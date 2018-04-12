Организаторы Каннского кинофестиваля направят приглашение в Канны российскому режиссеру Кириллу Серебрянникову
Его новый фильм «Лето» отобран для участия в основной конкурсной программе. Организаторы хотят, чтобы он представил картину лично, сообщил директор смотра Тьерри Фремо. Серебрянников находится под домашним арестом по делу о хищении бюджетных средств. Следствие ходатайствует о продлении меры пресечения до 19 июля.
В этом году Каннский фестиваль пройдет с 8 по 19 мая.
Комментарии12
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sensei54 12 апреля 2018 | 13:32
Поедет Михалков.
dataan 12 апреля 2018 | 13:44
Если Серебрянникова пригласят, то американский канал Netflix правильно объявил бойкот Каннскому кинофестивалю
cap_ 12 апреля 2018 | 13:39
Конкретно. День космонавтики в Брянске 12 апреля 2018:
К этому дню уничтожены Планетарий, ДК им. Гагарина, абсолютно все кружки по самолето- и ракетостроению в городе.
Зато поставили бронзового Гагарина с развязанными шнурками в центре и носят туда цветы, устраивают митинги...
Всё, мля!
gvs 12 апреля 2018 | 13:42
В Канны поедет следователь, ведущий дело Серебренникова )))
vasya_von_smetankin 12 апреля 2018 | 13:45
Зато местная агрессивная серость в бессильной ярости оторвётся в очередных патриот-шоу.
edyatel 12 апреля 2018 | 13:46
Имеет право поехать министр культуры.
Он даже более достойный представитель, так как занимает более весомый пост.
Это не какой-то там режиссёр.
platonnekafrin 12 апреля 2018 | 13:49
Владимира Владимировича лучше б пригласили! Ему из домашнего ареста в Канны тоже хотца и не меньше, чем этому вашему мелкому расхитителю.
sg80g 12 апреля 2018 | 13:50
Деточкин же ездил на премьеру.. Пусть едет.
sedoievgeniy 12 апреля 2018 | 13:50
Блог Дмитрия Красноруцкого (похоже на правду от себя)
Про арест режиссера Кирилла Серебрянникова
Многие из гламурной и либеральной тусовки защищают его и говорят, что он жертва режима, что его незаконно арестовали… Я буду говорить только фактами:
Государство выделило Кириллу Серебрянникову грант в размере 1 миллиард рублей. Часть этих денег он решил обналичить. Но этот Серебрянников был настолько тупым и самодовольным, что применил старую схему обнала которая давно палится налоговой.
Это схема обнала работал эдак 8 лет назад.
Причём я думаю ему говорили специалисты по обналу, что это система обнала будет видна и его арестуют.
Скорее всего специалисты по обналу ему предложили другую схему, но в этой схеме нужно было платить гораздо больший процент. А этот Серебрянников видимо очень большой жмот и скупердяй. В общем то он не захотел платить процент который платят все и сделал все по старой схеме.
Просто видно по его роже, что он такой наглючий и ахуевший человек.
Ну и арестовали его.
На мой взгляд его нужно сажать и скорее всего его посадят.
Это я описал ситуация с его арестом, а какой он там режиссёр мне глубоко насрать.
Думать нужно мозгами, а не жопой. Если получил ярд, так обналь его чтобы все получили своб долю, а не только ты.
sermiaggio 12 апреля 2018 | 13:59
sedoievgeniy:
Либероидной западной диктатуре в фактах разбираться неинтересно. Им важны только пропагандистские поводы. Либо повод есть, либо его нет.
Поводы могут возникать сами, а если их нет, то они могут быть сорганизованы самой диктатурой.
К фактам это не имеет отношения.
sermiaggio 12 апреля 2018 | 13:55
Очевидно, что при всем богатстве выбора пригласить им больше просто некого.
И тексты для прессы "злой Пу не пустил лучшего режиссера планеты в Канны" уже заготовлены, что тоже понятно.
motooppic 12 апреля 2018 | 13:55
Что за Каннский фестиваль? А телки сисястые там будут, или одних толерастов приглашают?