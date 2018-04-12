Президент США Дональд Трамп заявил в Твиттере, что никогда не говорил о сроках нанесения удара по Сирии

«Это может произойти очень скоро или не так скоро», — написал президент.

Вчера Трамп посоветовал России готовиться к ракетным ударам по Сирии, но затем призвал остановить гонку вооружений.

Вашингтон обвиняет Дамаск в новой химической атаке в Сирии. Трамп обвинил Россию в поддержке Башара Асада, которого американский президент назвал «скотиной».



Нагнетание ситуации вокруг Сирии, это стиль Трампа по ведению переговоров. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист-американист Михаил Таратута.

Он добавил, что России и США не нужна реальная эскалация конфликта в Сирии.

Сирийская армия установила полный контроль над городом Дума. Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он добавил, что водруженный сирийский государственный флаг на здание города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом и над Восточной Гутой в целом.