94% россиян не сомневаются в том, что в  России остались олигархи

Это показал опрос ВЦИОМа. Чаще всего называют Романа Абрамовича, а также Олега Дерипаску и Михаила Прохорова. Результаты деятельности олигархов в России граждане оценивают чаще негативно – 44%, чуть более трети думают, что пользы и вреда они приносят в равной мере, а положительно к ним относится 9%. Недавно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в России олигархов уже нет.