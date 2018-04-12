Следствие попросило продлить домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова еще на три месяца
Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда.
Художественный руководитель «Гоголь-Центра» Кирилл Серебренников является одним из фигурантов дела «Седьмой студии». Его считают причастным к хищению более 130 млн рублей, выделенных государством на проект «Платформа». Кроме Серебренникова, продлить домашний арест до конца мая следствие хочет бывшему гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину, а также экс-главбуху той же организации Нине Масляевой. При этом лишь она признала свою вину. Единственному же фигуранту дела, находящемуся под стражей – это бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский – следствие хочет продлить арест до середины июля. Напомним, в розыске также находится еще одна из бывших продюсеров организации Екатерина Воронова.
Тем временем новый фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вошел в основную программу Каннского кинофестиваля, который пройдет в мае.
Комментарии12
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epynda 12 апреля 2018 | 13:06
Почему Серебренникову, до сих пор, его единомышленники, не собрали нужную сумму денег ???
patrik05 12 апреля 2018 | 13:14
Следствие попросило продлить домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова еще на три месяца...
Ксюша Ларина симулянтский инфаркт получит, от возмущения и негодования.
nikitin43 12 апреля 2018 | 13:14
epynda: нет у мусоров ничего на режиссёра , иначе давно судили , путушня кремлёвская и здесь опарафинилась.
post_v 12 апреля 2018 | 13:27
nikitin43:
....нет у мусоров ничего на режиссёра...
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и поэтому пожизненный домашний арест?
nelibermot17 12 апреля 2018 | 13:29
nikitin43: если плевое дело по Боре Грицу столь долго тянется, то что уж говорить о финансовых махинациях жулика Серебренникова?
olegleon 12 апреля 2018 | 13:11
"в розыске также находится еще одна из бывших продюсеров организации Екатерина Воронова. "
из-за одной убежавшей следствие может "тянуть кота за Фаберже" ещё долго. и хрен оспоришь арест остальных, т.к. всегда скажут "ну ведь одна уже убежала"
nikitin43 12 апреля 2018 | 13:16
olegleon: типа скрыпник с 6 млрд украденными на Лазурном берегу рядом с васильевой ?
lthmvjrhfn1 12 апреля 2018 | 13:45
nikitin43:
я тоже считатю, что либералы и демократы воруют в меньших масштабах чем едросы.
kobylamay_sossetutrampa 12 апреля 2018 | 13:15
Про фильм "Лето" Б.Гребенщиков, которого никак нельзя заподозрить в симпатиях к "кровавому режиму", сказал, что это полное гавно, которое не имеет ничего общего с В.Цоем. Ну а яйцетрясу Кириллке давно пора изменить меру пресечения: его уже заждалась тюремная параша.
trans 12 апреля 2018 | 13:32
Интересно, а сколько бабла поимела жена Пскова Навка на ледовом шоу "Руслан и Людмила"? Вон каких крутых спонсоров ей Песков подогнал - Сбербанк, госпредприятие Транснефть, холдинг "ФосАгро". А потом будут рассказывать как они тяжким трудом зарабатывают на часы, квартиры, особняки...
protiv777 12 апреля 2018 | 13:39
Ну прокладки, можете начинать завывать: "Какого режиссера погубили. Великого знатока голых задниц на сцене".
Кстати почему не визжите и не защищаете великого художника, томящегося во французских застенках?
petrovich_spb 12 апреля 2018 | 14:03
Докажут что-либо или нет — не знаю. Возмущает неэффективная работа следствия. Уже ВОСЕМЬ месяцев жрут налоги, и просят еще ТРИ месяца.