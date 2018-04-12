Суд привлекает ФСБ к слушаниям о блокировке в России мессенджера Telegram
Рассматривать иск по существу должны начать уже завтра.
ФСБ, как заинтересованная сторона, будет третьим лицом при рассмотрении требования Роскомнадзора. Судья Таганского суда Москвы Юлия Смолина удовлетворила таким образом просьбу службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Сегодня в суде состоялась досудебная беседа. Представителей Telegram на ней не было. Как пояснял адвокат, глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, ни администрацию мессенджера, ни его представителей об этом не уведомляли. Спецслужба требует от сервиса передать им т.н. ключи шифрования для того, чтобы можно было читать переписку пользователей. Telegram и его юристы настаивают, что технически это невозможно сделать. За отказ выполнить требование спецслужбы сервис минувшей осенью оштрафовали на 800 тысяч рублей.
Тем временем Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска ведомства.
Комментарии11
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nikitin43 12 апреля 2018 | 12:10
чекисты всех прослушивают в основном для шантажа и продажи конкурентам важной инфы .
patrik05 12 апреля 2018 | 12:14
Как пояснял адвокат, глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, ни администрацию мессенджера, ни его представителей об этом не уведомляли...
Петушок Павлик Чиков использует закрытие поджидованного "Телеграма", как повод попиариться и блистать остроумием в грязножопых СМИ, а то что мессенджер закроют, П.Чикову на это наплевать с большой колокольни. Точно как пиарились Полозов-Фейгин-Новиков, на сухой голодовке Надьки-наводчицы.
nikitin43 12 апреля 2018 | 12:25
patrik05: не горюй , чекисты и до сортиров доберутся кто там портретом нацлидера зад подтирает , там адвокатов не будет , но бабло можно выжимать из гавна .
mikegolubchik 12 апреля 2018 | 12:29
patrik05: а то что мессенджер закроют, П.Чикову на это наплевать с большой колокольни
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Вот именно власти сами себе создали проблемы. а помогать власти сохранить лицо должен кто-то другой? Сам Телеграм. его адвокаты? Зачем? Поиздеваться и не дать отступить и заставить заблокировать Телеграм Вотсап, и все остальное во исполнение дурацкого закона который власти приняли сами. Никто их не заставлял. Разумеется для этого власти подначивают и издеваются над ними присылая фотки ключей. А нефиг было тупить и пытаться наступать на Интернет.
Проблемы будут в основном у чиновников и остальным которым стремно нарушать запреты власти. Тому же Кадырову или выметаться их Телеграм или открыто плевать на решение ФСБ.
patrik05 12 апреля 2018 | 12:31
mikegolubchik:
"В ФСБ заявили, что организаторы и участники теракта в петербургском метро пользовались мессенджером Telegram..."
mikegolubchik 12 апреля 2018 | 12:33
patrik05: Они забыли сказать, что террористы еще использовали воздух для дыхания. Силу трения чтобы ходить, мало того, эти мерзавцы использовали силу притяжения.
mikegolubchik 12 апреля 2018 | 12:36
patrik05: Та вот дать ключи от сообщений Телеграм не более возможно чем отменить силу трения. Просто потому централизованного ключа для расшифровки нет и не будет никогда. Так как люди будут использовать _только_ месенджеры у которых нет централизованного ключа. А ключи есть _только_ у пользователей. Создать такой ключ совсем дурацкая затея проще Дурову сразу закрыть телеграм.
gvs 12 апреля 2018 | 12:15
Спасибо хоть, что РПЦ привлекать не стали ))) Хотя разницы между ними немного осталось )))
luger_max_otto 12 апреля 2018 | 12:27
Вы поосторожней. А то и впрямь начнут привлекать. По типу "Христос мессенджерами не пользовался и вам нечего".
na_v_uho_donosser 12 апреля 2018 | 12:16
Блокировка мессенджера стояла последней в списке насущных проблем. Видимо кто-то перепутал страницы.
protvik 12 апреля 2018 | 12:16
Как вещдок в суд будет представлены 2 ключа и заявление Дурова к Бортникову. t.me/pchikov/929
Александру Васильевичу ничего не остается как снять претензии.