Мосгорсуд отказался отложить заседание по жалобе Алексея Улюкаева после допроса главы Роснефти Игоря Сечина
На этом настаивали адвокаты бывшего министра экономического развития: они хотели проанализировать то, что сказал Сечин. Глава Роснефти давал показания в течении полутора часов в закрытом режиме, прокурор объяснил это наличием в них коммерческой тайны. Это касается продажи акций «Башнефти».
Напомним, ранее Сечин отказывался сам приходить в суд, ссылаясь на сильную занятость. Алексея Улюкаева признали виновным в получении взятки в 2 миллиона долларов и приговорили к восьми годам колонии строгого режима.
Комментарии12
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mikhail_spb_ 12 апреля 2018 | 13:04
Возмутительно, что самого "эффективного менеджера" на целых полтора часа оторвали от служения Родине и народу!
За это время он бы мог очень много сделать для счастья и зажиточности каждого россиянина!
Кстати, а что он поведал в суде?
zapadnay 12 апреля 2018 | 13:07
mikhail_spb_:
То, что раньше являлось достоянием народа, теперь стало достоянием нескольких. И все стало гостайной.
patrik05 12 апреля 2018 | 13:11
На перерыве настаивали адвокаты бывшего министра экономического развития: они хотели проанализировать то, что сказал Сечин...
Вот что сказал Игорь Сечин:
"Никто не отвергает, не любит или не избегает удовольствия, потому что это удовольствие, а потому, что те, кто не знает, как преуспеть в радости, могут столкнуться с последствиями, которые чрезвычайно болезненны. И снова нет никого, кто любит или преследует или желает получить боль от себя, потому что это боль, но из-за того, что иногда случаются обстоятельства, при которых труд и боль могут достать ему какое-то большое удовольствие. Чтобы принять тривиальный пример, кто из нас когда-либо предпринимает кропотливые физические упражнения, кроме как получить от него какое-то преимущество? Но у кого есть право придираться к человеку, который хочет наслаждаться удовольствием, которое не имеет неприятных последствий, или тем, кто избегает боли, которая не дает никакого удовольствия?.."
luger_max_otto 12 апреля 2018 | 13:13
И вообще, нечего холопам думать. Их дело- говорить "Ку!"
nitsahon 12 апреля 2018 | 13:08
mikhail_spb_: он поведал, как доблестно и изо всех сил ТОПИЛ Улюкаева...чтобы заполучить Башнефть...
и,кстати, прокуроры скорее всего не правы(когда упомянули о ком.тайне)
archibald_dandy_esquire 12 апреля 2018 | 13:30
mikhail_spb_:
Росдопросы свидетелей и роспытки подозреваемых являются гостайной, но Расея упорно добивается, чтобы британцы раскрыли немедленно тайну следствия в отношении Скрипалей, Литвиненко, Лесина, Боинга и прочих не столь громких дел.
"Мы участвовать в расследовании не будем, ничего вам не скажем, а вы нам давайте все материалы вашего следствия!"
gordy 12 апреля 2018 | 13:04
Не умеют схватывать налету?
punyoshohlai 12 апреля 2018 | 13:36
gordy: Не умеют схватывать налету?
Видимо, такая чушь, что сразу и не переварить
olegleon 12 апреля 2018 | 13:08
"ранее Сечин отказывался сам приходить в суд, ссылаясь на сильную занятость"
а Улюкаев почему не сослался на занятость?
archibald_dandy_esquire 12 апреля 2018 | 13:33
olegleon: " а Улюкаев почему не сослался на занятость? "
Стараюсь не трогать дурно пахнущих пригожинских шлюшек, но иногда приходится констатировать, что набирают в ваши ряды полных дебилов.
vasya_von_smetankin 12 апреля 2018 | 13:29
Ну, кто-то же должен, в дополнение к учителям, врачам и пенсионерам, компенсировать ИгрьВанычу убытки от мериканских санкций.
Одного Улюкаева тоже мало, получается.
Нужно искать ещё кого-нибудь в осаждённой крепости.
tks 12 апреля 2018 | 13:59
И пральна, что не отложили, а что там может быть интересного: полтора часа рассказа про колбаски и курточку! Поэтому, и что засекретили - тоже пральна!