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12:31, 12 апреля 2018

Роскосмос рассчитывает привлечь частных инвесторов к программе Международной космической станции

Роскосмос рассчитывает привлечь частных инвесторов к программе Международной космической станции, чтобы окупить расходы. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Комаров. По его словам, в этом году Россия планирует увеличить запуски. Их будет более 30.

Комментарии

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olegleon 12 апреля 2018 | 12:35

Дерипаску пусть привлекут. будет забавно посмотреть, как санкции США в этом случае действовать будут.

snamor 12 апреля 2018 | 12:40

olegleon: Частников давно пора привлекать. Санкции США только против Дерипаски с Вексильбергом, серьёзные санкции по госдолгу они не решились вводить. Вчера новость была, отменили.

snamor 12 апреля 2018 | 12:43

snamor: Это как раз и говорит о том, что в войнушку амеры не собирались играть. Это был блеф. Ну и хорошо, что разум возобладал.

babich174 12 апреля 2018 | 12:50

snamor: // что разум возобладал. //
Но только не у нас

vezdehod 12 апреля 2018 | 12:52

Интересно кто согласится ЗАКАПЫВАТЬ свои инвестиции в "Поле Чудес"?

vasyakirin 12 апреля 2018 | 13:47

vezdehod: Особля если америкосы закрывают проект МКС...

snamor 12 апреля 2018 | 12:57

babich174: Только не у вас?! :)

gordy 12 апреля 2018 | 13:01

@Роскосмос рассчитывает привлечь частных инвесторов к программе Международной космической станции@

А что, она даёт прибыль или просто нагнут очередного "неолигарха"?

babich174 12 апреля 2018 | 12:48

snamor: //госдолгу они не решились вводить. //
Еще не вечер. С такой, как у нас, внешней политикой, вынудят и к этому.

snamor 12 апреля 2018 | 13:00

babich174: Нет, это как раз вечер. После это заявления стало ясно, что Трамп блефует.

navsegda 12 апреля 2018 | 13:03

snamor: следующий косяк от Вовы и введёт , ждать не долго

snamor 12 апреля 2018 | 13:10

navsegda: Серьёзных санкций не введут. Это всё тоже блеф. Даже с Дерипаской понимают, что перебор получился, ждут ответки.

cap_ 12 апреля 2018 | 13:02

Сегодня, 57 лет назад, С.П.Королёв, украинец по национальности (он сам указал это в анкете), которому НКВДист на допросе графином сломал челюсть, который чудом выжил в сталинских лагерях, запустил в космос первого человека.

Гордитесь, ибо с тех пор больше гордиться не чем.

grossalexis_032018 12 апреля 2018 | 13:29

cap_: Да не человека он отправил - лабораторную обезьяну ;)) Вы в курсе о трех вариантах обращения к народу - 2 некролога и 1 парадный. Когда Я сказал одному из членов Первого отряда - Может быть шимпанзе в СССР стоило дороже и было менее доступно. Дядька рассмеялся и сказал что я прав.

stas_russkiy 12 апреля 2018 | 13:29

cap_: "...сломал челюсть...чудом выжил в сталинских лагерях..."

...но не пережил сталинскую медицину в руках друга:

Убил Королёва его друг, медицинский академик, который захотел лично проделать ему операцию, не удосужившись узнать, что из-за неправильно сросшейся челюсти, Королёву нельзя поставить аппарат для наркоза. Выяснилось это тогда, когда Королёв уже остыл...

grossalexis_032018 12 апреля 2018 | 13:41

stas_russkiy: Там много чего страшно смешного есть ;)) Это смех как при просмотре фильмов ужаса.

nikitin43 12 апреля 2018 | 12:36

рогозину в руки отдать или сразу в швейцарию на его счёт ?

aisterh 12 апреля 2018 | 12:43

nikitin43: Во во! Какие инвестиции если вы сами говорите что до 90 процентов воруется из бюджета? Придурки чтоли совсем уже? 30 запусков они планируют твари... Себя запустите один раз и навсегда нахрен отсюда!

luger_max_otto 12 апреля 2018 | 12:42

Под гарантии Рогозина? Вы на него посмотрите и подумайте: а кто будет вкладываться в бизнес с таким боссом? Даже слушать его не надо...

heklya 12 апреля 2018 | 12:43

Этих "инвесторов" не привлекают. Им "настоятельно рекомендуют" выстрелить их деньги в коммерческое и научное безумие под названием "пилотируемая космонавтика" !

babich174 12 апреля 2018 | 12:46

Надеюсь инвестиции будут исходить от наших патриотов-олигархов?
Других-то не предвидится.

sasass 12 апреля 2018 | 12:52

В России слабоумных инвесторов уже тоже нет - вместе с умными драпанули...

riots 12 апреля 2018 | 12:56

Сомнительные инвестиции. Ну, разве что в приказном порядке.

snamor 12 апреля 2018 | 13:02

riots: Вы даже не знаете во что, кто и с какой целью. А может кто-то хочет испытать что-то в невесомости? Сомнительные испытания?

Новость то хорошая, а вам бы лишь Россию укусить.

chapter_2 12 апреля 2018 | 12:58

США отпугнут всех частных инвесторов от участия в программе Международной космической станции.

punyoshohlai 12 апреля 2018 | 13:04

chapter_2: США отпугнут

Отпугнёт репутация РФ

alexander25101977 12 апреля 2018 | 13:05

Вкладывать в откорм свиньи рогозина - это самые глупые инвестиции.

grossalexis_032018 12 апреля 2018 | 13:06

У Роскосмоса реально нет денег. Доставку нового лабораторного модуля перенесли как минимум на год. Вирджин успешно испытала свой суборбитальный аппарат. Спейс=Х иБоинг отрабатывают систему мягкой посадки на масс-габаритных макетах. Доля рынка дистанционного зондирования снижается, доля микроспутников растет.
Зато планов как у ГОрлума =- увеличить количество запусков в 2 раза, только нах они кому нужны.
РОскосмос стоит на грани банкротства

curhatuy6 12 апреля 2018 | 13:08

Это кто же будет инвестировать? Южная Осетая, Абхазия, Куба и Науру? Богато живем в День космонавтики:(((

hz6691 12 апреля 2018 | 13:19

В РФ форма привлечения частников только одна - дай денег, иначе пришлю доктора!

keep_moving 12 апреля 2018 | 13:26

Штаты собираются прекратить госфинансирование МКС в скором будущем. Во всяком случае, планы такие есть. Но даже у них пока нет уверенности в том, что найдутся частные инвесторы на такой дорогой и неочевидный с точки зрения получения выгоды проект. А в России с ее 1,8% ВВП, конечно, инвесторы найдутся, ага.))))

grossalexis_032018 12 апреля 2018 | 13:38

keep_moving: Все оень просто - на повестке строительство международной окололунной станции. Между делом НАСА приступило к строительству спускаемого модуля для Марсианской экспедиции. А компания Orion Span анаонсировала строительство отеля на орбите к 2021 году.
И до кучи - у РФушки нет носителя для доставки модуля к окололунной станции.

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