Рубль при открытии торгов на московской бирже подешевел по отношению к доллару на 46 копеек
Рубль при открытии торгов на московской бирже подешевел по отношению к доллару на 46 копеек, по отношению к евро – на 42 копейки. Соответственно стоимость американской валюты составила чуть более 63 рублей, а европейской – почти 79.
Напомним, ослабление рубля происходит уже четвёртый день подряд. Это связано, прежде всего, с введением новых американских санкций и облей ситуацией в мире.
Комментарии17
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vladimir1_57 12 апреля 2018 | 12:08
www-бот новости пишет? Перезагрузите, у него глюк!!!
olegleon 12 апреля 2018 | 12:10
Бирж. USD 12:06 62,15 -0,44
т.е. -0,44 это подешевел, а 62,15 это "чуть более 63 рублей"? кто набирает новости на Эхе? какая оценка у него по математике в школе?
patrik05 12 апреля 2018 | 12:16
Рубль при открытии торгов на московской бирже подешевел по отношению к доллару на 46 копеек...
Ни одного жидобандеровца не видно, на 46 копейках не так весело зубоскалить и кричать "шеф, всё пропало!"?
vilingrad 12 апреля 2018 | 12:22
patrik05: olegleon: vladimir1_57: Это уже отскок? Или песец котенку, больше гадить не будет?
Мы, жидобандеровцы, ждем сотку- пока зубоскалить не будем. А ты, патрик, при скольких зубы на полку намерен отложить?
sanisan 12 апреля 2018 | 12:31
Хельсинки выдал все разрешения на «Северный поток-2»
vladimir1_57 12 апреля 2018 | 12:34
vilingrad: Это уже отскок?
\\
Все скачешь кастрюляголовый?
Кастрюлю приподними и новость прочитай внимательней
kottigr1 12 апреля 2018 | 12:21
olegleon: Я Вам страшный тайн открою... На этом сайте с правой стороны отображается курс валют..
USD
60.445
64.113
64.063
EUR
74.996
78.769
79.284
GBP
85.449
90.630
91.071
Только Вы.. Тсссс.. ! Ни-ко-му !
olegleon 12 апреля 2018 | 12:28
kottigr1: я тебе ещё большую тайну открою: нажми на эту ссылку и попадёшь на сайт.
"USD
60,729 -1,377
63,941 -2,104
62,1170 -0,334
62,335 -1,720 "
kottigr1 12 апреля 2018 | 12:31
olegleon: Ну вот видите как в жизни всё быстро меняется... А новость, которую вы безуспешно обсуждаете была дана в 12:02, 12 апреля 2018.
patrik05 12 апреля 2018 | 12:28
kottigr1:
Украинская проститутка наверное не понимает, что "твитты" Д.Трампа обваливают рубль и поднимают цены на нефть, из-за чего российский бюджет пополняется космическими темпами - нефтедолларов в казне больше, а на бюджетников и пенсионеров надо тратить меньше.
kottigr1 12 апреля 2018 | 12:33
patrik05: Зря Вы недооцениваете.. olegleon прекрасно всё понимает, только дурачком прикидывается.
patrik05 12 апреля 2018 | 12:35
kottigr1:
Весело? Смейся. Украинскую нацию назвали "проституткой"! Уа-ха-ха...
ura_123 12 апреля 2018 | 12:32
olegleon: алежек,где ондрейко_75 который постоянно сравнивает рупь и гривну? Самое время порадеть за доллар,ведь этож скока рублей в бюджете прибавиться!
opponent70 12 апреля 2018 | 12:17
Приближается конец империи зла... И хрен с ней, и с нами...
patrik05 12 апреля 2018 | 12:23
opponent70:
Приближается, и не первое столетие. Просто сиди возле монитора, дрочи помаленьку и жди когда империя развалится.
from_russia_with_boyaryshnik 12 апреля 2018 | 12:31
patrik05: патрик , в вашей дурке это основной вид времяпровождения? Неплохо, лишь бы глав. врач не мешал :)
murad_manapov 12 апреля 2018 | 12:25
теперь доллар 46 копеек стоит?