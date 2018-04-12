Организация по запрещению химоружия должна опубликовать итоги расследования по т.н. «делу Скрипаля»

Организация по запрещению химического оружия должна в эти минуты опубликовать итоги своего расследования по т.н. «делу Скрипаля». Ранее отчет был отправлен британскому правительству, которое просило выяснить обстоятельства применения отравляющего вещества в Солсбери.

Ждать полного текста доклада не стоит. ОЗХО планирует сначала распространить пресс-релиз о проведенном расследовании, и потом рассекреченную часть. Как дали понять в самой организации, это будет выжимка, или конспект первоначального документа. Несколько часов назад его получили в Лондоне, пишет Daily Mail со ссылкой на британский МИД. По сведениям газеты, кабинет министров Соединенного Королевства уже попросил распространить отчет среди других членов ОЗХО, в том числе направить копию и России. О выводах экспертов пока не сообщается. Также в Москве пока не подтверждали, получили ли доклад. Ранее российский представитель в организации подчеркивал, что независимые эксперты не будут устанавливать виновных в попытке отравить экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. У ОЗХО для этого нет соответствующего мандата, пояснял постпред. Специалисты должны лишь будут установить факт применения отравляющих веществ, и их формулу.

Между тем британская полиция распространила заявление от имени Юлии Скрипаль, которая, как сообщалось, уже выписалась из больницы. В документе от ее имени говорится, что она не нуждается в помощи российского посольства и заверяет, что у нее есть доступ к друзьям и родным. В дипмиссии сомневаются в подлинности документа.