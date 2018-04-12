Игорь Сечин в закрытом режиме дает показания в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на приговор Алексею Улюкаеву

Игорь Сечин в закрытом режиме дает показания в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на приговор бывшему министру Экономразвития Алексею Улюкаеву. Журналистов попросили покинуть зал ожиданий. Прокурор объяснил это тем, что показания главы Роснефти являются коммерческой тайной. Они касаются продажи акций «Башнефти». Напомню, Алексей Улюкаев получил восемь лет в колонии. Его признали виновным в получении взятки. Игоря Сечина несколько раз вызывали повесткой, когда шел судебный процесс, однако он так и не пришел, дав показания в письменном виде.