Из-за новых американских санкций мог пострадать банк «Российская финансовая корпорация»
Из-за новых американских санкций мог пострадать банк «Российская финансовая корпорация», который, в том числе, ведёт расчёты между Сирией и Россией. Об этом сообщает издание The Bell, ссылаясь на трёх бизнесменов, работавших в Сирии в разное время. В самом банке от комментариев воздерживаются.
Комментарии6
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nikitin43 12 апреля 2018 | 13:09
кто финансировал убийц лугандона тоже попали под санкции , понятно что финансирование не добровольное как и берутся деньги с расеян на все военные преступления , это очень опасно для неолигархов , они могут попасть под суд.
tvitov66 12 апреля 2018 | 13:17
Конечно МОГ! Посему еще раз (что бы не нарушать скреп и традиций) надобно отмараторить накопительную часть наших пенсий и отдать ... им нужнее!
andre_klimov 12 апреля 2018 | 13:25
А это покруче ракетного удара оказалось...
jetsam 12 апреля 2018 | 13:26
ихтамнеты переводов лишились? неа..
асад зряплаты не получает? неа...
* ну, значит, все нормально.
timwlad68 12 апреля 2018 | 13:31
Господа в студии первого канала на передаче время покажет и банкиры России,исламский банк выходит на мировой рынок как суверенный инвестор который имеет свою материальную базу ресурсов,но не битконы в вертикальном мире где фонд Сороса уже надувает очередной пузырь чтобы нежится на финансовой пирамиде интернет провайдеров.
И так,исламский банк создаёт и геополитического игрока с сильным политическим и военным влиянием османскую империю.
И так господа банкиры России ,принимайте инвестиции исламского банка на словарях европейского кредитования чтобы подрядчики не имели столкновения интересов при выполнении социальных обязательств.
vinny_vega 12 апреля 2018 | 13:56
Не стоит беспокоиться за один банк, знающие люди беспокоятся, что от санкций может пострадать вся банковская система РФ.