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Эксклюзив Эха 14:02, 12 апреля 2018

Президент США Дональд Трамп заявил в Твиттере, что никогда не говорил о сроках нанесения удара по Сирии

«Это может произойти очень скоро или не так скоро», — написал президент.

Вчера Трамп посоветовал России готовиться к ракетным ударам по Сирии, но затем призвал остановить гонку вооружений.
Вашингтон обвиняет Дамаск в новой химической атаке в Сирии. Трамп обвинил Россию в поддержке Башара Асада, которого американский президент назвал «скотиной».

Нагнетание ситуации вокруг Сирии, это стиль Трампа по ведению переговоров. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист-американист Михаил Таратута.

Он добавил, что России и США не нужна реальная эскалация конфликта в Сирии.

Сирийская армия установила полный контроль над городом Дума. Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он добавил, что водруженный сирийский государственный флаг на здание города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом и над Восточной Гутой в целом.

Комментарии

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sensei54 12 апреля 2018 | 14:05

«Mad Dog» Tannen в исполнении Томаса Вилсона – похож!

kottigr1 12 апреля 2018 | 14:06

sensei54: Ну вот.. Трамп только намекнул, без уточнения сроков.. А с российских военных баз в Сирии народ уже сутки как гребет на всем чем можно... кораблях, прогулочных катамаранах, сигнальных буйках в сторону России..

azt 12 апреля 2018 | 14:10

kottigr1: Разве что в вашем воображении..

kottigr1 12 апреля 2018 | 14:13

azt: По информации издания "Коммерсант", ссылающегося на спутниковые фотоснимки мониторингового портала Image Satellite International, российские боевые корабли покинули порт Тартус – базу ВМФ России в Сирии.
Представляешь.. Даже те которые были в ремонте угребли от американской плюхи..

xoxlbizombi 12 апреля 2018 | 14:17

kottigr1: /российские боевые корабли покинули порт Тартус – базу ВМФ России в Сирии. /
И куда направились?

kottigr1 12 апреля 2018 | 14:19

xoxlbizombi: И куда направились?
------------------------------------------------------
Это неважно.. Главное, что плывут красиво !

xoxlbizombi 12 апреля 2018 | 14:23

kottigr1: /Это неважно../
Видимо хохлоботам в методичках не объяснили, что военные корабли выполняют боевые задачи в море, а не на базе.

kottigr1 12 апреля 2018 | 14:26

xoxlbizombi: военные корабли выполняют боевые задачи в море, а не на базе.
------------------------------------------------------------
Можно конечно написать и так, как у Вас:
Не позорно бегут, а отважно маневрируют...

xoxlbizombi 12 апреля 2018 | 14:32

kottigr1: По отважным маневрам в памперсах, дональд кук вперде планеты всей.

putinku 12 апреля 2018 | 14:40

xoxlbizombi: Хохлотроль Шарий... ты забыл посчитать реально обосрашихся моряков с 11 кораблей ,которые со страху выбежали из порта, только от одного твита Трампа))

putinku 12 апреля 2018 | 14:28

xoxlbizombi: дегенерат Шарий тебе хохол видимо в кремле уже обьяснили про задачи кораблей?)

viera 12 апреля 2018 | 14:20

kottigr1: есть разница между "ушли" и вышли в море. Улавливаете? Хотя куда вам улавливать

putinku 12 апреля 2018 | 14:30

viera: а чего так они сразу после твита Трампа в море убежали и все разу....)) Вот что страх животрепещущий делать ...а вы врали что моряки Кука насрали в штаны..вот унасрали так все сразу моряки 11 корабалей))

azt 12 апреля 2018 | 14:21

kottigr1: В вашем "богатом" воображении безусловно все так и было )

zapadnay 12 апреля 2018 | 14:14

Главное, вбросить, а потом наблюдать.

sensei54 12 апреля 2018 | 14:17

azt: Воображение как отражение действительности.
Можно и грубее сказать - драпанули. Или вообще...на государственном сортирном.

xoxlbizombi 12 апреля 2018 | 14:11

kottigr1: На кастрюлях не гребут еще? Хотя подожди. Это же скаклобабуины гребут на кастрюлях.

kottigr1 12 апреля 2018 | 14:16

xoxlbizombi: Это же скаклобабуины гребут
-----------------------------------------------------------------
Вы оригинал.. Вот так ещё никто до Вас не называл моряков ВМФ РФ... Вы первый !

xoxlbizombi 12 апреля 2018 | 14:29

kottigr1: Каждая четвертая кастрюля, каждый третий правосек и хохлотингер на ржавой газовой трубе.

hunterhead 12 апреля 2018 | 14:32

kottigr1: "Вы оригинал.. Вот так ещё никто до Вас не называл моряков ВМФ РФ... Вы первый !"

Новая кличка российским военным морякам? :-D

sensei54 12 апреля 2018 | 14:11

kottigr1: сутки как гребет на всем чем можно.
................................................................................
Это они разгон берут. Чтобы калибр взлетел.

slesar_ev 12 апреля 2018 | 14:20

Трамп - "Никогда не говорил, когда произойдет нападение на Сирию. Может быть очень скоро или совсем не так скоро! В любом случае Соединенные Штаты, в соответствии с моей Администрацией, проделали большую работу по избавлению от региона ИСИС. Где наша «Спасибо Америке?»
-------------------------------------------------------------------
неблагодарные!!! где медаль за победу над ИГИЛ???

max3446 12 апреля 2018 | 14:32

kottigr1: Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Корабли ВМФ России, начиная с 11 апреля, будут проводить учения вблизи побережья Сирии, следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.

В сообщениях приводятся координаты закрытого района, а также говорится о проведении там учебных стрельб.

Район учений, расположенный в международных водах Средиземноморья, прилегает к морской границе Сирии. Он будет закрыт 11-12, 17-19 и 25-26 апреля с 10 до 18 по московскому времени.

Конечно может у вас в стране 404 (некогда Украина) флот учения на пирсах проводит, к которым приварены, но вообще то в нормальных странах учения с выходом в море проводят

kottigr1 12 апреля 2018 | 14:39

max3446: " 11 апреля. INTERFAX.RU - Корабли ВМФ России, начиная с 11 апреля"..
Это очень смешно.. !! ))))))))))
Потому что эту "славную" новость ИНТЕРФАКС объявил в 23:46, 11 апреля 2018 года...
За ЧЕТЫРНАДЦАТЬ минут до окончания дня.. !!!!!!!!!!!!!!!

max3446 12 апреля 2018 | 14:48

kottigr1: И что дальше что за 14 минут выложили новость? Или по вашему это одно и тоже что подать уведомление о стрельбах с районом их проведения?

max3446 12 апреля 2018 | 14:50

kottigr1: https://inforesist.org/vblizi-sirii-proydut-voennyie-ucheniya-vmf-rossii-novosti-mira/

а вот здесь новость была выложена в 13:58 11 апреля 2018 года

kottigr1 12 апреля 2018 | 15:03

max3446: А в ленте новостей ИНТЕРФАКСА вообще подобной новости 11 апреля не было. Значит её подали отдельно и приписали нужное им время выхода.

fill121 12 апреля 2018 | 14:44

kottigr1: О хохол косящий под русского еще жив. Как на фронте пропаганды бои с переменным успехом?

kottigr1 12 апреля 2018 | 14:45

fill121: Судя по Вашему бреду, выдумкам и маниям Вас так и не вылечили от шизофрении ? .. Привет доктору передавайте !

fill121 12 апреля 2018 | 15:23

kottigr1: Да ладно киса, че стесняетесь, в больницу прилегли на фоне боевых действий в агитпроме, вылечили и хорошо.

putinku 12 апреля 2018 | 14:51

fill121: оо..ты еще один клон дегенерата Шария ,который под русского косит

olegleon 12 апреля 2018 | 14:06

"Трамп обвинил Россию в поддержке Башара Асада"

вот это открытие Трамп сделал!!! а до него об этом никто и не догадывался

vaka257 12 апреля 2018 | 14:07

Трамп весёлый тролль и оказывается большой шутник...Правда,от его последней шутки многие наложили в штаны....

nanaryfive 12 апреля 2018 | 14:14

vaka257: Хохло-тролли, вольно всем по казармам.

putinku 12 апреля 2018 | 14:48

nanaryfive: Дурачок Шарий ты забыл перелогиниться хохол))

xoxlbizombi 12 апреля 2018 | 14:14

"Может скоро, может не так скоро" (цитата). Вот с Северной Кореей разберется трампампусик и тогда уж навалятся на Асада всей шакальей сворой.

sensei54 12 апреля 2018 | 14:22

vaka257: Правда,от его последней шутки многие наложили в штаны.
..............................................................................................................................
Не от шутки, а скорее от того, что на свете оказывается есть и другой пахан. С ааафигенной дубиной.

severnaj 12 апреля 2018 | 14:13

Бедная Америка.......

gardaratat 12 апреля 2018 | 14:14

на эхе работают узбеки.
начальникааааа сматри куда идешь да?

pensioner25 12 апреля 2018 | 14:16

Трамп только кажется дураком: хочу бомблю, хочу не бомблю. Он четко заявил российским военным и в целом стране: не хотите проблем - убирайтесь из Сирии, пока не поздно.

viera 12 апреля 2018 | 14:24

pensioner25: он заявил не так, все кого наша левая пятка будет считать виновным в нанесении хим. атак, мы будем бомбить. А есть доказательства, нет доказательств. Всем на... Так что вопрос времени, когда они к нам приплывут. Два спектакля с хим. оружием - в Сирии и в Англии, две площадки боевых действий. Дело времени и наглости США.

wattman 12 апреля 2018 | 14:22

Сдулся!
Отползает...

ha12raz 12 апреля 2018 | 14:27

Рыжий клоун жидко обделался.........ясно уже всем.
И обоср....ся на виду всего мира.
Пиндос.

fill121 12 апреля 2018 | 14:32

Ну, либералы расслабьтесь. Призыв откладывается на неопределенное время. Доставайте из чемоданов сухари и консервы. Кто бежал в Шереметьево, можете спокойно возвращаться. Бабуинам с Киевграда, пейте горилку с горя и учите гимн РФ.

farantix 12 апреля 2018 | 14:41

И глупая ворона,
А может быть, корова
А может быть, собака
Как громко запоет.

max3446 12 апреля 2018 | 14:45

Похоже у Трампа по ляжкам то потекло когда русские сказали то потопят ржавые пендостанские суда с которых хоть одна ракета взлетит

chapavas 12 апреля 2018 | 14:47

Президент США Дональд Трамп заявила-аа-а-а-а-а-а-а. Он женщина что ли?

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