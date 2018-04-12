Суд привлекает ФСБ к слушаниям о блокировке в России мессенджера Telegram

Рассматривать иск по существу должны начать уже завтра.

ФСБ, как заинтересованная сторона, будет третьим лицом при рассмотрении требования Роскомнадзора. Судья Таганского суда Москвы Юлия Смолина удовлетворила таким образом просьбу службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Сегодня в суде состоялась досудебная беседа. Представителей Telegram на ней не было. Как пояснял адвокат, глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, ни администрацию мессенджера, ни его представителей об этом не уведомляли. Спецслужба требует от сервиса передать им т.н. ключи шифрования для того, чтобы можно было читать переписку пользователей. Telegram и его юристы настаивают, что технически это невозможно сделать. За отказ выполнить требование спецслужбы сервис минувшей осенью оштрафовали на 800 тысяч рублей.

Тем временем Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска ведомства.