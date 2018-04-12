Президент Международного Союза биатлонистов Андерс Бессеберг намерен покинуть свой пост
Австрийская полиция проверяет причастность функционера к коррупционным схемам.
Накануне в биатлонном Союзе сообщили, что Бессеберг и генеральный секретарь организации Николь Рёш были допрошены австрийской полицией, поскольку являются фигурантами расследования, которое она проводит. По информации СМИ, полиция проверяет возможную причастность указанных лиц к коррупционным схемам, которые позволяли спортсменам уходить от ответственности за нарушение антидопинговых правил. Рёш временно сложила свои полномочия в связи расследованием. Теперь ее примеру готов последовать и Президент IBU. По словам Бессеберга, он планирует оставить свой пост, который он бессменно занимает с 1993-го года, до конца расследования.
Добавим, что расследование началось после того, как Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор WADA Григорий Родченков дал интервью, в котором обвинил в манипуляциях с допингом Международный союз биатлонистов и Российское антидопинговое агентство.
Комментарии2
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babich174 12 апреля 2018 | 12:53
Соприкосновение с Россией всегда чревато судом.
vvs7651 12 апреля 2018 | 12:55
В декабре 2017 года отдел расследований ВАДА подготовил доклад о коррупции в биатлоне.
Часть выводов основывается на показаниях Григория Родченкова, который заявил, что летом 2013 года президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг получил от российской стороны «полный дипломат долларов».
«Основной целью коррупционной практики – защита российских биатлонистов, употребляющих допинг. Российская сторона успешно взаимодействала с президентом Бессебергом и генсеком Рёш для отстаивания своих интересов. Оба чиновника одинаково вовлечены в коррупционные схемы и, вероятно, знали о роли друг друга.
Об эффективности российских методов, в частности, свидетельствуют:
– непоколебимая поддержка господином Бессебергом российской позиции;
– подозрительные действия госпожи Рёш с биопаспортами биатлонистов;
– предварительное решение провести чемпионат мира-2021 в России», – приводит выдержку из доклада ВАДА Le Monde.
11 апреля в штаб-квартире IBU прошли обыски.
Генсек союза Ниокль Рёш временно отстранена от должности до конца расследования.