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12:03, 12 апреля 2018

В сирийскую Думу введена российская военная полиция

В Министерстве обороны говорят, что этот город в Восточной Гуте полностью перешёл под контроль сирийских военных. Также утверждается, что российская сторона продолжает вывод из Думы по гуманитарному коридору боевиков и членов их семей.

На этом фоне Соединённые Штаты продолжают разрабатывать варианты военного ответа на химическую атаку в Думе. Утверждается, что погибли несколько десятков человек и пострадали несколько сотен. В Дамаске и Москве называют эти сообщения ложью.

Соединённые Штаты рассчитывают, что Москва изменит своё поведение на международной арене. Об этом сказала пресс-секретарь Белого Сара Сандерс.

Накануне Дональд Трамп написал в Твиттере, что Россия должна быть готова сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, а затем предложил остановить гонку вооружений.

Комментарии

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mikhail_spb_ 12 апреля 2018 | 12:07


В сирийскую думу введена росвоенполиция, а в качестве ответной меры в российскую Думу введена сирийская?

nanaryfive 12 апреля 2018 | 12:12

mikhail_spb_: Они будут есть сирийских детей и травить "новичком" фсех женщин Фсирии. Надо срочно спасать фсех женщин и детей и отбомбиться демократическими ракетами по ним. Пока путен не успел фсех атравить.

kottigr1 12 апреля 2018 | 12:13

nanaryfive: Асад ещё есть чему учится... Когда Асад ещё ходил по школам, Владимир Владимирович уже "Норд-Ост" заканчивал..

general_123 12 апреля 2018 | 12:14

Это всё напоминает карибский кризис.
2.0

avp235 12 апреля 2018 | 12:32

general_123:
И кончится так же.

avp235 12 апреля 2018 | 12:14

nanaryfive:
Прекрасное тактическое решение. На сегодняшний день Дума - самое безопасное место в Сирии для российских военных. Не будут же американцы бомбить город, который до этого разбомбила сирийско-российская авиация.

echo_shar 12 апреля 2018 | 12:17

nanaryfive: mikhail_spb_:
А где же горы трупов и родственники пострадавших от химатаки?
Где актеры-активисты из Белых касок? Почему не встречают военную полицию и не показывают место атаки и жертв атаки?
Или бритосы их оттуда уже эвакуировали, чтоб их невозможно было допросить. Вдруг кто из них расколется?! ))))))

tks 12 апреля 2018 | 12:22

echo_shar: А как же "горы трупов" из Цхинвали, после "войны 08.08.08"? По всем Трубам Российской Центральной ТелеКанализации визжали об этом! Вроде даже СК дельцем возбудилось, ну и где же щас это всё?

put__out 12 апреля 2018 | 12:22

mikhail_spb_: Да Россейская дума давно ждет своего Одиссея, вернувшегося из командировки за луком с копьями...

cukker 12 апреля 2018 | 12:28

mikhail_spb_: вы, хохлы так и не дождались удара Трампа по России? ай-ай-ай, как подвел Трамп вас, хохлов

dr_nemos 12 апреля 2018 | 12:09

ЧВК вагнера, т.е. наемники.....замечательная полиция, в духе путинизма.

detul 12 апреля 2018 | 12:12

dr_nemos: Эти наемники обеспечат спокойную работу экспертов ОЗХО. И наконец-то Белые Каски смогут доказать, что Ассад действительно бомбил свой народ хотя бы хлорными бомбами. ...

scullll 12 апреля 2018 | 12:12

Либерда в трауре, их бородатых немытых " демократов" со стволами на перевес погнали сцаными тряпками...
Нужно Совбез собирать...

put__out 12 апреля 2018 | 12:25

scullll: Это вы, про геройский флот в мгновение снявшийся с якоря?

olegleon 12 апреля 2018 | 12:12

"Соединённые Штаты рассчитывают, что Москва изменит своё поведение на международной арене."

А Россия рассчитывает, что Вашингтон изменит своё поведение на международной арене

a8olduin 12 апреля 2018 | 12:15

Айяяй. Игил обижают русские, союзников США.

sensei54 12 апреля 2018 | 12:18

Соединённые Штаты рассчитывают, что Москва изменит своё поведение на международной арене.
........................................................................................
Сара, ты соображаешь вообще, к кому ты обращаешься?
Инсектицииды надо покупать, а не взывать клопов к благоразумию.

tks 12 апреля 2018 | 12:19

Нанесли удар - зашли - прибрали за собой. Клининговая стратегия!

sg80g 12 апреля 2018 | 12:32

tks:
У твоих хозяев учатся. Траванули- прибрали все улики, от скамейки до животных - спрятали якобы отравлекнных. Чего то ты не вопишь о справедливости, маленький холуй..

vladimir1_57 12 апреля 2018 | 12:26

Хомячье, есть желающие нюхнуть хлора или иприта, который применили, путь свободен, торопитесь пока не выветрилось!!!

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