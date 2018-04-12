Бизнесмена Антонова, одного из фигурантов дела о хищении миллиарда рублей из банка «Советский», доставили в Петербург

Бизнесмена Владимира Антонова — одного из фигурантов дела о хищении миллиарда рублей из банка «Советский» — оперативники доставили в Петербург.

Бывшего владельца футбольного клуба «Портсмуд» Владимира Антонова оперативники задержали в Московской области.

Апартаменты, где остановился бизнесмен обыскали, после чего его доставили в Петербург, уточняет Фонтанка.ру.

Предпринимателя задержали в рамках расследования уголовного дела о хищениях в особо крупном размере, речь идет о выводе из банка «Советский» миллиарда рублей. При этом как именно Антонов связан с преступлением пока не сообщается, к работе банка он не имел отношения. Напомню, более десяти лет назад бизнесмен вместе со своим отцом стали основными владельцами Инвестбанка, который в 2013 году лишился лицензии, а агентство по страхованию вкладов обнаружило дыру в капитале кредитной организации в 40 миллиардов долларов. Еще Антонову принадлежал латвийский банк Snoras. Однако после его национализации Литва обвинила бизнесмена в хищении более 500 миллионов долларов и объявила его в международный розыск.

Владимир Антонов известен своей любовью к спорту — он спонсировал крупные соревнования, а также несколько лет вкладывал деньги в московский хоккейный клуб «Спартак».