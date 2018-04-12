Рубль при открытии торгов на московской бирже подешевел по отношению к доллару на 46 копеек, по отношению к евро – на 42 копейки. Соответственно стоимость американской валюты составила чуть более 63 рублей, а европейской – почти 79.

Напомним, ослабление рубля происходит уже четвёртый день подряд. Это связано, прежде всего, с введением новых американских санкций и облей ситуацией в мире.