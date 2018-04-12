Роскомнадзор попросил Таганский суд о немедленной блокировке Телеграм в случае удовлетворения иска ведомства
Роскомнадзор попросил Таганский суд о немедленной блокировке Телеграм в случае удовлетворения иска ведомства, об этом было заявлено на сегодняшнем подготовительном заседании. Рассмотрение иска по существу назначено на завтра.
Ранее Телеграм отказался передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей, сославшись на то, что это невозможно ни технически, ни юридически.
Между тем, журналисты Олег Кашин и Александр Плющев пожаловались в Европейский суд по правам человека в связи с готовящейся блокировкой Телеграм.
Существующее законодательство о контроле интернет-переписки нарушает право на уважение частной и семейной жизни, — рассказал в эфире «Эха Москвы» Александр Плющев.
По его словам, решение по этому делу затрагивает принципиальный вопрос возможности доступа спецслужб к переписке граждан.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
archibald_dandy_esquire 12 апреля 2018 | 13:49
- ...как блокировать будем?..
- IT-эксперты найдут в оптоволоконном кабеле канал Telegram и аккуратно перережут его маникюрными ножницами...
vladimir_na_echo 12 апреля 2018 | 14:03
archibald_dandy_esquire: заблочить конечно можно. Китаёзы даже луковицу заблочили.
Но только через прокси это достаточно легко обходить.
Иначе надо вообще все VPN блочить, причем на интеллектуальном уровне. А это полная адница.
Просто часть людей останется (малая часть), а большая часть уйдут на другие. Есть тот же signal в клнце концов.
Так что глупость это всё. Не говоря о том, что те кто планирует плохое и по открытым каналам всё скажут, что никто и ничего не поймёт.