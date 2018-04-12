Глава Роснефти Игорь Сечин сегодня пришел в Мосгорсуд, который рассматривает апелляцию на приговор Алексею Улюкаеву

Глава Роснефти Игорь Сечин сегодня пришел в Мосгорсуд, который рассматривает апелляцию на приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Сечин – главный свидетель обвинения, давал показания около полутора часов. Допрос проходил в закрытом режиме, прокурор объяснил это тем, что показания Сечина составляют коммерческую тайну.

После допроса адвокаты Улюкаева попросили суд перенести заседание на другой день: защите нужно время для выстраивания новой позиции. Однако суд согласился с Генпрокуратурой, которая настаивала на продолжении заседания и нецелесообразности его переноса, адвокатам дали всего полтора часа. Напомню, Улюкаев приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафов более чем в 130 миллионов рублей. Суд признал его виновным в получении взятки в 2 миллиона долларов. Улюкаев свою вину не признал, он обвинил в провокации Игоря Сечина и бывшего руководителя службы безопасности Роснефти генерала ФСБ Олега Феоктистова. Сечина несколько раз вызывали на заседание суда по делу Улюкаева, однако глава Роснефти прийти отказался, сославшись на занятость.