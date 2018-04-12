В сирийскую Думу введена российская военная полиция

В Министерстве обороны говорят, что этот город в Восточной Гуте полностью перешёл под контроль сирийских военных. Также утверждается, что российская сторона продолжает вывод из Думы по гуманитарному коридору боевиков и членов их семей.

На этом фоне Соединённые Штаты продолжают разрабатывать варианты военного ответа на химическую атаку в Думе. Утверждается, что погибли несколько десятков человек и пострадали несколько сотен. В Дамаске и Москве называют эти сообщения ложью.

Соединённые Штаты рассчитывают, что Москва изменит своё поведение на международной арене. Об этом сказала пресс-секретарь Белого Сара Сандерс.

Накануне Дональд Трамп написал в Твиттере, что Россия должна быть готова сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, а затем предложил остановить гонку вооружений.