Глава Роснефти Игорь Сечин дал показания по делу Улюкаева в закрытом режиме
Мосгорсуд рассматривает апелляцию на приговор экс-министру Минэкономразвития.
Апелляционный суд может вынести решение в течении нескольких часов.
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Мосгорсуд рассматривает апелляцию на приговор экс-министру Минэкономразвития.
Апелляционный суд может вынести решение в течении нескольких часов.
Комментарии21
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mikhail_spb_ 12 апреля 2018 | 12:05
Почему скрывают от общественности, что там в суде наплёл игориваныч?
snamor 12 апреля 2018 | 12:07
mikhail_spb_: Вот согласен. Суд не должен быть закрытым.
patrik05 12 апреля 2018 | 12:08
Глава Роснефти Игорь Сечин дал показания по делу Улюкаева в закрытом режиме...
Стесняется дружка сдавать?
general_123 12 апреля 2018 | 12:08
Они на яхте берут показания.
snamor 12 апреля 2018 | 12:10
patrik05: Думаю сакральность власти боятся развеять.
starok 12 апреля 2018 | 12:19
patrik05: Да нет... Стесняется на людях "подлянки" говорить. Совесть еще не всю потерял! ИМХО...
luger_max_otto 12 апреля 2018 | 12:10
Где тайна- туда зови прокурора (с). Видимо, Сечин может наговорить на срок не только себе, но и тем, кто выше по должности. А пристрелить в зале суда- невместно.
snamor 12 апреля 2018 | 12:12
luger_max_otto: Думаю нет, но эти закрытые режимы суда дают вам право на такую версию.
kottigr1 12 апреля 2018 | 12:15
snamor: Из протоколов закрытого суда:
Два кусочека колбаски
У тебя лежали на столе
Ты рассказывал мне сказки
Только я не верила тебе... !
tvitov66 12 апреля 2018 | 12:08
mikhail_spb_: внешний вид колбасы из настоящего мяса является гостайной и не разрешен к свободному показу населению РФ
cap_ 12 апреля 2018 | 12:20
"Денег на увеличение минимального размера оплаты труда в бюджете в настоящий момент нет", — заявил Медведев.
Офигенно!
Воевать с Трампом деньги есть.
Восстанавливать Сирию есть.
Вкладывать в супер-города в Саудовской Аравии есть.
Выбрасывать миллиарды в пропагандонские передачи есть.
Какое-то русское бл*дство...
nikitin43 12 апреля 2018 | 12:32
cap_: это питерское , там такие шалавы на литейном как в сомали .
starok 12 апреля 2018 | 12:05
Как жаль, что в закрытом режиме! Это посмотреть- интереснее любого кинА будет. Даже можно было бы устроить платную трансляцию.
tks 12 апреля 2018 | 12:08
Предстоящий рассказ мерзавца и подонка о курточке и колбасках так видимо, впечатлил трио судей, что этот цирковой номер решили засекретить...
klukvik 12 апреля 2018 | 12:08
Раскаялся в содеянном?
dekadik 12 апреля 2018 | 12:15
ещё после этого и добавят Улюкаеву возможно....так бывает
tks 12 апреля 2018 | 12:32
dekadik: Да, если подсудимый обжаловал приговор, то апелляция может "накинуть".
belovnikita 12 апреля 2018 | 12:19
А почему это ворье против секретности в телеграмм, и вводят секретность и закрытость в суде?
condor00 12 апреля 2018 | 12:19
Неужели действительно запахло жареным? Да так, что небожитель решил снизойти до явки в суд?
Если дело и дальше так пойдёт, то близок день освобождения Улюкаева. И вообще, силовики и ястребы с либералами брататься будут...
dr_nemos 12 апреля 2018 | 12:25
Как обгадить улюкаева, так открытый режим, как сечин, так закрытый. Обоснование дайте, почему закрытый?!
ohrjr 12 апреля 2018 | 12:31
Улюкаева освободят, а Сечина "посодють"? Рокировочка...