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12:00, 12 апреля 2018

Глава Роснефти Игорь Сечин дал показания по делу Улюкаева в закрытом режиме

Мосгорсуд рассматривает апелляцию на приговор экс-министру Минэкономразвития.

Апелляционный суд может вынести решение в течении нескольких часов.

Комментарии

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mikhail_spb_ 12 апреля 2018 | 12:05


Почему скрывают от общественности, что там в суде наплёл игориваныч?

snamor 12 апреля 2018 | 12:07

mikhail_spb_: Вот согласен. Суд не должен быть закрытым.

patrik05 12 апреля 2018 | 12:08

Глава Роснефти Игорь Сечин дал показания по делу Улюкаева в закрытом режиме...

Стесняется дружка сдавать?

general_123 12 апреля 2018 | 12:08

Они на яхте берут показания.

snamor 12 апреля 2018 | 12:10

patrik05: Думаю сакральность власти боятся развеять.

starok 12 апреля 2018 | 12:19

patrik05: Да нет... Стесняется на людях "подлянки" говорить. Совесть еще не всю потерял! ИМХО...

luger_max_otto 12 апреля 2018 | 12:10

Где тайна- туда зови прокурора (с). Видимо, Сечин может наговорить на срок не только себе, но и тем, кто выше по должности. А пристрелить в зале суда- невместно.

snamor 12 апреля 2018 | 12:12

luger_max_otto: Думаю нет, но эти закрытые режимы суда дают вам право на такую версию.

kottigr1 12 апреля 2018 | 12:15

snamor: Из протоколов закрытого суда:
Два кусочека колбаски
У тебя лежали на столе
Ты рассказывал мне сказки
Только я не верила тебе... !

tvitov66 12 апреля 2018 | 12:08

mikhail_spb_: внешний вид колбасы из настоящего мяса является гостайной и не разрешен к свободному показу населению РФ

cap_ 12 апреля 2018 | 12:20

"Денег на увеличение минимального размера оплаты труда в бюджете в настоящий момент нет", — заявил Медведев.

Офигенно!
Воевать с Трампом деньги есть.
Восстанавливать Сирию есть.
Вкладывать в супер-города в Саудовской Аравии есть.
Выбрасывать миллиарды в пропагандонские передачи есть.
Какое-то русское бл*дство...

nikitin43 12 апреля 2018 | 12:32

cap_: это питерское , там такие шалавы на литейном как в сомали .

starok 12 апреля 2018 | 12:05

Как жаль, что в закрытом режиме! Это посмотреть- интереснее любого кинА будет. Даже можно было бы устроить платную трансляцию.

tks 12 апреля 2018 | 12:08

Предстоящий рассказ мерзавца и подонка о курточке и колбасках так видимо, впечатлил трио судей, что этот цирковой номер решили засекретить...

klukvik 12 апреля 2018 | 12:08

Раскаялся в содеянном?

dekadik 12 апреля 2018 | 12:15

ещё после этого и добавят Улюкаеву возможно....так бывает

tks 12 апреля 2018 | 12:32

dekadik: Да, если подсудимый обжаловал приговор, то апелляция может "накинуть".

belovnikita 12 апреля 2018 | 12:19

А почему это ворье против секретности в телеграмм, и вводят секретность и закрытость в суде?

condor00 12 апреля 2018 | 12:19

Неужели действительно запахло жареным? Да так, что небожитель решил снизойти до явки в суд?
Если дело и дальше так пойдёт, то близок день освобождения Улюкаева. И вообще, силовики и ястребы с либералами брататься будут...

dr_nemos 12 апреля 2018 | 12:25

Как обгадить улюкаева, так открытый режим, как сечин, так закрытый. Обоснование дайте, почему закрытый?!

ohrjr 12 апреля 2018 | 12:31

Улюкаева освободят, а Сечина "посодють"? Рокировочка...

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