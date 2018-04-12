Роскомнадзор попросил Таганский суд о немедленной блокировке Телеграм в случае удовлетворения иска ведомства, об этом было заявлено на сегодняшнем подготовительном заседании. Рассмотрение иска по существу назначено на завтра.

Ранее Телеграм отказался передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей, сославшись на то, что это невозможно ни технически, ни юридически.

Между тем, журналисты Олег Кашин и Александр Плющев пожаловались в Европейский суд по правам человека в связи с готовящейся блокировкой Телеграм.

Существующее законодательство о контроле интернет-переписки нарушает право на уважение частной и семейной жизни, — рассказал в эфире «Эха Москвы» Александр Плющев.

По его словам, решение по этому делу затрагивает принципиальный вопрос возможности доступа спецслужб к переписке граждан.