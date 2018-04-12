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12:30, 12 апреля 2018

94% россиян не сомневаются в том, что в  России остались олигархи

Это показал опрос ВЦИОМа. Чаще всего называют Романа Абрамовича, а также Олега Дерипаску и Михаила Прохорова. Результаты деятельности олигархов в России граждане оценивают чаще негативно – 44%, чуть более трети думают, что пользы и вреда они приносят в равной мере, а положительно к ним относится 9%. Недавно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в России олигархов уже нет.

Комментарии

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skier64 12 апреля 2018 | 12:33

ихтамнет

cap_ 12 апреля 2018 | 12:57

Заметити? Трамп ещё просто твитит, а Асад и русские уже эвакуированы, военные разбежались, базы пусты, российские корабли исчезли из Порта Тартус.

Тот случай, когда угроза применения силы эффективнее самой силы.

olegleon 12 апреля 2018 | 12:33

94% даже не смогут объяснить, что такое олигарх, т.к. считают, что это богатый человек.

kottigr1 12 апреля 2018 | 12:36

olegleon: Все, что нужно знать о нынешней России..
При Путине 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Даже сами путинисты оценивают глубину падения:
"Так 10% не могут себе купить продуктов питания, 29% одежду. То есть 39% россиян буквально нищие. А еще для 41% опрошенных затруднительно купить бытовой прибор типа холодильника или телевизора. Еще 14% не могут купить себе автомобиль или дом. И лишь 3% могут позволить себе все. 80% россиян ощущают себя бедными или нищими." - ВЦИОМ
Это называют в РФ - "стабильностью", а за пределами РФ - "Нигерией в снегах".
Падение продолжается.......

olegleon 12 апреля 2018 | 12:52

kottigr1: т.е. ты считаешь, что если ты что-то написал, а в конце написал "ВЦИОМ", то тебе поверят?
а ссылку на эту информацию от ВЦИОМ найдёшь? или будешь опять говорить "я это в интернете прочитал"? )))

kottigr1 12 апреля 2018 | 13:24

olegleon: У меня дана выдержка из ВЦИОМ. Вбивай её в любой поисковик и будет тебе счастье..

olegleon 12 апреля 2018 | 13:30

kottigr1: не ври. в сообщении ВЦИОМ нет "прибор типа холодильника или телевизора." и прочего из того, что ты сам придумал.
там нет "так 10% не могут себе купить продуктов питания"

так что не выдавай своё враньё за ВЦИОМ.

кстати. "При использовании материалов сайта http://www.wciom.ru или рассылки ВЦИОМ, ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна."
ты сделал ссылку, но не на материал ВЦИОМ, а на собственную ложь.

kottigr1 12 апреля 2018 | 13:33

olegleon: Ты убог своей беспомощностью..

kottigr1 12 апреля 2018 | 13:35

olegleon: "Индекс потребительских возможностей рассчитывается как разница ответов «Денег хватает на продукты и одежду, но покупка холодильника, телевизора, мебели – для
нас проблема», «Мы можем без труда купить холодильник, телевизор, мебель, но на большее денег нет», «Мы можем без труда купить автомобиль, но на большее –
квартиру, дачу - денег нет», «Мы можем позволить себе практически все: машину, квартиру, дачу и многое другое» и ответов «Мы едва сводим концы с концами. Денег не
хватает даже на продукты», «На продукты денег хватает, но покупка одежды уже затруднительна». Чем выше значение индекса, тем выше респонденты оценивают
потребительские возможности своей семьи"
https://wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2017/2017-12-21_ny.pdf

У тебя хоть уши не холодные ?

olegleon 12 апреля 2018 | 13:22

kottigr1: ну что, бедняга. всё никак не можешь найти у ВЦИОМ "прибор типа холодильника или телевизора." ?
вот поэтому то врать плохо. поймают и макнут тебя в твою ложь.

kottigr1 12 апреля 2018 | 13:27

olegleon: Неужели из десятков тысяч ссылок на ВЦИОМ, ты не смог открыть даже одну ?

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115317

kottigr1 12 апреля 2018 | 13:29

olegleon: Вот ещё ссылка на ВЦИОМ лоху не умеющему пользоваться компьютером..

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116289

Открыть ссылку сможешь или тебе здесь "Самоучитель компьютерной грамотности" выложить ?

olegleon 12 апреля 2018 | 13:41

kottigr1: у меня то эта ссылка давно есть. только никак твои слова "прибор типа холодильника или телевизора." или "10% не могут себе купить продуктов питания" там найти не могу.
поэтому то и попросил тебя дать ссылку, чтобы ты понял своё враньё.
а ещё, чтобы ты сам прочёл слова "Метод опроса - личные формализованные интервью". ну а так как ты вряд ли сможешь понять это, то поясню, что "у мужчин длина члена или 25 см или 15. первый результат получен при опросе, а второй при измерении".
но ты настолько глуп, что написал "не могут себе купить продуктов питания". ты даже не понимаешь, что человек без продуктов питания умрёт от голода.

kottigr1 12 апреля 2018 | 13:47

olegleon: "Индекс потребительских возможностей рассчитывается как разница ответов «Денег хватает на продукты и одежду, но покупка холодильника, телевизора, мебели – для
нас проблема», «Мы можем без труда купить холодильник, телевизор, мебель, но на большее денег нет», «Мы можем без труда купить автомобиль, но на большее –
квартиру, дачу - денег нет», «Мы можем позволить себе практически все: машину, квартиру, дачу и многое другое» и ответов «Мы едва сводим концы с концами. Денег не
хватает даже на продукты», «На продукты денег хватает, но покупка одежды уже затруднительна». Чем выше значение индекса, тем выше респонденты оценивают
потребительские возможности своей семьи"

Открывай исследования ВЦИОМ - там всё есть..

olegleon 12 апреля 2018 | 13:56

kottigr1: не истери, чудилка. просто в следующий раз приводи не свои мысли, а то, что написано в первоисточнике. не будешь в своё же дерьмо нырять.
и иногда пытайся думать о том, что пишешь. "не могут себе купить продуктов питания" )))

kottigr1 12 апреля 2018 | 14:00

olegleon: Вы лучше супругу свою поучайте на кухне, как её щи готовить.. А то ведь торчите целый день на "Эхо Москвы" и слюнями на всех брызжете..

hunterhead 12 апреля 2018 | 13:24

olegleon: "94% даже не смогут объяснить, что такое олигарх, т.к. считают, что это богатый человек."

Вы всех россиян тупыми считаете, olegleon? А что, неужели оставшихся 6% - путенские портянки? Свято верят, что в России олигархов нет? :-D

kasperyan 12 апреля 2018 | 13:35

hunterhead: Но ведь действительно большинство людей не знают определения слова "олигарх" и используют его как синоним миллионера с негативной коннотацией.

hunterhead 12 апреля 2018 | 13:50

kasperyan: "и используют его как синоним миллионера с негативной коннотацией."

И они во многом правы. Ведь они все знают, что в России - кто богат, тот и прав. А это уже власть над другими.

nikitin43 12 апреля 2018 | 12:34

96 % считают что путен с кадыровым убили гитлера , расея страна запуганных идиотов.

dr_nemos 12 апреля 2018 | 12:35

Ха,...и они же за них, в лице путина голосуют............шизофрения стала общенациональной.

bakero 12 апреля 2018 | 12:41

94% россиян не сомневаются в том, что в России остались олигархи
=====
Не остались, а размножились...

vezdehod 12 апреля 2018 | 12:49

По словам Дмитрия Песковы в России "нет" олигархов - только Кремлёвские миллиардеры.

belovnikita 12 апреля 2018 | 12:45

Это воры!
И какие только они себе названия не придумают, чтоб скрыть свою воровскую сущность, типа: "олигархи", "бизнесмены"

bakero 12 апреля 2018 | 12:46

Недавно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в России олигархов уже нет
=====
Путин рассказал, что иногда Песков "несет пургу" https://youtu.be/xe_XXDABcBs?t=1m9s

mmakarov14 12 апреля 2018 | 12:48

Вот интересно. 86% россиян доверяют Путину.

Путин ртом Пескова говорит что в России олигархов нет.

94% россиян уверены что олигархи в России есть.

belovnikita 12 апреля 2018 | 12:52

mmakarov14: это они бунтуют :-)

sasass 12 апреля 2018 | 12:54

Один Песков сомневается во всем...

nata_roo 12 апреля 2018 | 12:58

Не сомневаются, но не обращают на это никакого внимания. А почему? Да потому, что с одной стороны (для ватников) сам Кремль борется с олигархами. С другой стороны (для хомячков) Алеша борется с олигархами. Жизнь идет своим чередом! Только вот Кремль-Алеша "забывают" сообщить, что борются они исключительно (!) с точечной, несистемной коррупцией, а про системную не обмолвливаются даже полусловом. Но народ ведь и не спрашивает...

blahovdav 12 апреля 2018 | 13:00

Значит 94% россиян знают , что говорящие усы писькова брехло и подонок, , но 77% из них истово верят его плешивому хозяину???

alexandr400 12 апреля 2018 | 13:06

Не знаю, как там в высших эшелонах, но в глубинке скоро олигархом будет считаться обладатель мешка картошки. Напоминаю на всякий, греча хранится 3-4 года, а рис - аж 8 лет...

citizeneco 12 апреля 2018 | 13:07

Помнится, Путину, когда ему только передал Ельцин свои президентские полномочия, многие люди задавали вопрос: «Что будет с олигархами?». На это он ответил тогда в прямом эфире: « Их не будет». С того времени количество олигархов только увеличилось на число друзей Путина. Так что Песков, отрицая их существование точно: «Пургу несёт», по выражению своего шефа. И ведь «врёт и не краснеет», отрицая очевидное, его и Путина постоянное ихтамнет давно вызывает смех в России и во всём мире.

alexander25101977 12 апреля 2018 | 13:11

Что, Письков опять пургу прогнал? Эту недоптицу-секретаря уже в суп давно пора. Главный олигарх сидит в Кремле. Угадайте, как его зовут?

borisv 12 апреля 2018 | 13:12

Лично меня россияне разочаровывают. Им же ясно сказано - олигархов в России нет! Кем сказано? Ну, этим, который, по мнению его начальника, всё время гонит пургу. Так что прекращайте раздрай и думайте, как приказано. Кем приказано? Да этим, который, по мнению его начальника, всё время гонит пургу. И благодаря которому, между прочим, Россия встала с колен. По мнению того, который, по мнению его начальника, всё время гонит пургу. Ясность в мыслях - прежде всего. По мнению того, который...

pensioner25 12 апреля 2018 | 13:30

В понимание Пескова, олигарх - это тот человек, который выступает против власти. Таких сейчас в России на самом деле нет. Все приручены, по нужде ходят в лоток, голос подают только по команде. Агрессивные запуганы, и поэтому никоим образом не мешают процветать и благоденствовать государственному режиму с путинским лицом.

ugas 12 апреля 2018 | 13:52

Олигархов у нас теперь, может, и нет, зато ворья все больше и больше!

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