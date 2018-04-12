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14:04, 12 апреля 2018

Организация по запрещению химоружия должна опубликовать итоги расследования по т.н. «делу Скрипаля»

Организация по запрещению химического оружия должна в эти минуты опубликовать итоги своего расследования по т.н. «делу Скрипаля». Ранее отчет был отправлен британскому правительству, которое просило выяснить обстоятельства применения отравляющего вещества в Солсбери.

Ждать полного текста доклада не стоит. ОЗХО планирует сначала распространить пресс-релиз о проведенном расследовании, и потом рассекреченную часть. Как дали понять в самой организации, это будет выжимка, или конспект первоначального документа. Несколько часов назад его получили в Лондоне, пишет Daily Mail со ссылкой на британский МИД. По сведениям газеты, кабинет министров Соединенного Королевства уже попросил распространить отчет среди других членов ОЗХО, в том числе направить копию и России. О выводах экспертов пока не сообщается. Также в Москве пока не подтверждали, получили ли доклад. Ранее российский представитель в организации подчеркивал, что независимые эксперты не будут устанавливать виновных в попытке отравить экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. У ОЗХО для этого нет соответствующего мандата, пояснял постпред. Специалисты должны лишь будут установить факт применения отравляющих веществ, и их формулу.

Между тем британская полиция распространила заявление от имени Юлии Скрипаль, которая, как сообщалось, уже выписалась из больницы. В документе от ее имени говорится, что она не нуждается в помощи российского посольства и заверяет, что у нее есть доступ к друзьям и родным. В дипмиссии сомневаются в подлинности документа.

Комментарии

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mikhail_spb_ 12 апреля 2018 | 14:09


Скоро наряду со "списком Магнитского" появится "список Скрипаля".

nikitin43 12 апреля 2018 | 14:15

mikhail_spb_: гадят везде где дотянется чекистская лапа , начиналось с убийства Яндарбиева " дипломатами " расеи в Дохе .

nikitin43 12 апреля 2018 | 14:17

nikitin43: кстати этих " дипломатов " как и лугового тоже нацлидер наградил , до запада только счас допёрло что они имеют дело с ублюдками.

idruker 12 апреля 2018 | 14:18

mikhail_spb_: Не появится. Игры закончились. Россия доказала, что она не просто милый деревенский хулиган, но самый настоящий бандит, нагло нарушающий все мыслимые правила и нормы общества и представляющий непосредтвенную угрозу всем, даже тем, с кем его пути вроде нигде не пересекались. Путин объявил войну всему миром и словом, и действиями. Сейчас кое как уладят сисрийский кризис, а потом очень быстро удушат Россию в настоящих экономических санкциях. Всем надоело.

olegleon 12 апреля 2018 | 14:14

ну судя по тому, что Тереза и Борис ещё не начали истерику, то эксперты не подтвердили их заявления, что вещество изготовлено в России

boseal 12 апреля 2018 | 14:19

А почему же молчат Мэй и Джонсон? Или итоги получились "не той системы"?))). Я так подозреваю, что "цивилизованные страны" ждали доклад на одном листе А4 на котором большими буквами написано "Это сделал Путин из России".

idruker 12 апреля 2018 | 14:22

Есть вердикт:

"Sergei Skripal and his daughter Yulia were poisoned with a "high purity" strain of Novichok nerve agent in Salisbury, an independent analysis has found.

The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons said that it had been able to “confirm” the findings of British scientists about the nerve agent."

diximania1948 12 апреля 2018 | 14:35

Ой, как Маня Геббельс "занегодует"!!!

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