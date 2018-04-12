Глава Роснефти Игорь Сечин сегодня пришел в Мосгорсуд, который рассматривает апелляцию на приговор Алексею Улюкаеву
Глава Роснефти Игорь Сечин сегодня пришел в Мосгорсуд, который рассматривает апелляцию на приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Сечин – главный свидетель обвинения, давал показания около полутора часов. Допрос проходил в закрытом режиме, прокурор объяснил это тем, что показания Сечина составляют коммерческую тайну.
После допроса адвокаты Улюкаева попросили суд перенести заседание на другой день: защите нужно время для выстраивания новой позиции. Однако суд согласился с Генпрокуратурой, которая настаивала на продолжении заседания и нецелесообразности его переноса, адвокатам дали всего полтора часа. Напомню, Улюкаев приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафов более чем в 130 миллионов рублей. Суд признал его виновным в получении взятки в 2 миллиона долларов. Улюкаев свою вину не признал, он обвинил в провокации Игоря Сечина и бывшего руководителя службы безопасности Роснефти генерала ФСБ Олега Феоктистова. Сечина несколько раз вызывали на заседание суда по делу Улюкаева, однако глава Роснефти прийти отказался, сославшись на занятость.
Комментарии10
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lthmvjrhfn1 12 апреля 2018 | 13:37
Свободу Игорю Сечину!
semia 12 апреля 2018 | 13:53
Их поменять местами, И будет россиянам счастье!
vikwlad 12 апреля 2018 | 13:58
"показания Сечина составляют коммерческую тайну."
Когда хотят скрыть воровство и мошенническую махинацию, то прикрываются коммерческой тайной.
krestianin_067rus Михаил Никитин 12 апреля 2018 | 13:40
Корзиночку с колбасочкой для Алеши, в передачке не прихватил? И пальтишко тёпленькое? Нет?
platonnekafrin 12 апреля 2018 | 13:43
В тот день Моссуд потел, хотя под мантиями практически не было ничего человеческого.
gregor 12 апреля 2018 | 13:48
Сечин сказал никакого снисхождения , "суд " сказал есть .
mmm1960 12 апреля 2018 | 13:50
Пришёл игорек? ......вместе с кортежем? .......
don_ballon 12 апреля 2018 | 13:55
Сечин пришёл кайф словить, лецезрея труп врага, проплывающий внизу по реке... Да ещё такой труп, что понимает своё опущение и видит глумливого врага на холме.
Улюкаев верно служил режиму, повышая его изворотливость и его личная судьба меня мало интересует, он один из этих, кого американцы внесли в паскудный реестр, но я от души желаю Улюкаеву выжить, преодолеть и поменяться местами с Игорьком. Бог не фраер.
trans 12 апреля 2018 | 14:00
Правосудия в России нет. Есть судебная система, четко выполняющая указания власти. Ну а те дела что власти не интересны, суды рассматривают на конкурсной основе - кто больше даст.
wattman 12 апреля 2018 | 14:03
Ну, настоящий Игорь Иванович!
Уважил-таки 140-ка миллионный народ: заглянул в судик...