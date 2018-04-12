Бизнесмена Антонова, одного из фигурантов дела о хищении миллиарда рублей из банка «Советский», доставили в Петербург
Бизнесмена Владимира Антонова — одного из фигурантов дела о хищении миллиарда рублей из банка «Советский» — оперативники доставили в Петербург.
Бывшего владельца футбольного клуба «Портсмуд» Владимира Антонова оперативники задержали в Московской области.
Апартаменты, где остановился бизнесмен обыскали, после чего его доставили в Петербург, уточняет Фонтанка.ру.
Предпринимателя задержали в рамках расследования уголовного дела о хищениях в особо крупном размере, речь идет о выводе из банка «Советский» миллиарда рублей. При этом как именно Антонов связан с преступлением пока не сообщается, к работе банка он не имел отношения. Напомню, более десяти лет назад бизнесмен вместе со своим отцом стали основными владельцами Инвестбанка, который в 2013 году лишился лицензии, а агентство по страхованию вкладов обнаружило дыру в капитале кредитной организации в 40 миллиардов долларов. Еще Антонову принадлежал латвийский банк Snoras. Однако после его национализации Литва обвинила бизнесмена в хищении более 500 миллионов долларов и объявила его в международный розыск.
Владимир Антонов известен своей любовью к спорту — он спонсировал крупные соревнования, а также несколько лет вкладывал деньги в московский хоккейный клуб «Спартак».
Комментарии1
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lager23 12 апреля 2018 | 14:02
Вороватая семейка приглядывала за активами Березовского в начале 2000х и технично учавствовала в процедурах банкротств банков, в частности Интурбанка, мерзкие люди!
Не удивительно, что отец успел схлопотать пулю за совместные "подвиги" с талантливым сыном, а теперь их поедают "коллеги по цеху"...туда им и дорога