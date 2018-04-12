В сирийскую Думу введена российская военная полиция
В Министерстве обороны говорят, что этот город в Восточной Гуте полностью перешёл под контроль сирийских военных. Также утверждается, что российская сторона продолжает вывод из Думы по гуманитарному коридору боевиков и членов их семей.
На этом фоне Соединённые Штаты продолжают разрабатывать варианты военного ответа на химическую атаку в Думе. Утверждается, что погибли несколько десятков человек и пострадали несколько сотен. В Дамаске и Москве называют эти сообщения ложью.
Соединённые Штаты рассчитывают, что Москва изменит своё поведение на международной арене. Об этом сказала пресс-секретарь Белого Сара Сандерс.
Накануне Дональд Трамп написал в Твиттере, что Россия должна быть готова сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, а затем предложил остановить гонку вооружений.
Комментарии20
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mikhail_spb_ 12 апреля 2018 | 12:07
В сирийскую думу введена росвоенполиция, а в качестве ответной меры в российскую Думу введена сирийская?
nanaryfive 12 апреля 2018 | 12:12
mikhail_spb_: Они будут есть сирийских детей и травить "новичком" фсех женщин Фсирии. Надо срочно спасать фсех женщин и детей и отбомбиться демократическими ракетами по ним. Пока путен не успел фсех атравить.
kottigr1 12 апреля 2018 | 12:13
nanaryfive: Асад ещё есть чему учится... Когда Асад ещё ходил по школам, Владимир Владимирович уже "Норд-Ост" заканчивал..
general_123 12 апреля 2018 | 12:14
Это всё напоминает карибский кризис.
2.0
avp235 12 апреля 2018 | 12:32
general_123:
И кончится так же.
avp235 12 апреля 2018 | 12:14
nanaryfive:
Прекрасное тактическое решение. На сегодняшний день Дума - самое безопасное место в Сирии для российских военных. Не будут же американцы бомбить город, который до этого разбомбила сирийско-российская авиация.
echo_shar 12 апреля 2018 | 12:17
nanaryfive: mikhail_spb_:
А где же горы трупов и родственники пострадавших от химатаки?
Где актеры-активисты из Белых касок? Почему не встречают военную полицию и не показывают место атаки и жертв атаки?
Или бритосы их оттуда уже эвакуировали, чтоб их невозможно было допросить. Вдруг кто из них расколется?! ))))))
tks 12 апреля 2018 | 12:22
echo_shar: А как же "горы трупов" из Цхинвали, после "войны 08.08.08"? По всем Трубам Российской Центральной ТелеКанализации визжали об этом! Вроде даже СК дельцем возбудилось, ну и где же щас это всё?
put__out 12 апреля 2018 | 12:22
mikhail_spb_: Да Россейская дума давно ждет своего Одиссея, вернувшегося из командировки за луком с копьями...
cukker 12 апреля 2018 | 12:28
mikhail_spb_: вы, хохлы так и не дождались удара Трампа по России? ай-ай-ай, как подвел Трамп вас, хохлов
dr_nemos 12 апреля 2018 | 12:09
ЧВК вагнера, т.е. наемники.....замечательная полиция, в духе путинизма.
detul 12 апреля 2018 | 12:12
dr_nemos: Эти наемники обеспечат спокойную работу экспертов ОЗХО. И наконец-то Белые Каски смогут доказать, что Ассад действительно бомбил свой народ хотя бы хлорными бомбами. ...
scullll 12 апреля 2018 | 12:12
Либерда в трауре, их бородатых немытых " демократов" со стволами на перевес погнали сцаными тряпками...
Нужно Совбез собирать...
put__out 12 апреля 2018 | 12:25
scullll: Это вы, про геройский флот в мгновение снявшийся с якоря?
olegleon 12 апреля 2018 | 12:12
"Соединённые Штаты рассчитывают, что Москва изменит своё поведение на международной арене."
А Россия рассчитывает, что Вашингтон изменит своё поведение на международной арене
a8olduin 12 апреля 2018 | 12:15
Айяяй. Игил обижают русские, союзников США.
sensei54 12 апреля 2018 | 12:18
Соединённые Штаты рассчитывают, что Москва изменит своё поведение на международной арене.
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Сара, ты соображаешь вообще, к кому ты обращаешься?
Инсектицииды надо покупать, а не взывать клопов к благоразумию.
tks 12 апреля 2018 | 12:19
Нанесли удар - зашли - прибрали за собой. Клининговая стратегия!
sg80g 12 апреля 2018 | 12:32
tks:
У твоих хозяев учатся. Траванули- прибрали все улики, от скамейки до животных - спрятали якобы отравлекнных. Чего то ты не вопишь о справедливости, маленький холуй..
vladimir1_57 12 апреля 2018 | 12:26
Хомячье, есть желающие нюхнуть хлора или иприта, который применили, путь свободен, торопитесь пока не выветрилось!!!