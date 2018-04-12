Следствие попросило продлить домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова еще на три месяца...

Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Художественный руководитель «Гоголь-Центра» Кирилл Серебренников является одним из фигурантов дела «Седьмой студии». Его считают причастным к хищению более 130 млн рублей, выделенных государством на проект «Платформа». Кроме Серебренникова, продлить домашний арест до конца мая следствие хочет бывшему гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину, а также экс-главбуху той же организации Нине Масляевой. При этом лишь она признала свою вину. Единственному же фигуранту дела, находящемуся под стражей – это бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский – следствие хочет продлить арест до середины июля. Напомним, в розыске также находится еще одна из бывших продюсеров организации Екатерина Воронова.

Тем временем новый фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вошел в основную программу Каннского кинофестиваля, который пройдет в мае.