Президент Международного союза биатлонистов за 7 лет скрыл 65 случаев применения допинга спортсменами из РФ

Президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг за последние 7 лет скрыл 65 случаев применения допинга российскими спортсменами. Австрийская полиция и их норвежские коллеги уже начали расследование по этому поводу.

Как утверждает норвежский портал VG со ссылкой на собственные источники, 17 из 22 российских спортсменов, принимавших участие в гонках на Кубке мира по биатлону и Кубке IBU в прошлом сезоне, связаны с «доказанными случаями» применения допинга.

Накануне французская газета Le Monde раскрыла подробности внутреннего доклада Всемирного антидопингового агентства о коррупции в Международном союзе биатлонистов. Издание сообщила о том, что Россия заплатила руководству Международного союза биатлонистов за право проведения чемпионата мира 2021-года в Тюмени, которого позднее лишилась из-за череды допинг-скандалов. Также было заявлено, что Россия якобы пыталась купить молчание руководства IBU в попытке скрыть применение российскими спортсменами допинга. В штаб-квартире Союза уже были проведены обыски, а генеральный секретарь была временно отстранена от должности. Глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг опроверг обвинения в свой адрес. Однако пообещал покинуть свой пост еще до завершения расследования.

Добавим, что информатор ВАДА и бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков принимает самое активное участие в расследовании коррупции в мировом биатлоне.