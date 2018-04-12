Россия и США активно используют линию связи по предотвращению инцидентов, заявили сегодня в Кремле
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва внимательно следит за заявлениями Вашингтона, которые касаются нанесения ударов по Сирии в ответ на применение химоружия в городе Дума.
Комментарии19
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testmeter 12 апреля 2018 | 12:35
"Россия и США активно используют линию связи по предотвращению инцидентов" ///
Письков в Twitter сообщения Трампа читает
nikitin43 12 апреля 2018 | 12:38
testmeter: теперя ясно почему из тартуса росфлот отгрёб пока не огрёб
avp235 12 апреля 2018 | 12:48
nikitin43:
После "выборов" мощь России тает так быстро, что возникает вопрос: сколько еще сможет продержаться покосившаяся вертикаль?
duch_nic 12 апреля 2018 | 12:52
avp235: К завтрему рухнет. Тикайте, пока не привалило!
nikitin43 12 апреля 2018 | 13:00
avp235: ещё повоняет .
cukker 12 апреля 2018 | 12:36
так Трамп ударит или нет? а то украинцы заждались, все сало съели
testmeter 12 апреля 2018 | 13:04
cukker: А россиянцы сваливают себе за спины мирных жителей.
По кому Трампу бить-то?
olegleon 12 апреля 2018 | 12:38
"По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, .... в ответ на применение химоружия в городе Дума."
неужели Песков так и сказал???
больше на фейк похоже
hunterhead 12 апреля 2018 | 13:00
olegleon: "неужели Песков так и сказал??? больше на фейк похоже"
Что, неужели Письков правду сказал? Не может быть, похоже на фейк...:-D
dr_nemos 12 апреля 2018 | 12:38
Интересно, америкосы дают возможность путинцам убраться, сохраняют жизни, так сказать. Уверен, что путинцы лупанули бы из-под тишка, из-за угла...скрепы сказываются
protvik 12 апреля 2018 | 12:43
dr_nemos: Сообщили, что ввели полицию, на самом деле улепетывают так, что скрепы на бегу отваливаются...
neyexo 12 апреля 2018 | 12:40
договариваются, сколько ракет сбить?
sasass 12 апреля 2018 | 12:49
Россия слезливо у Трампа просит пощады , что ли...
roldygin 12 апреля 2018 | 12:51
Всё будет зависеть от того, на сколько правильно в предложении удрать нельзя остаться будут расставлены знаки препинания в виде одной точки. В Минобороны ведь не дураки сидят? Хе хе... Есть другой вариант: как в прошлый раз- нас там нет! Ну на нет и суда нет!
vovash45 12 апреля 2018 | 12:57
Это просто позор какой то...
Разве так можно вести войны и военные конфликты? Где эффект неожиданности, где обманные действия и ловушки? Договариваться с вероятным противником! Это же абсурд!
Какой смысл в производстве оружия, если обе стороны крайне боятся его применить?..
Лучше бы сидели тихо, не бряцали военными железками, которых сами же и боятся.
Тем более с нашей стороны такой диалог не понятен для простого народа, который жаждет вдарить по Америке (сегодня лазил по подвалу с другими сантехниками- наслушался советов Путину, как надо поступить...)
sg80g 12 апреля 2018 | 13:05
vovash45: сегодня лазил по подвалу ... наслушался советов
То есть наши знающие любди уже в укрытии? Это радует ))
Да ладно вам, не дрались разве в юности? С ходу только отморозки кидаются. Поговорить сначала,- "Этого знаешь? А ты этого?" ))) Кастет, конечно, лежит в кармане. Но а вдруг он своим искалечит?
riots 12 апреля 2018 | 12:58
Шутка армейских связистов :
- Связь есть, но она не работает.
epynda 12 апреля 2018 | 13:02
Трамп говорит Путину :" Ну ты пойми меня, ведь я же заявил, что отменяю визит в Южную Америку и буду наблюдать за ударом по Сирии"...
А Путин говорит Трампу :" Ну и ты меня пойми, ведь я обещал сбивать твои ракеты и бить по носителям".
Трамп - Путину :" Давай, я долбану по пустыне, а ты собьёшь пару ракет и на этом всё закончим?"
Путин - Трампу :" Ладно, договорились. "
Вот , возможный сценарий переговоров...
moncegorskyi 12 апреля 2018 | 13:08
Москва, т.е. кремлестерх внимательно следит за заявлениями Вашингтона с глубокого бункера... мол все нажитое непосильным трудом(18 лет на галерах рабом) и может пойти прахом.... Ротенберг че-то стал косо смотреть, и у Вексельберга не пасхальное яйцо работы фаберже купил к Великой Пасхе, а тяжелую дорогую табакерку того же мастера, хотя будто сам не курит...