Аман Тулеев попросил прокуратуру Кемеровской области защитить его честь и достоинство после публикаций о его доходах

Аман Тулеев попросил прокуратуру Кемеровской области защитить его честь и достоинство после публикаций в СМИ о его доходах. Так бывший губернатор Кузбасса, недавно ставший председателем регионального парламента, отреагировал на расследование политика Алексея Навального.

Материалы о том, что Тулеев имеет владения, клады и богатства, носят резко негативный характер, дезинформируют население, морально унижают председателя облсовета и членов его семьи. Так пояснили в парламенте обращение экс-главы региона, который просит прокуратуру защитить его честь и достоинство. Сам Тулеев называет ложью и оскорблением утверждения о том, что он сказочно богат. И просит проверить его доходы и расходы. Он также призвал надзорное ведомство выяснить соответствует ли информация в ряде СМИ действительности и дать официальный ответ, сказали в парламенте Кузбасса. Политик Алексей Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией в начале недели выпустили расследование о доходах Тулеева. И показали его государственную дачу. Которая по словам политика у него осталась после ухода в отставку с поста главы региона. В ролике Навальный сообщил, что площадь участка, на котором госдача расположена, 15 гектаров. Резиденция посреди огромного густого хвойного леса. На участке несколько особняков и 12 одноэтажных домов. Через всю резиденцию проходит дорога прекрасного качества протяженностью около километра. О расследовании ФБК рассказал ряд СМИ. Также сообщалось, что доходы Тулеева в позапрошлом году превысили 5 миллионов рублей.

Тулеев ушёл с поста губернатора после пожара в кемеровском торговом центре Зимняя вишня и гибели там 64 человек, больше 40ка из них дети. При этом чиновник сказал, что морально не имеет права работать дальше на этом посту. Но довольно быстро Тулеев возглавил региональный парламент. При этом в Кремле назвали новую должность «почётной ссылкой».