Президент США Дональд Трамп заявил в Твиттере, что никогда не говорил о сроках нанесения удара по Сирии
«Это может произойти очень скоро или не так скоро», — написал президент.
Вчера Трамп посоветовал России готовиться к ракетным ударам по Сирии, но затем призвал остановить гонку вооружений.
Вашингтон обвиняет Дамаск в новой химической атаке в Сирии. Трамп обвинил Россию в поддержке Башара Асада, которого американский президент назвал «скотиной».
Комментарии44
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nanaryfive 12 апреля 2018 | 13:32
Фсё...приплыли куки дональды...
dataan 12 апреля 2018 | 13:35
Ну если Трамп уже заявилА, ....
То тут больше не очем комментировать. :)))))))))))))))
slesar_ev 12 апреля 2018 | 13:39
Трамп - "Никогда не говорил, когда произойдет нападение на Сирию. Может быть очень скоро или совсем не так скоро! В любом случае Соединенные Штаты, в соответствии с моей Администрацией, проделали большую работу по избавлению от региона ИСИС. Где наша «Спасибо Америке?»
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неблагодарные!!! где медаль за победу над ИГИЛ???
danko_swinja 12 апреля 2018 | 13:40
dataan: я извиняюсь, но у наших коклотроллейи старухи1 из маями произойдёт разрыв шаблона! Пошли скачки со вчера и всё в холостую.
danko_swinja 12 апреля 2018 | 13:45
slesar_ev: он похож на Бориса Ельцина, тако же весёлый и не предсказуемый, но большой, статный и важный! Добрый дядька. но не политик.
kottigr1 12 апреля 2018 | 13:52
danko_swinja: Ну вот... Трамп даже сроки ещё не обозначил, а в Кремле уже обгадились от страха...
danko_swinja 12 апреля 2018 | 13:54
kottigr1: 5 детских садиков, 6 котингеров, гордый майдановец!
putinku 12 апреля 2018 | 13:57
danko_swinja: дегенерат Шарий тебя видно под любым ником
danko_swinja 12 апреля 2018 | 13:59
putinku: зашарий. Прими снотворное, какол! В тебе майданный недоумок! А чего, хорошее сравнение! Я горд!
putinku 12 апреля 2018 | 14:02
danko_swinja: хохол Шарий все россияне знают что ты имбецил и любишь маленьких детей
putinku 12 апреля 2018 | 13:49
slesar_ev: не успел Трамп написать твит и Путин с шойгу со страха эвакуировали авиацию в Хмеймим. Из Тартуса в море вышли все 11 кораблей, находящихся там, только что сообщил Фокс Ньюс.
По совпадению, Босфор закрыт для прохода всех иностранных судов из-за тумана в обе стороны пролива.
danko_swinja 12 апреля 2018 | 13:50
putinku: чем выше скачешь! Тем надежнее!
putinku 12 апреля 2018 | 13:55
danko_swinja: хохол все россияне рады за тебя
zapadnay 12 апреля 2018 | 13:41
Иногда пауза важнее силы
danko_swinja 12 апреля 2018 | 13:43
zapadnay: ты за Трампа ответчица, его призыва? КАк та тётка дурная его прессекретарь в ООН?
olegleon 12 апреля 2018 | 13:49
zapadnay: до такого объяснения даже Трамп и его администрация не додумались )))
pro_hanov 12 апреля 2018 | 13:45
dataan: Трамп выглядит смешно. Сначала замахнулся - как вдарю тебе! А потом съехал - я тебя потом когда-нибудь отметелю. Твиттер надо американцам у Трампа отобрать. А то сначала пугает, а потом смешит весь мир.
vaka257 12 апреля 2018 | 13:46
Трамп: хахаха. Я пошутил, а вы в штаны наложили...
vaka257 12 апреля 2018 | 13:56
Учится вести войну надо у Израиля..Цахал никогда никому не грозит и никого не предупреждает, долбит молча..Израиль разгромил Египет за 6 дней...
prender 12 апреля 2018 | 13:34
называйте вещи свими именами не скотина , а животное. и это верно.
dataan 12 апреля 2018 | 13:38
prender: Президенты, которых пиндосы называли животными: Милошович, Каддафи, Хусейн, Асад, Янукович, ...
Короче все ,кто не захотел лизать пиндосовский зад.
hunterhead 12 апреля 2018 | 13:45
dataan: "Президенты, которых пиндосы называли животными: Милошович, Каддафи, Хусейн, Асад, Янукович"
А что, американцы не правы? Они и есть животные, причем - людоеды.
"Короче все ,кто не захотел лизать пиндосовский зад."
За то с удовольствием лизали путенский..:-D
protiv777 12 апреля 2018 | 13:49
hunterhead: "Они и есть животные, причем - людоеды. " Странно, но жители этих стран, живущие в голоде и разрухе с тобой вряд ли согласятся. А сотни тысяч убитых уже ни чего тебе не ответят.
pro_hanov 12 апреля 2018 | 13:54
protiv777: «жители этих стран, живущие в голоде и разрухе с тобой вряд ли согласятся»
А при Саддаме жители Ирака жили припеваючи? Особенно курды, которых он газом травил? Думаете, что его там добрым словом вспоминают?
olegleon 12 апреля 2018 | 13:51
hunterhead: а ты даже представить себе не можешь то, как можно жить и не лизать ничей зад. настоящий майдановец )))
hunterhead 12 апреля 2018 | 14:01
olegleon: "а ты даже представить себе не можешь то, как можно жить и не лизать ничей зад. настоящий майдановец )))"
Ну, у нормальныл людей есть взаимовыгодное партнерство. А у животных типа Милошович, Каддафи, Хусейн, Асад, Янукович, Путен есть инстинкт вылизывать друг друга. Я понятно излагаю, olegleon? :-D
honduras_on_kolima 12 апреля 2018 | 13:55
dataan: // Президенты, которых пиндосы называли животными: Милошович, Каддафи, Хусейн, Асад, Янукович, ...
Короче все ,кто не захотел лизать пиндосовский зад. //
Удило, тебе, видимо, любимый молоток на голову упал.
Для начала, они такие президенты, как и Гитлер, Муссолини, Чаушеску итд.
Далее, первых троих из перечисленных, уже черти жарят в смоле.
Последний, по результатам 14-го года признанный коррупционером №1 в мире, теперь лижет Обмылку, на пару с предпоследним.
Кстати, удило, чей зад не хотел лизать Чаушеску?
Из уважения к Асаду (он один из всего почётного списка у власти) не хочешь поехать пожить в Сирии?
Что до ракетного удара по любителям потравить людей, то он будет.
Просто Трамп, учитывая свою сильно осложнившуюся походу расследования Мюллера позицию, решил врезать по упырьку, подключив союзников.
А когда это произойдёт, я буду долго тыкать фейсом в унитаз самых оголтелых портянок, включая и тебя, совкодрочер.
Которые обладают таким слабоумием, что не в состоянии проводить элементарные аналогии.
К примеру, Обама на удар не решился бы, и это понятно из его карьеры президента.
А вот Трамп год назад подобное уже делал, причём по такому же поводу.
Так что жуйте сопли и готовьтесь.
boseal 12 апреля 2018 | 13:35
Но скорее всего не произойдет вообще...
vsehporvem 12 апреля 2018 | 13:35
Засцал трампуша!
a8olduin 12 апреля 2018 | 13:36
Башара Асада, которого американский президент назвал «скотиной».
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Почему Кимченын уже не скотина?
boseal 12 апреля 2018 | 13:44
a8olduin: Уже нет смысла его так называть, так как благодаря тогдашнему бряцанью флотами и грозным возгласам, США удалось впарить своим "партнерам" по АТО свои средства ПВО. Трамп - бизнесмен).
protiv777 12 апреля 2018 | 13:36
"Президент США Дональд Трамп заявила в Твиттере," И когда она успела пол сменить?
neon001 12 апреля 2018 | 13:39
protiv777: он(она) так быстро все меняет, что в угаре возможна и смена пола.
kuznetsov5lavik 12 апреля 2018 | 13:39
Печально для прокладок с Эха. Ведь они так хотели войны России и США при этом думая что они живут на другой планете и это их не коснётся.
sg80g 12 апреля 2018 | 13:42
Оно еще по пьянке пол сменило? )))
А вообще президент такой могущественной страны - человек слова. . Хочет дает слово, хочет берет назад..
mmakarov14 12 апреля 2018 | 13:44
"заявила" ???? Трамп - женщина?
vladimir1_57 12 апреля 2018 | 13:46
Что за фигня, я уже хотел завтра на работу не пойти, а Трамп\а су_а войну отменил\а
vovash45 12 апреля 2018 | 13:48
Трамп каждый день "теряет лицо" всё больше и больше... Брал бы пример с Путина- молча делал бы что считал нужным и правильным. А эти клоунские предупреждения, плаванье кораблей по всему миру делают его смешным и беззубым..,провоцируют вернуть в зад не только Аляску, но и Калифорнию присоединить к России (есть исторические предпосылки для этого).
neon001 12 апреля 2018 | 13:51
vovash45: как дотационные регионы??
vladimir1_57 12 апреля 2018 | 13:59
neon001: как дотационные регионы??
\\
не, как Калининградскую область, а американцев всех выселить на..., короче, в район Колымы
sg80g 12 апреля 2018 | 13:55
vovash45: есть исторические предпосылки для этого
И даже больше, чем вы прелдполагаете. Америку открыли Рюриковичи задолго до Колумба! )))
bratec_kot 12 апреля 2018 | 14:02
sg80g:
Я даже видел на входе в Америку наскальную надпись: " Здесь были мы, - древние Рюри!"
bratec_kot 12 апреля 2018 | 13:55
" Это может произойти скоро, весьма скоро" или со средней скоростью, или ваще медленно)) Короче нагнал "медвежути", наши доблестные пятикратные победители ИГИЛ дружно разбежались в ожидании))Наверное не хотят раньше времени новейшие С-100500 + на термоядерке рассекретить!!
lecitoyen_ 12 апреля 2018 | 13:56
на наших кораблях у берегов сирии с утра до вечера все гальюны были заняты, от берега отчалили даже те корабли что стояли в ремонте