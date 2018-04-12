Россия и США активно используют линию связи по предотвращению инцидентов, заявили сегодня в Кремле
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва внимательно следит за заявлениями Вашингтона, которые касаются нанесения ударов по Сирии в ответ на применение химоружия в городе Дума.
Комментарии13
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olegleon 12 апреля 2018 | 13:13
Песков так и сказал "в ответ на применение химоружия в городе Дума. " ???
patrik05 12 апреля 2018 | 13:19
Россия и США активно используют линию связи по предотвращению инцидентов, заявили сегодня в Кремле...
- Алло.
- Слушаю.
- Здравствуй, бабонька! Ты мне Аню к трубочке позови.
- А где я её тебе возьму? Нет её сейчас. Надо чего, мне скажи. Я ей всё передам...
- Слушай, бабка, меня внимательно. Ты мне Аню где хочешь сыщи, слышь? Скажи, мол, человек от Фокса пришёл, весточку притаранил...
ostapbey 12 апреля 2018 | 13:52
— Андрей Евгеньевич… У интерна Лобанова обнаружено страшное заболевание — системно мускулатурно подобный ихтиоз шлеймона))…
— Вау, и где же он заразился этим чудовищным несуществующим заболеванием?
— У меня в отделении когда к больному ветрянкой голыми руками прикасался=)…
— Хм… ясно… проказничаешь?!
— Мне не до проказ… Спасать надо парня…
— Угу… придумал уже как?
— Вот эриктальный супозетолий раздражающего действия — свечи с перцем=))
Даже...
cap_ 12 апреля 2018 | 13:29
Фонды и рупь русских продолжают падать из-за твиттов Трампа.
Просто сидит мужик с телефоном на другом конце мира и с дивана опускает русские финансы и экономику по 2% за клик. Клик-клик... и уже вся страна стоит дешевле производителя айфонов.
Вот и всё вяличие РФии...
art_ 12 апреля 2018 | 13:54
cap_: не удивительно, как там обама говорил - экономика в руинах? если она в приоритете, а вслед за грубой силой, то всегда будет в руинах
sensei54 12 апреля 2018 | 13:16
активно используют линию связи
...............................................................
Гоним туда нарезку из соловьиного помёта.
А что? А вдруг?
a_111111 12 апреля 2018 | 13:21
То есть договариваемся чтобы нас не били... В худшем случае только ЧВК...
archibald_dandy_esquire 12 апреля 2018 | 13:22
Российских войск там нет, но мы их эвакуируем, а если америкосы попадут по ним, то мы ответим! мы ответим ударами по США, но неизвестным врагу и нам оружием, потому что привели ПРО в повышенную готовность и ударим по врагам Противо-Ракетной Обороной, ядерными ракетами, летающими по неизвестной нам траектории и подводными лодками, которые плавают тоже неизвестно где, но близко к врагу а также "Адмиралом Кузнецовым", не имеющим аналогов во всем мире и победим опять, снова и ещё, празднуя в бункерах День Великой Победы Российской Империи над американским, британским и европейским империализмом. И гори оно всё огнём, раз они смеются над нашим Вождём!
Как-то так.
sergyncik196007 12 апреля 2018 | 13:31
archibald_dandy_esquire: Типа того!
hunterhead 12 апреля 2018 | 13:31
"Россия и США активно используют линию связи по предотвращению инцидентов, заявили сегодня в Кремле"
- Алло, это Вова звонит! Дональд, что нам делать?!
- Get out of there, motherfuckers...:-D
apels 12 апреля 2018 | 13:37
Ну, судя по военным кораблям, отвалившим в открытое море, следят внимательно.
vinny_vega 12 апреля 2018 | 13:41
Нет у них никакой информации, они абсолютно растеряны и не знают что делать! При таком резком падении на рублях и русских фондах даже останавливать падение не имеет смысла, т.к. средства будут потрачены впустую. Плюс внешнеполитическая ситуация пугающе непредсказуема. Русские ведут себя как мой кот, который вчера неаккуратно разворошил нарезку салями. Думает тапкой хозяин запустит или газетой по носу хлопнет, а может сжалостится - ведь всего пару ломтиков насадить удалось. Да, и при этом «активно использует линию связи» - сидит под софой и настороженно наблюдает.
zollendorf 12 апреля 2018 | 13:52
Putin? H*llo!
Сам ты Х*йло!