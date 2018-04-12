Президент США Дональд Трамп заявил в Твиттере, что никогда не говорил о сроках нанесения удара по Сирии
«Это может произойти очень скоро или не так скоро», — написал президент.
Вчера Трамп посоветовал России готовиться к ракетным ударам по Сирии, но затем призвал остановить гонку вооружений.
Вашингтон обвиняет Дамаск в новой химической атаке в Сирии. Трамп обвинил Россию в поддержке Башара Асада, которого американский президент назвал «скотиной».
Нагнетание ситуации вокруг Сирии, это стиль Трампа по ведению переговоров. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист-американист Михаил Таратута.
Он добавил, что России и США не нужна реальная эскалация конфликта в Сирии.
Сирийская армия установила полный контроль над городом Дума. Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.
Он добавил, что водруженный сирийский государственный флаг на здание города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом и над Восточной Гутой в целом.
Комментарии47
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sensei54 12 апреля 2018 | 14:05
«Mad Dog» Tannen в исполнении Томаса Вилсона – похож!
kottigr1 12 апреля 2018 | 14:06
sensei54: Ну вот.. Трамп только намекнул, без уточнения сроков.. А с российских военных баз в Сирии народ уже сутки как гребет на всем чем можно... кораблях, прогулочных катамаранах, сигнальных буйках в сторону России..
azt 12 апреля 2018 | 14:10
kottigr1: Разве что в вашем воображении..
kottigr1 12 апреля 2018 | 14:13
azt: По информации издания "Коммерсант", ссылающегося на спутниковые фотоснимки мониторингового портала Image Satellite International, российские боевые корабли покинули порт Тартус – базу ВМФ России в Сирии.
Представляешь.. Даже те которые были в ремонте угребли от американской плюхи..
xoxlbizombi 12 апреля 2018 | 14:17
kottigr1: /российские боевые корабли покинули порт Тартус – базу ВМФ России в Сирии. /
И куда направились?
kottigr1 12 апреля 2018 | 14:19
xoxlbizombi: И куда направились?
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Это неважно.. Главное, что плывут красиво !
xoxlbizombi 12 апреля 2018 | 14:23
kottigr1: /Это неважно../
Видимо хохлоботам в методичках не объяснили, что военные корабли выполняют боевые задачи в море, а не на базе.
kottigr1 12 апреля 2018 | 14:26
xoxlbizombi: военные корабли выполняют боевые задачи в море, а не на базе.
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Можно конечно написать и так, как у Вас:
Не позорно бегут, а отважно маневрируют...
xoxlbizombi 12 апреля 2018 | 14:32
kottigr1: По отважным маневрам в памперсах, дональд кук вперде планеты всей.
putinku 12 апреля 2018 | 14:40
xoxlbizombi: Хохлотроль Шарий... ты забыл посчитать реально обосрашихся моряков с 11 кораблей ,которые со страху выбежали из порта, только от одного твита Трампа))
putinku 12 апреля 2018 | 14:28
xoxlbizombi: дегенерат Шарий тебе хохол видимо в кремле уже обьяснили про задачи кораблей?)
viera 12 апреля 2018 | 14:20
kottigr1: есть разница между "ушли" и вышли в море. Улавливаете? Хотя куда вам улавливать
putinku 12 апреля 2018 | 14:30
viera: а чего так они сразу после твита Трампа в море убежали и все разу....)) Вот что страх животрепещущий делать ...а вы врали что моряки Кука насрали в штаны..вот унасрали так все сразу моряки 11 корабалей))
azt 12 апреля 2018 | 14:21
kottigr1: В вашем "богатом" воображении безусловно все так и было )
zapadnay 12 апреля 2018 | 14:14
Главное, вбросить, а потом наблюдать.
sensei54 12 апреля 2018 | 14:17
azt: Воображение как отражение действительности.
Можно и грубее сказать - драпанули. Или вообще...на государственном сортирном.
xoxlbizombi 12 апреля 2018 | 14:11
kottigr1: На кастрюлях не гребут еще? Хотя подожди. Это же скаклобабуины гребут на кастрюлях.
kottigr1 12 апреля 2018 | 14:16
xoxlbizombi: Это же скаклобабуины гребут
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Вы оригинал.. Вот так ещё никто до Вас не называл моряков ВМФ РФ... Вы первый !
xoxlbizombi 12 апреля 2018 | 14:29
kottigr1: Каждая четвертая кастрюля, каждый третий правосек и хохлотингер на ржавой газовой трубе.
hunterhead 12 апреля 2018 | 14:32
kottigr1: "Вы оригинал.. Вот так ещё никто до Вас не называл моряков ВМФ РФ... Вы первый !"
Новая кличка российским военным морякам? :-D
sensei54 12 апреля 2018 | 14:11
kottigr1: сутки как гребет на всем чем можно.
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Это они разгон берут. Чтобы калибр взлетел.
slesar_ev 12 апреля 2018 | 14:20
Трамп - "Никогда не говорил, когда произойдет нападение на Сирию. Может быть очень скоро или совсем не так скоро! В любом случае Соединенные Штаты, в соответствии с моей Администрацией, проделали большую работу по избавлению от региона ИСИС. Где наша «Спасибо Америке?»
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неблагодарные!!! где медаль за победу над ИГИЛ???
max3446 12 апреля 2018 | 14:32
kottigr1: Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Корабли ВМФ России, начиная с 11 апреля, будут проводить учения вблизи побережья Сирии, следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.
В сообщениях приводятся координаты закрытого района, а также говорится о проведении там учебных стрельб.
Район учений, расположенный в международных водах Средиземноморья, прилегает к морской границе Сирии. Он будет закрыт 11-12, 17-19 и 25-26 апреля с 10 до 18 по московскому времени.
Конечно может у вас в стране 404 (некогда Украина) флот учения на пирсах проводит, к которым приварены, но вообще то в нормальных странах учения с выходом в море проводят
kottigr1 12 апреля 2018 | 14:39
max3446: " 11 апреля. INTERFAX.RU - Корабли ВМФ России, начиная с 11 апреля"..
Это очень смешно.. !! ))))))))))
Потому что эту "славную" новость ИНТЕРФАКС объявил в 23:46, 11 апреля 2018 года...
За ЧЕТЫРНАДЦАТЬ минут до окончания дня.. !!!!!!!!!!!!!!!
max3446 12 апреля 2018 | 14:48
kottigr1: И что дальше что за 14 минут выложили новость? Или по вашему это одно и тоже что подать уведомление о стрельбах с районом их проведения?
max3446 12 апреля 2018 | 14:50
kottigr1: https://inforesist.org/vblizi-sirii-proydut-voennyie-ucheniya-vmf-rossii-novosti-mira/
а вот здесь новость была выложена в 13:58 11 апреля 2018 года
kottigr1 12 апреля 2018 | 15:03
max3446: А в ленте новостей ИНТЕРФАКСА вообще подобной новости 11 апреля не было. Значит её подали отдельно и приписали нужное им время выхода.
fill121 12 апреля 2018 | 14:44
kottigr1: О хохол косящий под русского еще жив. Как на фронте пропаганды бои с переменным успехом?
kottigr1 12 апреля 2018 | 14:45
fill121: Судя по Вашему бреду, выдумкам и маниям Вас так и не вылечили от шизофрении ? .. Привет доктору передавайте !
fill121 12 апреля 2018 | 15:23
kottigr1: Да ладно киса, че стесняетесь, в больницу прилегли на фоне боевых действий в агитпроме, вылечили и хорошо.
putinku 12 апреля 2018 | 14:51
fill121: оо..ты еще один клон дегенерата Шария ,который под русского косит
olegleon 12 апреля 2018 | 14:06
"Трамп обвинил Россию в поддержке Башара Асада"
вот это открытие Трамп сделал!!! а до него об этом никто и не догадывался
vaka257 12 апреля 2018 | 14:07
Трамп весёлый тролль и оказывается большой шутник...Правда,от его последней шутки многие наложили в штаны....
nanaryfive 12 апреля 2018 | 14:14
vaka257: Хохло-тролли, вольно всем по казармам.
putinku 12 апреля 2018 | 14:48
nanaryfive: Дурачок Шарий ты забыл перелогиниться хохол))
xoxlbizombi 12 апреля 2018 | 14:14
"Может скоро, может не так скоро" (цитата). Вот с Северной Кореей разберется трампампусик и тогда уж навалятся на Асада всей шакальей сворой.
sensei54 12 апреля 2018 | 14:22
vaka257: Правда,от его последней шутки многие наложили в штаны.
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Не от шутки, а скорее от того, что на свете оказывается есть и другой пахан. С ааафигенной дубиной.
severnaj 12 апреля 2018 | 14:13
Бедная Америка.......
gardaratat 12 апреля 2018 | 14:14
на эхе работают узбеки.
начальникааааа сматри куда идешь да?
pensioner25 12 апреля 2018 | 14:16
Трамп только кажется дураком: хочу бомблю, хочу не бомблю. Он четко заявил российским военным и в целом стране: не хотите проблем - убирайтесь из Сирии, пока не поздно.
viera 12 апреля 2018 | 14:24
pensioner25: он заявил не так, все кого наша левая пятка будет считать виновным в нанесении хим. атак, мы будем бомбить. А есть доказательства, нет доказательств. Всем на... Так что вопрос времени, когда они к нам приплывут. Два спектакля с хим. оружием - в Сирии и в Англии, две площадки боевых действий. Дело времени и наглости США.
wattman 12 апреля 2018 | 14:22
Сдулся!
Отползает...
ha12raz 12 апреля 2018 | 14:27
Рыжий клоун жидко обделался.........ясно уже всем.
И обоср....ся на виду всего мира.
Пиндос.
fill121 12 апреля 2018 | 14:32
Ну, либералы расслабьтесь. Призыв откладывается на неопределенное время. Доставайте из чемоданов сухари и консервы. Кто бежал в Шереметьево, можете спокойно возвращаться. Бабуинам с Киевграда, пейте горилку с горя и учите гимн РФ.
farantix 12 апреля 2018 | 14:41
И глупая ворона,
А может быть, корова
А может быть, собака
Как громко запоет.
max3446 12 апреля 2018 | 14:45
Похоже у Трампа по ляжкам то потекло когда русские сказали то потопят ржавые пендостанские суда с которых хоть одна ракета взлетит
chapavas 12 апреля 2018 | 14:47
Президент США Дональд Трамп заявила-аа-а-а-а-а-а-а. Он женщина что ли?