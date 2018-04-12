Американский канал Netflix отказался от участия в Каннском кинофестивале в этом году

В компании недовольны тем, что в конкурсную программу допускают лишь фильмы, вышедшие в широкий прокат во Франции.

Фильмы стримингового сервиса Netflix организаторы Каннского кинофестиваля предложили демонстрировать вне конкурса. Однако представитель американской компании счел такое предложение оскорбительным. Все дело в том, что Каннский фестиваль следует строгому французскому законодательству: по нему выпускать в широкий прокат фильмы, которые уже выложены в интернете, нельзя. Из-за этого картины, которые уже показал Netflix на своей платформе, по мнению оргкомитета фестиваля, не могут попасть в основную программу. В американской компании считают, что организаторы, таким образом, «решили поставить акцент на прокате фильмов, а не на киноискусстве». При этом один из руководителей сервиса Тед Сарандос сказал, что представители Netflix приедут в Канны в середине мая в надежде приобрести права на некоторые картины.

В прошлом году Netflix показал в основной программе Каннского кинофестиваля два своих фильма – «Окча» и «История семьи Майровиц». Наград они не получили.