018 | 14:13
demokrat62: //Путин купил чемп мира по футболу.//
Мало того! Уже известен счёт в каждой игре и награждён победитель чемпионата!
Угадайте, кто получил кубок?
platonnekafrin 12 апреля 2018 | 14:32
duch_nic: Скорее всего, немцы, их Путин больше любит.
xoxlbizombi 12 апреля 2018 | 14:20
demokrat62: /Путин купил чемп мира по футболу/
А вас, хохлов, не позвал.
diximania1948 12 апреля 2018 | 14:44
xoxlbizombi: Ну, убогий, завёл шарманку про Украину.
starok 12 апреля 2018 | 15:03
xoxlbizombi: Одноклеточный! Ваш ответ не по теме, кроме того,Вам лучше помолчать.За умного сойдешь,
mikhail_spb_ 12 апреля 2018 | 14:12
Видимо, кремлежулики всерьёз решили, что смогут решить все проблемы с помощью своего награбленного бабла?
Не тут-то было!
Скоро последуют новые удары в израненную и искалеченную спину нацлидера.
lthmvjrhfn1 12 апреля 2018 | 14:34
mikhail_spb_:
расследование закончено? виновные призналаись? суд был?
или ты опять сидя из лужи попёрдываешь?
anatolr 12 апреля 2018 | 15:09
lthmvjrhfn1: Привет, Рома, рашко-говняшковец (#цитата) из Рашки-говняшки (#цитата), она же "Русь смердящая".
Ну как тебе ныряется в сорт_ре им. Вошьдя? Ты уже спел ему здравицу? - мол сидящие в дер_ме, приветствуют тебя! :-)))
Anatoлий - сосед Госдепа
bratec_kot 12 апреля 2018 | 14:13
А для Родченкова у нас есть новая разработка: "газ - пустячок"
vilingrad 12 апреля 2018 | 14:15
Ну шо, опять... Оставьте уже РФ в покое! Тут рубль в заднице, экономика там же, санкции, путин опять куда-то делся, а эти с воланчиками под ногами путаются:(
b522 12 апреля 2018 | 14:27
vilingrad: Не путайте российский биатлон погрязший в допинге и бешеных деньгах с российским бадминтоном, где допинга никогда не было. Кстати, Китай из 100 медалей на Олимпиаде в Пекине, восемь взял именно в бадминтоне.
norma_term 12 апреля 2018 | 14:40
Бессенберг все опроверг...Ха-ха-ха. Как же сейчас дрожат продажные жители цивилизованного мира, которые "слегка подзаработали" на российских взятках.
aleks12 12 апреля 2018 | 14:41
Глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг опроверг обвинения в свой адрес. Однако пообещал покинуть свой пост еще до завершения расследования.
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сдулся паря
diximania1948 12 апреля 2018 | 14:41
Повалила карта России!
salut__521 12 апреля 2018 | 14:48
А, влип, плешивец?.. Это только аванс. Ну кегебистский студент, готовься! Скоро на российский чемпионат мира по футболу оденут деревянный макинтош, и в твоем доме будет играть футбольный марш из какой-нибудь Англии, и ты его услышишь.
trender 12 апреля 2018 | 15:31
И тут обмарались. Совсем масть потеряли. Ни украсть, ни покараулить.
Ни в экономике, ни в воровском.
При старом путине такого не было. Может, зря мы его переизбирали? Пусть бы старый сидел бессрочно (который удмурт, кажется?)