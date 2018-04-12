Президент Международного Союза биатлонистов Андерс Бессеберг намерен покинуть свой пост

Австрийская полиция проверяет причастность функционера к коррупционным схемам.

Накануне в биатлонном Союзе сообщили, что Бессеберг и генеральный секретарь организации Николь Рёш были допрошены австрийской полицией, поскольку являются фигурантами расследования, которое она проводит. По информации СМИ, полиция проверяет возможную причастность указанных лиц к коррупционным схемам, которые позволяли спортсменам уходить от ответственности за нарушение антидопинговых правил. Рёш временно сложила свои полномочия в связи расследованием. Теперь ее примеру готов последовать и Президент IBU. По словам Бессеберга, он планирует оставить свой пост, который он бессменно занимает с 1993-го года, до конца расследования.

Добавим, что расследование началось после того, как Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор WADA Григорий Родченков дал интервью, в котором обвинил в манипуляциях с допингом Международный союз биатлонистов и Российское антидопинговое агентство.