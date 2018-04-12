Игорь Сечин в закрытом режиме дает показания в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на приговор Алексею Улюкаеву
Игорь Сечин в закрытом режиме дает показания в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на приговор бывшему министру Экономразвития Алексею Улюкаеву. Журналистов попросили покинуть зал ожиданий. Прокурор объяснил это тем, что показания главы Роснефти являются коммерческой тайной. Они касаются продажи акций «Башнефти». Напомню, Алексей Улюкаев получил восемь лет в колонии. Его признали виновным в получении взятки. Игоря Сечина несколько раз вызывали повесткой, когда шел судебный процесс, однако он так и не пришел, дав показания в письменном виде.
Комментарии13
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cap_ 12 апреля 2018 | 12:31
Русские корабли в Средиземном море лавировали, лавировали, да не вылавировали...
vezdehod 12 апреля 2018 | 12:46
Видимо Игорёк расплачивался с Алексеем Улюкаевым не только "корзиночками с колбасками". но и "Борзыми щенками".
vikwlad 12 апреля 2018 | 13:22
"показания главы Роснефти являются коммерческой тайной"
Когда хотят скрыть воровство и мошенническую операцию, то прикрываются коммерческой тайной.
tks 12 апреля 2018 | 12:34
"Лучше садиться на киче, чем у Сечена на языке..."
nemez1 12 апреля 2018 | 12:37
холопы должны покинуть дворец правосудия, когда хозяин приходит.
luger_max_otto 12 апреля 2018 | 12:48
Ну так а если Сечин наговорит на тех, кому он заносит?
zapadnay 12 апреля 2018 | 13:03
Можно нести любую лабуду
chapter_2 12 апреля 2018 | 12:54
Коммерческой тайной не скрыть лжи провокатора...
sasass 12 апреля 2018 | 12:57
В России нефть секретная и само режимное предприятие сверхсекретное и поэтому всех олигархов засекретили....
vladimirgornitsky 12 апреля 2018 | 13:00
Видимо, коммерческой тайной в данном случае является неспособность г-на Сечина связно и внятно изложить факты по этому делу. Раскрытие этой тайны, то есть публичная демонстрация интеллектуальной немощности руководителю крупнейшей российской госкорпорации могла бы усугубить падение курса ее акций.
wasielna 12 апреля 2018 | 13:20
Два старика все "собачатся". Жалко обоих.
Старые, больные. Когда о душе-то думать будут?
prender 12 апреля 2018 | 13:24
прецедент - будущий президент дает показания в суде.
airjeff 12 апреля 2018 | 13:42
оглашают рецепт сечинских колбасок?