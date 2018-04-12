Мосгорсуд отказался отложить заседание по жалобе Алексея Улюкаева после допроса главы Роснефти Игоря Сечина

На этом настаивали адвокаты бывшего министра экономического развития: они хотели проанализировать то, что сказал Сечин. Глава Роснефти давал показания в течении полутора часов в закрытом режиме, прокурор объяснил это наличием в них коммерческой тайны. Это касается продажи акций «Башнефти».

Напомним, ранее Сечин отказывался сам приходить в суд, ссылаясь на сильную занятость. Алексея Улюкаева признали виновным в получении взятки в 2 миллиона долларов и приговорили к восьми годам колонии строгого режима.