Президент США Дональд Трамп заявил в Твиттере, что никогда не говорил о сроках нанесения удара по Сирии

«Это может произойти очень скоро или не так скоро», — написал президент.

Вчера Трамп посоветовал России готовиться к ракетным ударам по Сирии, но затем призвал остановить гонку вооружений.

Вашингтон обвиняет Дамаск в новой химической атаке в Сирии. Трамп обвинил Россию в поддержке Башара Асада, которого американский президент назвал «скотиной».